 Начальник ГСЧС Херсонщины подозревается в растрате 235 тыс. грн, - ГБР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, в 2016 году начальник ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области заключил договор на закупку 83 720 литров бензина и 61 500 литров дизельного топлива на общую сумму около 2,7 млн грн.

"Впоследствии он заключил дополнительное соглашение с изменениями к упомянутому договору, по которому цена за 1 литр бензина и дизельного топлива была на 10% выше первоочередной стоимости", - сообщили в ГБР.

Экспертизами установлено, что рост цен на закупленные товары в тот период времени не происходил. Таким образом, дополнительные соглашения были заключены безосновательно и с нарушением бюджетного законодательства. Это привело к дополнительной уплаты бюджетных средств за фактически поставленный товар в сумме более 235 тыс. грн.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, готовится ходатайство о его отстранении от занимаемой должности.

В случае доказательства вины ему грозит наказание (согласно Сч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса) в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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