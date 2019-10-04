 Сегодня ожидается обмен задержанными между Украиной и Беларусью

Как сообщают источники Цензор.НЕТ, предварительно Павел Шаройко, задержанный по обвинению в шпионаже, будет обменен на Юрия Политику.
Напомним, Павел Шаройко был задержан сотрудниками КГБ Беларуси 25 октября 2017 года в Минске и обвинен якобы в создании в Беларуси шпионской сети из числа граждан страны, "которые за денежное вознаграждение выполняли его задачи по сбору информации разведывательного характера в военно-политической сфере".
20 ноября КГБ Беларуси официально заявил, что украинский журналист Шаройко задержан за шпионаж, а советник посольства Украины объявлен персоной нон-грата.
12 февраля 2018 года стало известно, что в Беларуси уже назначили судебное заседание по делу Шаройко.
23 мая 2018 г. стало известно, что Верховный суд Беларуси приговорил корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко к более чем восьми годам лишения свободы, обвинив в шпионаже.
Юрия Политику задержали в 2017 году по подозрению в сборе секретной информации в пользу иностранного государства.
20 ноября 2017 белорусские пограничники задержали двух мужчин и женщину из Украины, которые отправились в Беларусь за ягодами. Некоторым из них запрещено въезжать в Беларусь.
Вчера Новозаводской районный суд г. Чернигова освободил из-под стражи гражданина Беларуси Юрия Политику, обвиняемого в сборе секретной информации в пользу "неустановленного государственного органа Беларуси".
В неділю, о 12:00 в Києві на Майдані Незалежності відбудеться Віче проти капітуляції.
https://www.facebook.com/events/396756537684367/
Всі, хто має змогу, приїжджайте в Київ або ж організуйте цієї неділі віча в своїх міста та містечках.
Також закликаємо створювати осередки "Руху опору капітуляції" (зголошуватися за адресою ruh.resistance@gmail.com або телефоном +38 097 899 53 04)
Анкета волонтерів Руху опору капітуляції
https://docs.google.com/forms/d/1oXsiu330B7kmzTOTvFmKs9KSsNNX6czrLLPh6rHK_GY/viewform?fbclid=IwAR2bi3sZJHB0--vzINMxLEphJo98fudLlmXEqAQkzfCwqjBR42S4K43iKK8&edit_requested=true