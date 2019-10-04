 Дела покажут, - Рябошапка о том, что он "человек Зеленского"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Дела покажут, словами убедить никого нельзя", - сказал Рябошапка, отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли доверять расследования Генпрокуратуре, если генпрокурор является "100% человеком президента".
Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля. В частности, в ходе разговора Зеленский заявил, что "следующий генпрокурор на 100% будет моим человеком".
так вот о каких "делах" рябошапка говорит))
моника шмаркль дал команду, рябошанка - принял к исполнению: "15 дел", в т.ч. на Буризму, показывают - насколько рябошапка подчинен монике ("100% мой человек"(с)зеленский)
Потом надо непременно еще протестующих пострелять.
они думают, что люди выходят на Майдан "за Пороха".. и посадив Пороха - все разбегутся...
Они реально тупые.. это ен оскорбление, а констатация факта.
Разве в Европе или в Америке есть рынок для "Сватов" ?
Или департамент уполномоченный опубликовать стенограмму разговоров Зе и Трампа - сфальсифицировал ее?
Ведь Все просто, если ЗЕ говорит генпрокурор полностью на 100% мой человек и контролируется мной, а генпрокурор, говорит что независим, то очевидно. Кто-то с них врёт! И мне, почему-то кажется, что в данном случае наш ЗЕбебик был искренним.
Но готов признать, что я неправ если Рябошапка откроет дела, доведет их до суда и выиграет суды, касательно хотя бы этих трех людей:
- Игореша Коломойский
- Арсеня Аваков
- Ленуся Зеленская