 Хлеб-соль и теплые приветствия: Зеленский лично встретил Лукашенко в аэропорту

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает БЕЛТА.
В аэропорту главу белорусского государства Президент Украины встретил лично. По прилете возле трапа вертолета девушки в национальных украинских костюмах поднесли белорусскому лидеру хлеб-соль. Президенты тепло приветствовали друг друга, а также присутствовавших в аэропорту представителей делегаций. Главы государств направились на переговоры на одном автомобиле.
Переговоры президентов состоятся в здании Житомирской областной государственной администрации. Лидеры стран подробно обсудят актуальное состояние и перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества в различных сферах, обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повесток дня.
Затем президентов ждут на пленарном заседании II Форума регионов Беларуси и Украины, где запланированы выступления Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. Непосредственно рядом с местом проведения форума в Житомире расположилась выставка крупногабаритной техники белорусских и украинских производителей, на которой есть и образцы продукции совместного производства. Не исключено, что президенты решат персонально ознакомиться с экспозицией.
На встрече с представителями украинских СМИ в конце сентября Президент Беларуси отмечал, что встреча с украинским коллегой даст возможность не просто познакомиться лично на человеческом уровне, но и лучше понять и узнать позицию друг друга по тем или иным вопросам. "Обещаю, что буду честным и искренним в разговоре. Это моя фишка. Я привык говорить честно, - сказал Александр Лукашенко. - Мы с ним общий язык, гарантирую вам, найдем".
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Цей вже насмок тався?
Житомирянин
@Aleks_Kovalyuk
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В Житомир завезли поліцейських зі всієї планети!
Безпрецедентні заходи безпеки. Така всенародна любов до Зє, шо Аваков все мєнтами засипав.
Коли Порох приїжджав, то максимум регуліровщікі були і копи для прілічія.
https://pbs.twimg.com/media/EGBCIoFW4AA76ER?format=jpg&name=360x360
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я не ходил на выборы, так что право имею сказать: иди в калхоз, подлиза, и колхозника своего забери, и своего друга Владимира......
(мужик, любящий мужиков), иди на(орган самца) су(самка собаки домашней, или волка, я х.з.), просто иди на(орган самца теплокровных зверей), пи(жаргон на совковых зонах, мужик, который любит других мужиков) бл.(жарг. - продажная самка человека)
бл.(меня за*бала эта ситуация, будет война, "котел крови" почти пуст)
запомните это
высерпост.
Прдатель Сирко переворачивает гнилые кости в гробу(я бы туда насрал)
а так, я сын украинца, и я реально не рад этому сраному случаю.
(подпись).
А "ник" - это не фамилия, она у меня в паспорте с тризубом, вполне украинская.
но я уже стыжусь ее.
(как будто знал, выбирая "ник", шо будет Украина - обосрамшись....нострадамус епт )
В неділю, о 12:00 в Києві на Майдані Незалежності відбудеться Віче проти капітуляції.
https://www.facebook.com/events/396756537684367/
Всі, хто має змогу, приїжджайте в Київ або ж організуйте цієї неділі віча в своїх міста та містечках.
Також закликаємо створювати осередки "Руху опору капітуляції" (зголошуватися за адресою ruh.resistance@gmail.com або телефоном +38 097 899 53 04)
Анкета волонтерів Руху опору капітуляції
https://docs.google.com/forms/d/1oXsiu330B7kmzTOTvFmKs9KSsNNX6czrLLPh6rHK_GY/viewform?fbclid=IwAR2bi3sZJHB0--vzINMxLEphJo98fudLlmXEqAQkzfCwqjBR42S4K43iKK8&edit_requested=true