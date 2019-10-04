 Хлеб-соль и теплые приветствия: Зеленский лично встретил Лукашенко в аэропорту

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает БЕЛТА.

В аэропорту главу белорусского государства Президент Украины встретил лично. По прилете возле трапа вертолета девушки в национальных украинских костюмах поднесли белорусскому лидеру хлеб-соль. Президенты тепло приветствовали друг друга, а также присутствовавших в аэропорту представителей делегаций. Главы государств направились на переговоры на одном автомобиле.

Переговоры президентов состоятся в здании Житомирской областной государственной администрации. Лидеры стран подробно обсудят актуальное состояние и перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества в различных сферах, обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повесток дня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не ждите от нас пакостей, мы не можем быть врагами Украины, - Лукашенко

Затем президентов ждут на пленарном заседании II Форума регионов Беларуси и Украины, где запланированы выступления Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. Непосредственно рядом с местом проведения форума в Житомире расположилась выставка крупногабаритной техники белорусских и украинских производителей, на которой есть и образцы продукции совместного производства. Не исключено, что президенты решат персонально ознакомиться с экспозицией.

На встрече с представителями украинских СМИ в конце сентября Президент Беларуси отмечал, что встреча с украинским коллегой даст возможность не просто познакомиться лично на человеческом уровне, но и лучше понять и узнать позицию друг друга по тем или иным вопросам. "Обещаю, что буду честным и искренним в разговоре. Это моя фишка. Я привык говорить честно, - сказал Александр Лукашенко. - Мы с ним общий язык, гарантирую вам, найдем".