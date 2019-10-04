 Порошенко - Зеленскому: Не советую искать врагов в Киеве. Враг Украины - в Москве

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-президент, нардеп ("ЕС) Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Хорошо, что Владимир Зеленский отреагировал на беспокойство части общества. Это - шаг в правильном направлении. Да, в одном обращении не ответить на все вопросы. Но с большинством тезисов - трудно не согласиться. Жаль, что так много внимания предшественникам. Не советую искать врагов в Киеве. Его враг там, где враг Украины - в Москве. Я услышал призыв Владимира Зеленского к единству. Хорошо помня о внешней опасности, должны не повышать градус внутренней дискуссии до критической отметки. Мир внутри страны не менее важен, чем мир на ее границах", - заявил Порошенко.

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"Предметом общенационального консенсуса может стать дорожная карта реализации Минских договоренностей. Она устанавливает четкую приоритетность шагов в сфере безопасности перед политическими. Она была нами тщательно проработана еще несколько лет назад. Ее восприняли Германия и Франция. А вчера в очередной раз поддержку именно такой последовательности реализации Минских договоренностей выразили Соединенные Штаты: сначала безопасность, потом - политическое урегулирование. В любой момент готов представить дорожную карту для первых лиц государства. Не российская формула Штайнмайера, а именно этот комплексный документ и является тем, с чем Украина должна ехать на Нормандский саммит. Равно как и концепция миротворческого контингента ООН", - отметил Порошенко.

"Люди вышли на днях на протест не потому, что они порохоботы, как некоторым кажется. Ветераны, волонтеры, просто неравнодушные граждане - они любят Украину и имеют право на то, чтобы с их мнением считались", - резюмировал Порошенко.



