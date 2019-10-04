 Рада назначила новый состав ЦИК (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Голосование происходит за каждого кандидата по отдельности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский внес в Раду представление на новый состав ЦИК. СПИСОК

На данный момент назначены членами ЦИК такие кандидатуры:

Боярчук Оксана Борисовна (СН); Буглак Юрий Александрович ("ЕС"); Гатауллин Елена Аухатовна (СН); Гевко Андрей Евгеньевич ("Голос"); Глущенко Виктория Анатольевна ("Батькивщина"); Грень Виталий Вячеславович (СН); Диденко Олег Николаевич (СН); Дубовик Сергей Олегович (ОПЗЖ); Евстигнеев Андрей Сергеевич (СН); Ефремова Ирина Алексеевна (СН); Кармазь Александра Александровна (СН); Любченко Павел Николаевич (СН); Мирошниченко Юрий Романович (ОПЗЖ); Перепелюк Владимир Григорьевич (СН); Плукарь Виталий Владимирович (СН); Постивой Сергей Александрович (СН); Фрицкий Юрий Олегович (СН).

Диденко, Евстигнеев, Ефремова и Плукар были членами предыдущего состава ЦИК.