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Все про:безработица (304) металлургия (319) налоги (2677)

 Металлурги предупреждают о возможной безработице и падении гривни в случае повышения налогов

Эксперты прогнозируют, что если Рада примет закон о новых налогах для горной металлургии, это негативно отразится на украинской экономике

Эксперты прогнозируют, что если парламент примет закон о новых налогах для горной металлургии, курс доллара подскочит, а Украину захлестнет волна безработицы. Украинская отрасль, по мнению специалистов, просто не устоит на зарубежных рынках. А сокрушительные последствия ощутит вся экономика, пишет Сегодня.

От горно-обогатительных комбинатов в прошлом году бюджет Украины получил почти 20 млрд. гривен налогов. Несмотря на то что геологические условия – не из простых, содержание железа в руде сравнительно невысоко, а крупнейшие рынки мира неблизки, парламент решил в четыре раза увеличить плату за пользование недрами.

Комбинаты сортируют, очищают и выжигают железную руду, чтобы получить металлургический полуфабрикат: окатыш. Это уже более чем наполовину – железо. На это тратят значительные ресурсы – энергетические и финансовые.

Впрочем, пока это выгодно. Товар везут, например, в Китай, и предприятия имеют стабильный валютную выручку. Однако если рента – плата за пользование недрами – возрастет, украинский металлургический товар станет слишком дорогим. И его просто вытеснят конкуренты. Первыми, кто это сделает, будут Россия, Казахстан и Бразилия.

Оптимистичный прогноз при этом – потеря до 25% производства. Пессимистический – половина.

"У нас себестоимость окатышей, например, Северного ГОКа – 57 долларов за тонну. У российских конкурентов – 49 долларов за тонну", – говорит глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

Металлурги посчитали – с новой рентой государство будет иметь не прибыль, а убытки. Потому что ближайший сосед уже потирает руки, посягая на украинскую долю продаж. Это 26 млн. тонн сырья, а значит – сотни миллионов долларов налогов в неукраинский бюджет.

"Если у нас будет ставка рентной платы девять долларов, то есть в четыре с половиной раза повысится, мы уже будем иметь себестоимость окатышей – 64 доллара. У России останется 49 долларов. Это уже мы становимся полностью неконкурентоспособны", – объясняет глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

И это при том, что в мире цены на металлоконцентрат падают. Курс гривни – тоже. И помочь стабилизировать национальную валюту, когда рента заоблачная, металлопроизводители вряд ли смогут.

"Они генерируют очень значительную часть валютных поступлений в страну, которые, в свою очередь, способствуют тому, чтобы наша национальная валюта, гривня, была более или менее стабильной, чтобы не было резкой девальвации. При таком уменьшении производства потребуется меньше персонала", – говорит глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

Безработные пойдут за социальными выплатами или поедут из страны, считает эксперт Юрий Гаврилечко.

"Мы можем потерять около 200 тысяч рабочих мест непосредственно на металлургических предприятиях, и еще где-то 800 тысяч рабочих мест на предприятиях смежников. Кто может дать гарантию, что сейчас именно принятие этих законопроектов и не направлено на то, чтобы просто уничтожить определенную отрасль?" – задает вопрос эксперт аналитического центра "Украинская фабрика мысли" Юрий Гаврилечко.

Первыми пойдут квалифицированные работники, к этому готовятся на Ингулецком комбинате.

"Мы даже затрудняемся, как сфокусировать свои бюджеты, в чем найти определенные люфты для того, чтобы это все нивелировать. Мы не сможем своей заработной платой, темы льготами, которые предприятия будут компенсировать за труд, удержать на рабочем месте", – считает генеральный директор Ингулецкого горно-обогатительного комбината Александр Герасимчук.

Единственное, о чем просят производители, – прежде чем голосовать за законопроект N1210, посоветоваться с ними. Депутаты признаются – документ еще не готов и обещают его доработать.

В свою очередь специалисты, анализируя налоговую реформу, которую сейчас рассматривают в парламенте, составляют печальные прогнозы. Четыре законопроекта на эту тему уже окрестили "налоговой бомбой замедленного действия". Она поразит и малый бизнес, и тяжелую промышленность. А еще – неизбежно потребителей, рядовых украинцев.

Новости "Сегодня" писали, что налоговые новации, заложенные в законопроекте № 1210, затормозят развитие украинской экономики как минимум на 2%.

Источник: https://censor.net.ua/n3152077
 
 
 Топ комментарии
 
да все уже, харе пугать. Скоро метеориты начнут сулить, лишь бы налоги не платить, бедные несчастные ахметки, ну я щас заплачу.
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Ничего страшного не случиться Ахметов вместо 500 млн.$ заработает 300, а нытья на всю страну...
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да все уже, харе пугать. Скоро метеориты начнут сулить, лишь бы налоги не платить, бедные несчастные ахметки, ну я щас заплачу.
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ага буде закрита програм а створення нових рабских місць
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падение гривні неизбежно. только бене падения мало. скотина толкает к дефолту...привет 90-е и бартер.
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А почему бы не продавать готовую продукцию, сталь, а не окатыш, который просто сырье? Зачем сравнивать себя с Россией, которая распродает богатство недр за копейки?
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А пачему бьі не продавать не сталь, а готовую продукцию-Мердесесьі например ?
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Как там в клипе,где зелю камаз "сбил"? "Рухаємось вперед"? Вот так и рухаємось.
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А рабочие места создавать на производстве стали, металлопроката и т.п.
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Ничего страшного не случиться Ахметов вместо 500 млн.$ заработает 300, а нытья на всю страну...
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Непонятно на сколько поднимают в абсолютном выражении, ахметовы сами мути наводят, ибо "В РАЗЫ! Металурги попереджають про можливе безробіття і падіння гривні в разі підвищення податків - Цензор.НЕТ 9505 " ни о чём не говорит, в отличие от чистой прибыли и выплаты дивидендов (у Ахметова это вообще очень очень красноречивая сумма, которая чуть-ли не выше прибыли Металурги попереджають про можливе безробіття і падіння гривні в разі підвищення податків - Цензор.НЕТ 3094 ). Сейчас Ахметов 100 млн. платит. ресурсных платежей. И да, заработок у него немного побольше, чем 500 по Метинвесту. Металурги попереджають про можливе безробіття і падіння гривні в разі підвищення податків - Цензор.НЕТ 8579
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Не розумію цих страждань навколо закриття гоків і зупинки металургії із за збільшення податків.
Да хай зупиняються. Виборці мають вкусити 100% наслідків свого вибору.
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Уверен на 100%, что большинство металлургов голосовали за Зелю. Посему, хаваите то что заварили.
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Да ладно пугать металлургов Кривбасса. Они люди зажиточные, для них эра зубожиння окончилась гораздо раньше, чем для остального населения страны. Так что:

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Когда дожмут ФОПы, то у них останется только один выход- брать лопату или автомат.
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Рабы ментальный, рожденные таки ми же потомственными рабами, способны брать в руки только лопату. СОВКОВУЮ.
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Пугали что без шахт и заводов захваченных оккупантами, и как то случайно вышло по Минскому договорняку, будет дефолт. Живет Украина.
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На заводе если не ответствнная конструкция используем украинский прокат , если что нибудь ответственное, только амереканский😐
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Вопрос не в прокате, если внимательно почитать эту ересь. Вопрос в том, что продажа проката уменьшается и они всё больше продают окатыш. Схема возможно кривая, но, думаю, что держава не хочет поднимать экспортные пошлины из-за ВТО.
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А почему только для металлургии? Они там для всех повышения налогов подготовили. Хорошо если это не закончится великой депрессией как в 30-х годах в США было... или как у нас в начале 90-х.
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****! ОЧЕРЕДНОЙ ИКСПЕРД! ПРИЙМИТЕ УЖЕ ЗАКОН ПУСТЬ ЗАГЛОХНУТ! 25 ЛЕТ ЗА КОПЕЙКИ НАДРА ПОЛУЧАЛИ А ТЕПЕРЬ НОЮТ И УГРОЖАЮТ! ДА КАТИТЕСЬ ЛЕСОМ НЕ УМЕЕТЕ РАБОТАТЬ ВАЛИТЕ НАЙДУТСЯ ТЕ КТО УМЕЕТ
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Сколько у России мало кого е..т! Давайте цифры: выручка, налоги, чистая прибыль.
"И это при том, что в мире цены на металлоконцентрат падают. Курс гривни - тоже."

У Ахметова вроде "выпускники Гарварда" работали? Диверсант пробрался? Металурги попереджають про можливе безробіття і падіння гривні в разі підвищення податків - Цензор.НЕТ 6943
Вот по таким "ошибочкам" вычисляется тупость исполнителя.
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"Первыми пойдут квалифицированные работники, к этому готовятся на Ингулецком комбинате."

https://1kr.ua/news-49349.html

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/04/18/636132/

Даа!!! Вот здесь как раз в комментариях эти работники об этом и сообщают, на еправде как раз ИнГОКа. Только уходить они походу собрались задолго до повышения ренты. Металурги попереджають про можливе безробіття і падіння гривні в разі підвищення податків - Цензор.НЕТ 6380
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Так може через підвищення ренти не піднімати ціну на продукцію. а зменшити свої апетити на виручку?!
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Себестоимость в порту и себестоимость в месте обогащения две большие разницы.И ещё есть слабое место - учёт . Это же недра земли. Можно написать в отчёте , что добыли 1 миллион тонн , а на самом деле добыли 2 миллиона тонн . Чёрный нал - великое дело. Вспомним как мацковская компания " Мечел" поставляла кокс для ахметки и как орал карлик.
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Нагадує 20-ті роки минулого сторіччя, прийшло до влади озброєне бидло, і каже: "а давайте розкуркулимо заможних селян, це ж кулаки, у них грошей кури не клюють" Впевнений, що зебіли зроблять себе самі, і навіть швидше, ніж я думав.
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Главное в Польшу не уезжайте! Там поляки вас отравленной клубникой закормят, поломают руки-ноги на стройке и выкинуть в лес умирать! Они со всеми так делают - немногим удалось вернуться оттуда!!!
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Контрабанду вже перемогли, видобуток бурштину, передали державі, ліс в Карпатах не рубають, землю у незаконних власників відібрали, ну час вже за металургів братися)
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Да и *** бы на этих металургов, только воздух портят и людей травят. Пусть закрываются. А работяги поедут в Польшу и там хоть нормально заработают.
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