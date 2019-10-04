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Все про:ЦИК (3342) Гевко Андрей (1)

 ЦИК сегодня может провести первое организационное заседание, - член комиссии Гевко

Центральная избирательная комиссия может провести первое организационное заседание уже сегодня.

Об этом сообщил в кулуарах парламента новоназначенный член ЦИК Андрей Гевко (от фракции "Голос"), передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что в ближайшее время, возможно и сегодня оно произойдет. Организационно мы собираемся на совещание и будем решать, когда проводить (первое заседание. – Ред.)", - отметил он.

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Гевко считает, что руководящий состав комиссии будет сбалансированным.

"На самом деле очень профессиональные люди в составе. Мы с коллегами к этому уже пересекались в работе в различных сферах, я думаю, что удастся хорошо наладить работу и показать то качество, которое от нас ожидает общество", - сказал Гевко.

Источник: https://censor.net.ua/n3152087
 
 
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Карманная ЦИК, карманная Рада, карманный кабмин, карманный прокурор, карманный Аваков. И это Порошенко Барыга-Мародер? ЦИК сегодня может провести первое организационное заседание, - член комиссии Гевко - Цензор.НЕТ 34
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