 "Аномальные явления" в АМКУ: Тендерная коллегия уже несколько раз меняет правила предоставления документации, - Загребельская. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ.

"Я предлагаю вам снова поговорить о паспорте - он уже становится символом аномальных явлений, которые прямо сейчас происходят в тендерной коллегии АМКУ", - отметила Загребельская.

Она отмечает, что до 22 августа 2019 предоставления паспорта не в полном объеме считалось нарушением условий документации и основанием для отклонения предложения участника. 22 августа тендерная коллегия приняла решение, что предоставление отдельных страниц паспорта, а не документа в целом, является формальной ошибкой и не может быть основанием для отклонения.

"27 августа тендерная коллегия вновь "передумала" и начала оценивать предоставления паспорта не в полном объеме как нарушение условий тендерной документации и законным основанием для отклонения предложения участника", - рассказала Загребельская.

Но по словам Загребельской, 27 сентября 2019 позиция вновь была изменена: "Это опять не является нарушением. И не потому, что это формальная ошибка, а потому, что тендерной документацией не требовалось предоставление паспорта в полном объеме".

Она отметила, что 27 августа и 27 сентября членами коллегии были одни и те же люди.

"Теперь по каждому документу, который заказчик хочет получить в полном объеме в тендерной документации необходимо указывать приписку "предоставить все страницы"?" - подытожила Загребельская.

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