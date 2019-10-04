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Все про:Зеленский (3128) Трамп (2508) Рябошапка Руслан (132)

 Дела покажут, - Рябошапка о том, что он "человек Зеленского"

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявляет, что органы прокуратуры будут проводить эффективное и прозрачное расследование уголовных производств, об объективности будут свидетельствовать сами уголовные дела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Дела покажут, словами убедить никого нельзя", - сказал Рябошапка, отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли доверять расследования Генпрокуратуре, если генпрокурор является "100% человеком президента".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГПУ пересматривает около 15 дел, в том числе касающихся компании Burisma Злочевского, - Рябошапка

Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля. В частности, в ходе разговора Зеленский заявил, что "следующий генпрокурор на 100% будет моим человеком".

Источник: https://censor.net.ua/n3152084
 
 
 Топ комментарии
 
Рябокепка, богдан, зеленский все это люди каломойского!!! Дела покажут, - Рябошапка о том, что он "человек Зеленского" - Цензор.НЕТ 5079
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"Дела покажут" - если они будут открыты против Коломойского.
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Рябокепка, богдан, зеленский все это люди каломойского!!!
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Рябошапка точно нет. Но он может скоро написать заявление как Данилюк, опять же из-за "конфликта интересов" и Богдана.
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ГПУ пересматривает около 15 дел, в том числе касающихся компании Burisma Злочевского, - Рябошапка.

так вот о каких "делах" рябошапка говорит))
моника шмаркль дал команду, рябошанка - принял к исполнению: "15 дел", в т.ч. на Буризму, показывают - насколько рябошапка подчинен монике ("100% мой человек"(с)зеленский)
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В надійному місці. Сховані. І покажуть лише тим, кому потрібно. Тобто фігурантам. Щоб ті розкошелились.
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ни хрена себе, он еще свою 100%-ую преданнность Вазелину шестому доказывать нам будет....
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Рома,ты неправ,Вазелин он у нас первый,то хорошие или плохие,но президенты были.
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БЛД, с апреля одни обещания, а где же дела?
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Картина маслом - гівно велике гонит гівно мале... Как жаль что абсолютное большинство до сих пор и выбирают между сортами говна себе пастуха в лице Клоуна Каломойши, Педро-Мародера и Косатой шлюхи ВВХ, нет чтоб между нормальными людьми выбрать себе лидера, так они выбирают собі гівно и рассказывают конкурирующим говноедам что от ихне гівно от найкраще та найсмачніше и при этом поливая друг друга как не странно но то же гівном, прям до хрипоты. Такой себе круговорот гівна в Украине.
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Vot vot jesly Beniu zatronet i mozet byt posadyt togda skazu prokuror nezavysemi.
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Если это не правда, то пусть возбуждает дело против ЗЕ за клевету. Ведь сам Зе сказал Трампу, что новый генпрокурор его человек на 100%.
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поговорюють що посадка пєці для рабошапки, портнова і ко задача номер один. стаття готова,і те що вона провалиться в судах не цікаво.ці недобиті риги вваажають що з посадкою пєці згаснуть протести проти здачі інтересів україни, і що аваков з удо їх спасе. вітин урок ну ніяк не вивчили
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Хай пробуют. Справи покажуть, - Рябошапка про те, що він "людина Зеленського" - Цензор.НЕТ 3437 Гасить пожар бензином - гениальнейшая идея.

Потом надо непременно еще протестующих пострелять.
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у этих придурков уровень "мышления" еще хуже чем у януковича Справи покажуть, - Рябошапка про те, що він "людина Зеленського" - Цензор.НЕТ 9682.
они думают, что люди выходят на Майдан "за Пороха".. и посадив Пороха - все разбегутся... Справи покажуть, - Рябошапка про те, що він "людина Зеленського" - Цензор.НЕТ 9682
Они реально тупые.. это ен оскорбление, а констатация факта.
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"Дела покажут" - если они будут открыты против Коломойского.
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Ну вон дела Трубы показывают, шо оно с потрохами портновско-януковское. И шо?
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Як що ні,подай заяву на звільнення.Чи слабо? Справи покажуть, - Рябошапка про те, що він "людина Зеленського" - Цензор.НЕТ 2871
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ну конечно, у ***** скоро ДР, зеленые человечки готовят подарки
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дела уже показали, рябошапка открыл уголовное производство по заявлению портного против действий украинских активистов 2 мая, выдвинуты обвинения в массовых беспорядках и гибели людей, вот такой рябошапка, если кто не знал. Товарищей уже дергают на допросы. Спасибо зе.
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Душа и сердце нынешнего режима там же где и их финансовые интересы.
Разве в Европе или в Америке есть рынок для "Сватов" ?
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То есть, Зеленский соврал, когда сказал, что генеральный прокурор, 100% мой человек?
Или департамент уполномоченный опубликовать стенограмму разговоров Зе и Трампа - сфальсифицировал ее?

Ведь Все просто, если ЗЕ говорит генпрокурор полностью на 100% мой человек и контролируется мной, а генпрокурор, говорит что независим, то очевидно. Кто-то с них врёт! И мне, почему-то кажется, что в данном случае наш ЗЕбебик был искренним.
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А шо.. вже перша догана є.. через півроку може ще когось догонить
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смотри деловой, наделаешь делов и вслед за шПонкой на ********* или на шконку.
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так подай на зелю в суд за клевету )))))))))))))))))
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Я считаю, что РЯдошапка человек Зели.

Но готов признать, что я неправ если Рябошапка откроет дела, доведет их до суда и выиграет суды, касательно хотя бы этих трех людей:
- Игореша Коломойский
- Арсеня Аваков
- Ленуся Зеленская
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Будут? Когда будут? Если б я работал с такой эффективностью, мне бы денег не платили
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