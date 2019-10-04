 Зеленский нашел время для Тома Круза, а для меня - нет. Возможно, посылают какие-то сигналы, - Данишевская

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью ВВС Украина.
По словам Данишевской, в вопросе принятия президентского законопроекта 1008, который запускает новую переаттестацию судей Верховного суда и сокращение количества до 100 из 192, "еще есть надежда на то, что здравый смысл победит и какие-то аргументы все же сработают".
Кроме того она уточнила, что у нее были встречи с руководством парламента: "Я пыталась донести им, что сегодня эти изменения - не ко времени. Верховный Суд со временем будет преодолевать остатки дел и сокращаться естественным путем. Возможно, через год-полтора мы преодолеем остатки. Как раз к этому времени подойдет срок, когда судьи могут уйти в отставку, и они частично будут идти в отставку, кто достигнет предельного возраста пребывания в должности (65 лет). Кажется, что мне в целом удалось убедить собеседников, но ответ таков: "Надо вам говорить с президентом".
Данишевская подчеркнула, что хотела бы пообщаться с президентом и уже дважды предлагала это, как в устной, так и в письменной форме.
"Дважды я предлагала президенту встретиться и поговорить. Один раз публично и второй раз письменно. Но времени у него пока для председателя Верховного Суда не нашлось. Хотя я видела, что недавно он встречался с Томом Крузом", - сообщила она.
Вместе с тем она отметила, что виделась с Президентом на официальных мероприятиях по открытию антикоррупционного суда: "Мы приятно пообщались. Также у меня была встреча по поводу помещения для Антикоррупционного суда. Я не думаю, что он успел оценить, - тем более, ни с кем не общаясь, - то, что происходит в судебной системе или в Верховном суде".
"Наверное, они мне какие-то сигналы посылают, но я не знаю и, возможно, не понимаю их", - добавила Данишевская.
Ранее Совет Европы выразил обеспокоенность в связи с возможным принятием Верховной Радой законопроекта о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления (№1008), предусматривающего, в частности, сокращение количества судей Верховного суда и изменения в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), Высшего совета правосудия (ВСП).
"Мы с беспокойством обратили внимание на проект закона №1008. В нем предлагаются широкомасштабные изменения, которые могут возыметь серьезные последствия для независимости судебной системы. В частности, проект закона влияет на статус и квалификационные требования к судьям и на связанные с этим процедуры", - говорилось в письме генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко.
Позже новоназначенный глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас присоединился к критическим замечаниям по законопроекту № 1008, высказанных Генеральным Секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.
Может в цене не сошлись, или кто то серьезный не одобрил.
а керування країною...
Так и день за днем проходит.
враг качаетсядругой ворует
сватів показували - може і Круз там зіграє !
Ибо у клоуна одно занятие - паясничать и играть на дудке, или за средства бюджета Украины - организовывать встречу со знаменитостями
У нас прошел первый этап судовой реформы - законодательство, Верховный суд, Совет судей и Высший совет правосудия. И все. До низов, до судовой "первички" по плану должны были добраться на третьем этапе только в 2020 году. А вообще - гугл в помощь. Мне за образование дебилов денег не дают.(с)
зебилы такие идиоты.. не помнят даже что в предыдущих коментах пишут
Впрочем для зебилов это слишком сложно...
Запомни, зебил, ни в одной стране мира, ни в одной конституции - НЕТ запрета на коммуникацию ветвей власти. Ибо это их ПРЯМАЯ обязанность.
п.с. так что, моника шмаркль, по твоему, нарушает Конституцию Украины - когда прётся в ВР?)) браво, зебилы.. ваша тупость не оспорима..
Мне интересно просто - он на Рашке много раз на копроративчиках выступал.
.....
КГБ(фсб) спопроцентов имеет "какие-то видеозаписи".
И тут мы получается, имеем..... ну не впервой же. раз то..
грамотно рулит КГБ. немного напряга, и потом идут "акции протеста", которые перехватываются Аваковым.
Жаль только Антиколорадоса, он патриот, но обосрался.
смешно и грустно. нормальные - бери "кравчучку" и сваливай.те.
цирк устроили дураки. пускай они тут и живут(достает "кравчучку")
САМОМУ?
И что ж ему говорить?
Слава Украине!! Путин - падло!! Пэтя ничого не крала!!!
А может и не корчит...