 В результате аварийной посадки Ан-12 возле Львова погибли пять человек. Причина - закончилось топливо

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Во время выполнения чартерного грузового рейса UKL4050 самолетом Ан-12 UR-CAH авиакомпании "Украина Аэроальянс", по предварительной информации с 7 членами экипажа и 1 сопровождающим груз на борту, по маршруту Вико (Испания) - Львов совершил аварийную посадку на грунт в с. Сокольники вблизи аэродрома", - написал он.

По словам министра, предварительно аварийная посадка осуществлена ​​в связи с тем, что закончилось топливо. Начато расследование.

Криклий добавил, что в результате аварии погибли 5 человек.

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Информацию о пяти погибших также подтвердили в ГСЧС Львовской области.

"Спасатели деблокировали 3 пострадавших из поврежденного самолета, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения г. Львов. В результате падения самолета 5 человек погибли", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.