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 Хлеб-соль и теплые приветствия: Зеленский лично встретил Лукашенко в аэропорту

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в украинский Житомир, где проведет переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским и примет участие в пленарном заседании II Форума регионов Беларуси и Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает БЕЛТА.

В аэропорту главу белорусского государства Президент Украины встретил лично. По прилете возле трапа вертолета девушки в национальных украинских костюмах поднесли белорусскому лидеру хлеб-соль. Президенты тепло приветствовали друг друга, а также присутствовавших в аэропорту представителей делегаций. Главы государств направились на переговоры на одном автомобиле.

Переговоры президентов состоятся в здании Житомирской областной государственной администрации. Лидеры стран подробно обсудят актуальное состояние и перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества в различных сферах, обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повесток дня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не ждите от нас пакостей, мы не можем быть врагами Украины, - Лукашенко

Затем президентов ждут на пленарном заседании II Форума регионов Беларуси и Украины, где запланированы выступления Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. Непосредственно рядом с местом проведения форума в Житомире расположилась выставка крупногабаритной техники белорусских и украинских производителей, на которой есть и образцы продукции совместного производства. Не исключено, что президенты решат персонально ознакомиться с экспозицией.

На встрече с представителями украинских СМИ в конце сентября Президент Беларуси отмечал, что встреча с украинским коллегой даст возможность не просто познакомиться лично на человеческом уровне, но и лучше понять и узнать позицию друг друга по тем или иным вопросам. "Обещаю, что буду честным и искренним в разговоре. Это моя фишка. Я привык говорить честно, - сказал Александр Лукашенко. - Мы с ним общий язык, гарантирую вам, найдем".

Источник: https://censor.net.ua/n3152066
 
 
 Топ комментарии
 

Житомирянин
@Aleks_Kovalyuk
·
В Житомир завезли поліцейських зі всієї планети!
Безпрецедентні заходи безпеки. Така всенародна любов до Зє, шо Аваков все мєнтами засипав.
Коли Порох приїжджав, то максимум регуліровщікі були і копи для прілічія.

https://pbs.twimg.com/media/EGBCIoFW4AA76ER?format=jpg&name=360x360

https://pbs.twimg.com/media/EGBCIoAWkAEbuLq?format=jpg&name=360x360
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Он и у Луки смокта.нет Хлеб-соль и теплые приветствия: Зеленский лично встретил Лукашенко в аэропорту - Цензор.НЕТ 5688 Вот же ласковый нарк какой пошел...
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Зеленский лично встретил военного союзника России в аэропорту.
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Он и у Луки смокта.нет Хлеб-соль и теплые приветствия: Зеленский лично встретил Лукашенко в аэропорту - Цензор.НЕТ 5688 Вот же ласковый нарк какой пошел...
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26 окт. 2018 г. - Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с глазу на глаз с президентом Беларуси Александром Лукашенко

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Цей вже насмок тався? Хліб-сіль і теплі вітання: Зеленський особисто зустрів Лукашенка в аеропорту - Цензор.НЕТ 5860
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Фиксация на Порошенко Хліб-сіль і теплі вітання: Зеленський особисто зустрів Лукашенка в аеропорту - Цензор.НЕТ 6143 Анальная или оральная Хліб-сіль і теплі вітання: Зеленський особисто зустрів Лукашенка в аеропорту - Цензор.НЕТ 6143 Речь про нарка сейчас идет.
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Житомирянин
@Aleks_Kovalyuk
·
В Житомир завезли поліцейських зі всієї планети!
Безпрецедентні заходи безпеки. Така всенародна любов до Зє, шо Аваков все мєнтами засипав.
Коли Порох приїжджав, то максимум регуліровщікі були і копи для прілічія.

https://pbs.twimg.com/media/EGBCIoFW4AA76ER?format=jpg&name=360x360

https://pbs.twimg.com/media/***************?format=jpg&name=360x360
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Ничего что вместе с Зеленским в Житомир приезжает президент еще одной страны, а не Андрей Полтава с Марыной вы группе подтанцовки Пети?
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Обое рябое, что Зе, что Лука, того так же рьяно кгб охраняет.
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Все гораздо проще: твой Зеленый дурак - еще и трусло
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Та даже легуреловщиков и тех не было Хліб-сіль і теплі вітання: Зеленський особисто зустрів Лукашенка в аеропорту - Цензор.НЕТ 4850 Не боялся свыночолый народу

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Будет делиться опытом как лучше угодить пуйлу? батька в этом спец Хлеб-соль и теплые приветствия: Зеленский лично встретил Лукашенко в аэропорту - Цензор.НЕТ 9560
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Угу, даже фотки хлеба-соли нет, там клоун в пупок Луке дышит,
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Зеленский лично встретил военного союзника России в аэропорту.
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Диктатор и предатель.. отличная компашка.
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А потом за хлеб/соль картофельник на всех международных площадках будет поддерживать и голосовать в унисон с федераской как обычно
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В Житомире проходит всемирный конгресс путинских жополизов???
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На всемирный аэропорта не хватит, а может и Житомира)
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Не в Житомире, а на Цензоре, не всемирный конгресс, а мародёрская стрелка, не путинских жополизов, а путинско-мародёровских псевдопатриотов.
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гоп твою мать.
я не ходил на выборы, так что право имею сказать: иди в калхоз, подлиза, и колхозника своего забери, и своего друга Владимира......
(мужик, любящий мужиков), иди на(орган самца) су(самка собаки домашней, или волка, я х.з.), просто иди на(орган самца теплокровных зверей), пи(жаргон на совковых зонах, мужик, который любит других мужиков) бл.(жарг. - продажная самка человека)
бл.(меня за*бала эта ситуация, будет война, "котел крови" почти пуст)
запомните это высер пост.
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У зебила комплекс к диктаторам,также хочет встречи с пуйлом,что продаст страну лишь бы встреча состоялась
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Сволочь, Украина была когда-то страной, которую даже Жабоеды знали.....
Прдатель Сирко переворачивает гнилые кости в гробу(я бы туда насрал)
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чувак, я был бы рад быть сыном козла.....
а так, я сын украинца, и я реально не рад этому сраному случаю.
(подпись).
А "ник" - это не фамилия, она у меня в паспорте с тризубом, вполне украинская.
но я уже стыжусь ее.
(как будто знал, выбирая "ник", шо будет Украина - обосрамшись....нострадамус епт Хліб-сіль і теплі вітання: Зеленський особисто зустрів Лукашенка в аеропорту - Цензор.НЕТ 1517 )
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Лука 25 лет единолично правит страной, лег под Путлера за дешевый газ, экономика в жопе и никакого просвета.
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Всі на Майдан!

В неділю, о 12:00 в Києві на Майдані Незалежності відбудеться Віче проти капітуляції.
https://www.facebook.com/events/396756537684367/

Всі, хто має змогу, приїжджайте в Київ або ж організуйте цієї неділі віча в своїх міста та містечках.
Також закликаємо створювати осередки "Руху опору капітуляції" (зголошуватися за адресою ruh.resistance@gmail.com або телефоном +38 097 899 53 04)

Анкета волонтерів Руху опору капітуляції

https://docs.google.com/forms/d/1oXsiu330B7kmzTOTvFmKs9KSsNNX6czrLLPh6rHK_GY/viewform?fbclid=IwAR2bi3sZJHB0--vzINMxLEphJo98fudLlmXEqAQkzfCwqjBR42S4K43iKK8&edit_requested=true


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з майданами до влади приходять покидьки.. досить вже майданів
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Я переживаю, щоби на "кривавого колгоспника" не накинулась Мендель десь під час візиту.
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Выглядит некрасиво. Но...Лучше чем вражда.
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хлеб соль картошки побольше и сверху покропить перчиком
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Якою мовою вони спілкувалися? Державною мовою Російської Федерації? нашлі общій язик?
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.......хлеб - соль........Когда уже закончится совдепия?
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Встреча мудаков. ***** в этой теплой компании очень не хватает.
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