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 ГПУ пересматривает около 15 дел, в том числе касающихся компании Burisma Злочевского, - Рябошапка

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что эпизод с закрытием дела компании Burisma ("Бурисма") будет пересмотрен.

"Сейчас мы проводим аудит тех производств, которые осуществлялись ранее Генеральной прокуратурой. В той сфере, о которой вы говорите, где могут быть причастными и могут быть фигурантами Злочевский (экс-министр экологии Николай Злочевский. - Ред), Курченко (украинский бизнесмен Сергей Курченко. - Ред.) и другие люди или компании – таких производств полтора десятка. Мы сейчас пересматриваем все производства, которые были закрыты или раздроблены, или расследовались раньше, для того, чтобы принять решение в тех случаях, где были приняты незаконные процессуальные решения, пересмотреть их", – сказал он, отвечая на вопрос о привлечении к ответственности фигурантов дела Burisma ("Бурисма"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос о том, какова была реакция Рябошапки на упоминание его фамилии в стенограмме разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, он сказал: "Моя реакция была спокойной и профессиональной. Прокуратура вне политики".

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Источник: https://censor.net.ua/n3152075
 
 
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Карманный прокурор или ручной, вот в чем вопрос ГПУ пересматривает около 15 дел, в том числе касающихся компании Burisma Злочевского, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4968
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Прокуратура вне политики".(с)
Да?! У читывая, как быстро ты побежал пересматривать дела Буризмы, возникают сомнения))) Ты ж "на 100% человек" презика.
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Вообще, сын Байдена получал официальную зарплату за должность в совете компании. Официальную. В чем коррупция?
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А как там мертвечук? Или он ничего не нарушал? ?
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