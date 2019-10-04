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Все про:игорный бизнес (280) опрос (1748)

 Почти 60% украинцев не поддерживают легализацию игорного бизнеса ни при каких условиях, - "Рейтинг"

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", только 11% опрошенных считают, что игорный бизнес нужно легализовать в Украине без всяких ограничений, 27% - поддерживают легализацию, но при условии создания специальных зон для игорного бизнеса, в то же время почти 60% не поддерживают легализацию ни при каких условиях.

Об этом говорится в информации Рейтинга.

• Почти половина опрошенных считают, что в Украине должны быть разрешены лотереи, четверть - ставки в букмекерских конторах и казино (причем отношение к легализации казино улучшилось). Наихудшее отношение к легализации интернет казино (12%), игровых автоматов (12%), игры в карты на деньги (11%).

• 25% опрошенных считают себя азартными людьми. Однако большинство (73%) азартными себя не считают. Более азартными являются мужчины, молодежь, люди с более высокими доходами.

• Стоит отметить, что за последние два года количество респондентов, которые считают себя азартными, не изменилась, в то же время, отношение к азартным играм в Украине ухудшилось.

• Так, 28% опрошенных положительно относятся к азартным играм, которые не предусматривают денежных ставок или выигрышей (в 2017 - 46%). Две трети - относятся отрицательно (в 2017 - 49%).

• В то же время, только 10% положительно относятся к азартным играм на деньги, тогда как 85% - отрицательно. Более лояльное отношение среди азартных людей, прежде всего это касается мужчин младшего и среднего возраста, среди которых положительное отношение к азартным играм на деньги (16%) почти в три раза превышает аналогичный показатель среди женщин (6%).

• Большинство опрошенных (84%) не играли лично в какие-либо азартные игры на деньги за последние пять лет, в то же время 3% опрошенных играли часто, 9% - несколько раз, 3% - один раз.

• За последние два года количество респондентов, которые играли в игры на деньги почти не изменилось.

• Почти половина азартных людей играли хотя бы раз в азартные игры на деньги в течение последних пяти лет, как правило, это мужчины среднего и младшего возраста с относительно высоким уровнем доходов.

• Чаще всего они играли в лотереи (31%) и делали ставки в букмекерских конторах (29%). Четверть играли на игровых автоматах, столько же - в карты на деньги, каждый шестой - в интернет казино, каждый десятый - в казино.

• Среди людей, которые не играли в азартные игры, наиболее распространенным является утверждение, что деньги нужно зарабатывать, а не выигрывать (48%), треть - не верит организаторам таких игр.


Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 27-30 сентября 2019

Источник: https://censor.net.ua/n3152088
 
 
 Топ комментарии
 
А что тогда за тела сидят в космолоте целыми днями? Почти 60% украинцев не поддерживают легализацию игорного бизнеса ни при каких условиях, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 1828
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Игорный бизнес - это бизнес на крови, на тяжелой патологической зависимости, это то же что алкоголизм, наркомания и т.д. Игромания ведет к потере денег, займам, преследованию, убийствам и самоубийствам. Здоровая психически часть общества никогда не согласится с этой мерзостью. Ну а больные на голову и те, кому на народ наплевать согласятся. Такие как дрочильщик Кива с удовольствием согласятся.
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А чем полезен алкоголь и курево?
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не всегда общественное мнение есть мнение общества...
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Игорный бизнес - это бизнес на крови, на тяжелой патологической зависимости, это то же что алкоголизм, наркомания и т.д. Игромания ведет к потере денег, займам, преследованию, убийствам и самоубийствам. Здоровая психически часть общества никогда не согласится с этой мерзостью. Ну а больные на голову и те, кому на народ наплевать согласятся. Такие как дрочильщик Кива с удовольствием согласятся.
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Помнится ещё недавно у Порошенко был бизнес на крови, ну как бы был пока вате мочу в глаза лилась...
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Ты или идиот, или на з/п у тех, кто держит десятки тысяч игорных заведений по Украине. Они все закроются и лишаться возможности оббирать людей, не платя при этом налоги.
В случае легализации игорного бизнеса - все минусы остануться как и сейчас, но добавятся плюсы в виде некислых вливаний в бюджет.
Это чуть ли не единственное положительное что могла бы сделать эта Зебильная власть...
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вливания в бюджет - мизер,по сравнению с потерями..
ты вообще знаешь,как уходит черный нал,например,из букмекерских контор ?
как отмывается через казино?
вагонами,ежедневно..
конвертируется и уходит за бугор ? или абы по3,14деть ?
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Он этого не знает и не понимает, потому что слабоумный.Я выше написала, что для психически нормальных людей этот мерзкий бизнес будет недопустим, а слабоумные его будут приветствовать и оправдывать, ну еще плюс те, кто на нем наживается.
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социология не врет, а

по поводу игры в скорлупку обращайтесь к ЗЕльоным прохиндеям
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рядом с игровым заведением зачастую находится ломбард. нормальный всё поймёт сразу
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чем азартные игры опасней алкоголя и курева? Почти 60% украинцев не поддерживают легализацию игорного бизнеса ни при каких условиях, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 4771
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люди квартиры проигрывают на автоматах. Зарплата за месяц сразу туда же уходит, а потом долги, мыло и веревка. вот
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Лучше потерять квартиру, чем кончить раком
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ну смотря кому, вот некоторые мои знакомые девушки, даже очень не против второй части предложения Майже 60% українців не підтримують легалізацію грального бізнесу за жодних умов, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 1199
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играть в карты, курить, пить и материться НЕКРАСИВО
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А что тогда за тела сидят в космолоте целыми днями?
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То лотерея))) при чем на каждом углу, в подворотнях, в заброшенных ларьках, вообщем, реально везде)) лотерея))
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любопытно чем эта "лотерея" отличается от игровых автоматов примером.
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Поэтому Аваков будет и дальше нелегально работать. Ну не хотят люди, значит не буду легализовываться.
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Помоему сейчас тысячи их открыты по всей Украине и никто не платит ничего!- Амеры тупые наверно раз легализацию провели
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Я так понял, что народу разрешили референдум не по ОРДЛО устраивать , а только по игорному бизнесу. Давайте будем дружно здесь пики ломать !
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А что по ОРДЛО. Там Петя все уже давно определил. Минску 2 альтернативы нет и нехер референдить. Майже 60% українців не підтримують легалізацію грального бізнесу за жодних умов, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 3869 Или что-то изменилось?
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как-то все равно, главное строить умно, как в вегасе--невозможно пройти в гостинницу, не пройдя через игорный зал, так и дети в класс, должны заходить, а в остальном прекрасная мркиза.
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А де референдум? Зєля, у тебе ще залишились зуби?
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Вот и славненько. Раз народ у нас такой тупой, значит будут процветать "интернет-клубы" под крышей у мусоров. А могли бы легализовать и получать денеку в бюджет. А заодно поставить ограничение на максимальный проигрыш для дебилов, чтобы они почки не продавали ради очередной жертвы на алтарь богине Хитрожопости. Но запрет же решает все проблемы, не правда ли?
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А зачем им обращать внимания на идиотов, которые во время войны проголосовали за клоуна.
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А во время войны за кого надо голосовать? За политическое недоразумение Вакарчука? Или потёртую в коррупционных тёрках Юлю? За Дякулу? Да и кто из бывших кандидатов не политический клоун?
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Зато нынешний титан!!! Мировой лидер галактического масштаба.
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Зато как интересно - человек не имевший никакого опыта госслужбы и политической деятельности - и Президент. Прикол то какой?!!!!!
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Прикол в том что по телевизору смешно кривляет политиков, наверное сам лучше их.
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Любопытно, если спросить об отмене всех налогов, сколько процентов населения поддержит?
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В гостинницах - пожалуйста, в каких-то ТРЦ - на здоровье. Но не ларьки на каждом углу под видом лоторей.
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Игорный бизнес для иудеев - святое. Все великие шуллеры практически на 100% иудеи.
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А сейчас шуллерам удалось захватить целую страну.
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Знаешь почему в Британии нет антисимитизма? Они не считают евреев умнее себя.
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недаром Алоизыч к ним Гесса на перемовыны засылал..
и недаром дедушку Гесса удушили проволочкой аккурат перед выходом из Шпандау..
и уж совсем недаром документики по перелёту опять засекретили до 40-го года..
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73% украинцев голосовало за Зеленского, что уж за 60% говорить...
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Александр Игоревич b3cfb89b Не пишите бред. Не 73 процента украинцев, а 73 процента от тех, кто пришел на выборы, а это всего 5 миллионов избирателей.Большинство не пришло на выборы.
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Тогда за Порошенко голосовали только чуть больше полутора миллионов.
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Создать новый? Не вопрос. Легализовать преступление? ***
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Идиоты. Видать избиратели зебила, в основной своей массе...
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Непонтно против чего они против, когда этот бизенс сегодня процветает подпольно.
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60% против ливня с грозой. Но Зевсу как-то пох.
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Они и так фактически легально работают(дурят).
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да я уже понял нашим людям когда нелегально или незаконно тгда им всё нравится🤣🤣
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и правильно
не надо легализации чтобы деньги шли в бюджет
Пусть все деньги нелегально идут ментам в карман
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А в том виде в каком оно сейчас эти 60% поддерживают? Кто болен игрой будет находить возможности, так не лучше чтоб с этого платились налоги, а самих заведений с лицензией было пару штук на весь город, а не то что сейчас, космолоты в каждой подворотне
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Нас-рут на мнение 60%.
Нас-рали с Штанмайером, кассовыми аппаратами, языком ...
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нє, ну а шо робить?
треба ж якось декриміналізувати Авакяна
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И новость - бред, и статистика - бред.
Что вы запрещать собрались?
Пройдитесь по центральным и прилегающим к ним улицам - там продуктовых магазинов уже меньше, чем работающих точек разных видов игорного бизнеса.
Вопрос научитесь правильно ставить - вы КОНТРОЛИРОВАТЬ не можете.
Пока государство не научится контролировать соблюдение своих же правил, что бы не решили - толку и пользы не будет никакой.
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блин, выделите им Закарпатье и пусть в горах строят казино....
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