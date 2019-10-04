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Все про:Антимонопольный комитет (337) Загребельская (51)

 "Аномальные явления" в АМКУ: Тендерная коллегия уже несколько раз меняет правила предоставления документации, - Загребельская. ДОКУМЕНТ

Паспорт становится символом аномальных явлений, которые прямо сейчас происходят в тендерной коллегии Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ.

"Я предлагаю вам снова поговорить о паспорте - он уже становится символом аномальных явлений, которые прямо сейчас происходят в тендерной коллегии АМКУ", - отметила Загребельская.

Она отмечает, что до 22 августа 2019 предоставления паспорта не в полном объеме считалось нарушением условий документации и основанием для отклонения предложения участника. 22 августа тендерная коллегия приняла решение, что предоставление отдельных страниц паспорта, а не документа в целом, является формальной ошибкой и не может быть основанием для отклонения.

"27 августа тендерная коллегия вновь "передумала" и начала оценивать предоставления паспорта не в полном объеме как нарушение условий тендерной документации и законным основанием для отклонения предложения участника", - рассказала Загребельская.

Но по словам Загребельской, 27 сентября 2019 позиция вновь была изменена: "Это опять не является нарушением. И не потому, что это формальная ошибка, а потому, что тендерной документацией не требовалось предоставление паспорта в полном объеме".

Она отметила, что 27 августа и 27 сентября членами коллегии были одни и те же люди.

"Теперь по каждому документу, который заказчик хочет получить в полном объеме в тендерной документации необходимо указывать приписку "предоставить все страницы"?" - подытожила Загребельская.

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Аномальные явления в АМКУ: Тендерная коллегия уже несколько раз меняет правила предоставления документации, - Загребельская 01
Аномальные явления в АМКУ: Тендерная коллегия уже несколько раз меняет правила предоставления документации, - Загребельская 02

Источник: https://censor.net.ua/n3152079
 
 
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А что вы хотели от Бениных рейдеров?
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Це ж Рахіль з таксопарку. Всі мужики після робочої зміни її оминають, бо люта та гостра на язик.
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не ну я пошел почитал про нее:
выпусница Донецкого юридического института Луганского государственного университета внутренних дел. Будучи тогда еще на девичьей фамилии, Агия Ахундова переехала в Киев, где устроилась секретарем судебных заседаний Печерского райсуда.
Благодаря налаживаемым связям, в том числе, и с руководством суда, закончить институт в 2006 году ей удалось, даже не приезжая в Донецк. Свою частную практику в 2007 году она открывала тоже в Киеве. Первые выигранные дела, по странному стечению обстоятельств, девушка без адвокатского удостоверения (его она получила лишь в 2009 году, когда формально прошло 5 лет стажа в юрбизнесе) выигрывала тоже в Печерском суде.

в стане молодых регионалов Агия познакомилась с будущим мужем - Денисом Загребельским, помощником скандального нардепа Андрея Пинчука.

Ну прям идеальная антимонополистка.
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Фіктивна освіта, фіктивна біографія - дуже характерно для постсовка, як ще наприклад фельдшер-ветеринар на посаді секретаря РНБО та безліч інших.
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Непогано було б до статей про цю дівчинку ще й біографію її додавати.
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она уже бывшая... пусть Роме Бессмертному жалуется или Климкину - они и слезу ей утрут и на шоколадку вместе с ней помолятся...
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