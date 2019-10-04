 ЦИК сегодня может провести первое организационное заседание, - член комиссии Гевко

Об этом сообщил в кулуарах парламента новоназначенный член ЦИК Андрей Гевко (от фракции "Голос"), передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что в ближайшее время, возможно и сегодня оно произойдет. Организационно мы собираемся на совещание и будем решать, когда проводить (первое заседание. – Ред.)", - отметил он.
Гевко считает, что руководящий состав комиссии будет сбалансированным.
"На самом деле очень профессиональные люди в составе. Мы с коллегами к этому уже пересекались в работе в различных сферах, я думаю, что удастся хорошо наладить работу и показать то качество, которое от нас ожидает общество", - сказал Гевко.
Советник Владимира Зеленского по вопросам международной политики Андрей Ермак является бизнес-партнером россиянина Рахамима Эмануилова, который связан с кремлевской элитой. Об этом идет речь в сюжете программы «Схемы: коррупция в деталях».