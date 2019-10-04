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Все про:обмен (821) пленные (615) Шаройко Павел (31)

 Сегодня ожидается обмен задержанными между Украиной и Беларусью

В пятницу, 4 октября, должен состояться обмен задержанными между Украиной и Беларусью

Как сообщают источники Цензор.НЕТ, предварительно Павел Шаройко, задержанный по обвинению в шпионаже, будет обменен на Юрия Политику.

Напомним, Павел Шаройко был задержан сотрудниками КГБ Беларуси 25 октября 2017 года в Минске и обвинен якобы в создании в Беларуси шпионской сети из числа граждан страны, "которые за денежное вознаграждение выполняли его задачи по сбору информации разведывательного характера в военно-политической сфере".

20 ноября КГБ Беларуси официально заявил, что украинский журналист Шаройко задержан за шпионаж, а советник посольства Украины объявлен персоной нон-грата.

12 февраля 2018 года стало известно, что в Беларуси уже назначили судебное заседание по делу Шаройко.

23 мая 2018 г. стало известно, что Верховный суд Беларуси приговорил корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко к более чем восьми годам лишения свободы, обвинив в шпионаже.

Юрия Политику задержали в 2017 году по подозрению в сборе секретной информации в пользу иностранного государства.

20 ноября 2017 белорусские пограничники задержали двух мужчин и женщину из Украины, которые отправились в Беларусь за ягодами. Некоторым из них запрещено въезжать в Беларусь.

Вчера Новозаводской районный суд г. Чернигова освободил из-под стражи гражданина Беларуси Юрия Политику, обвиняемого в сборе секретной информации в пользу "неустановленного государственного органа Беларуси".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пристайко анонсировал хорошие новости относительно осужденного в Беларуси украинского журналиста Шаройко

Источник: https://censor.net.ua/n3152063
 
 
 Топ комментарии
 
А сколько за час? Или оплата посуточная?
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Белорусам земельки с хлопами не нать Сегодня ожидается обмен задержанными между Украиной и Беларусью - Цензор.НЕТ 3899 В обмен на задержанных.
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Зеленский будет встречать, жать руку и квартиру даст?
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Калхознік розщедрився. Правда Крим для нього Макшанський.
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Зеленский сделал больше чем кнур за 5 лет
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да Порошенко такой гибкий
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кацап, когда Курилы деоккупируешь?
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с этим не поспоришь, отдать даром паРаше, за что 5 лет воевали и умирали
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ничего не отдал,исполняет то,что наподписывал Порошенко в Минске
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Так он рвался в президеты, чтобы исполнить то что подписал Порошенко, но сам не стал выполнять, причем санкции за это получал *********?
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Всі на Майдан!

В неділю, о 12:00 в Києві на Майдані Незалежності відбудеться Віче проти капітуляції.
https://www.facebook.com/events/396756537684367/

Всі, хто має змогу, приїжджайте в Київ або ж організуйте цієї неділі віча в своїх міста та містечках.
Також закликаємо створювати осередки "Руху опору капітуляції" (зголошуватися за адресою ruh.resistance@gmail.com або телефоном +38 097 899 53 04)

Анкета волонтерів Руху опору капітуляції

https://docs.google.com/forms/d/1oXsiu330B7kmzTOTvFmKs9KSsNNX6czrLLPh6rHK_GY/viewform?fbclid=IwAR2bi3sZJHB0--vzINMxLEphJo98fudLlmXEqAQkzfCwqjBR42S4K43iKK8&edit_requested=true

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все на ливарюцию порошенко хочет к корыту
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нет это великая победа. при порохе 2911 заложников, пленных, арестованных освободили
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В качестве извинения за похищение ФСБ РФ на территории Беларуси Павла Гриба, Шаройко могли бы и просто выдать Украине. Нет, мы радостно меняем его на шпиона...
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Быдло-батько так и не объяснил как задержанный в белоруси Гриб оказался на территории параши.
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