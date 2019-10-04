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 Квотный принцип в ЦИК соблюден, - нардеп от "Батькивщины" Крулько

Народный депутат от "Батькивщины" Иван Крулько считает, что при формировании Центральной избирательной комиссии удалось сохранить квотный принцип.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента.

"Квотный принцип, как мы считали, соблюден. Квоты были разбросаны соответствующим образом. Каждая фракция вносила в соответствии со своими квотами. В частности, "Батькивщина" вносила одну кандидатуру, коллеги из "Голоса" и "ЕС" тоже одну кандидатуру, от группы "За будущее" тоже была одна кандидатура, и от ОПЗЖ было две кандидатуры. Все остальные кандидатуры были поданы от "Слуги народа", - отметил нардеп.

Он также уточнил, что от "Европейской солидарности" подали две кандидатуры на выбор.

"Это была позиция ЕС. Пусть они сами разбираются, почему они так сделали. Очевидно, что они понимали заранее, что президент выберет кандидатуру одну и догадывались почему. Мы подавали одну кадидатуру - Викторию Глущенко - и она сегодня была проголосована ", - отметил Крулько.

Напомним, 13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК. Новый состав ЦИК должен быть назначен Верховной Радой по представлению президента Владимира Зеленского. В нем должны быть учтены предложения депутатских фракций и групп.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152090
 
 
 Топ комментарии
 
Все готово к референдумам о русском государственном, федерализации и вхождении в состав РФ.
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ЦИК уже полностью готова к легитимизации Лугандона
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Yes! Dopeless

@_dopeless

Якщо комусь стане цікаво, чим зараз займається Юрій Мірошниченко - все просто. Він зараз член ЦВК. Дякую, Зеленський. П.С. Якщо хтось забув - Мірошниченко - регіонал, представник президента Януковича в Верховній Раді з 2010 по 2014.Квотный принцип в ЦИК соблюден, - нардеп от "Батькивщины" Крулько - Цензор.НЕТ 1450
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Сейчас ему тутошние умы шоколадного разлива объяснят, что он ошибается.
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У тебя вместо мозга шоколад или и того хуже, только о нем и думаешь
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Все готово к референдумам о русском государственном, федерализации и вхождении в состав РФ.
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Кацахол,а ти не міняєшся,хоч і став гузненком,без провокацій ,брехні та вигадок,ну ніяк жити не можеш
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Ты УА убери от ника. Пиши ;РФ; Не обманывай народ.
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Обідній релакс,зайшов на гузномоїв шоколадних глянути,та посміятись
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Ну дивися, добре там вчися. Бо татко паска дасть.
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ЦИК уже полностью готова к легитимизации Лугандона
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Ничьо, Ляшко ( вне Рады) заменит он ведь уже заявил, что выходит из полит.отпуска и драка впереди
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Yes! Dopeless

@_dopeless

Якщо комусь стане цікаво, чим зараз займається Юрій Мірошниченко - все просто. Він зараз член ЦВК. Дякую, Зеленський. П.С. Якщо хтось забув - Мірошниченко - регіонал, представник президента Януковича в Верховній Раді з 2010 по 2014.Квотный принцип в ЦИК соблюден, - нардеп от "Батькивщины" Крулько - Цензор.НЕТ 1450
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Ти новину читав і що таке квота знаєш?
А те,що він у ВР,то не до Зеленського,а до петра і його 3-х генпрокурорів
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Та тому що й мірошніченко.У геніального юли та інших петіних генпроків не було нічого на них
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мене "папірєднікі" не хвилюють.
пройшло півроку, я питаю чому медведчук досі не сидить?!
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Задрот,цій методичці вашій уже тиждень,"Зеля,чого ніхто не сидить"
Не хвилюйся,сядуть усє і тебе сія участь не мине
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