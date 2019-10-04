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Все про:авария (1101) авиакатастрофа (1090) Львовщина (1752) самолет (2251) Криклий (27)

 В результате аварийной посадки Ан-12 возле Львова погибли пять человек. Причина - закончилось топливо

В результате аварийной посадки самолета Ан-12 на грунт в с. Сокольники вблизи аэродрома погибли пять человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Во время выполнения чартерного грузового рейса UKL4050 самолетом Ан-12 UR-CAH авиакомпании "Украина Аэроальянс", по предварительной информации с 7 членами экипажа и 1 сопровождающим груз на борту, по маршруту Вико (Испания) - Львов совершил аварийную посадку на грунт в с. Сокольники вблизи аэродрома", - написал он.

По словам министра, предварительно аварийная посадка осуществлена ​​в связи с тем, что закончилось топливо. Начато расследование.

Криклий добавил, что в результате аварии погибли 5 человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта "Львов", 3 погибших, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Информацию о пяти погибших также подтвердили в ГСЧС Львовской области.

"Спасатели деблокировали 3 пострадавших из поврежденного самолета, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения г. Львов. В результате падения самолета 5 человек погибли", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

В результате аварийной посадки Ан-12 возле Львова погибли пять человек. Причина - закончилось топливо 01

В результате аварийной посадки Ан-12 возле Львова погибли пять человек. Причина - закончилось топливо 02

Источник: https://censor.net.ua/n3152059
 
 
 Топ комментарии
 
взяли больше груза, чтобы получить больше денег за фрахт. во время полёта получили встречный ветер и спалили всё топливо.
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Испания - Стамбул с дозаправкой во Львове???? Кого вы лечите? Явно какие-то мутки
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беда по чье то тупости и жадности...
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ПРИЧИНА НЕ В ТОПЛИВЕ А В ГОЛОВЕ! Перечитайте собачье сердце
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***** опять нам насрал!
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***** вам свинособакам серет ежедневно, и шо?
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А чего это оно закончилось? Как им дали разрешение порожняком лететь?
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взяли больше груза, чтобы получить больше денег за фрахт. во время полёта получили встречный ветер и спалили всё топливо.
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Испания - Стамбул с дозаправкой во Львове???? Кого вы лечите? Явно какие-то мутки
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Грузовой самолет Ан-12, который совершил аварийную посадку вблизи аэропорта Львова, должен был приземлиться для дозаправки, Об этом в пятницу, 4 октября, сообщает пресс-служба аэропорта Львов.
"Грузовой Ан 12. Летел из Виго (Испания) на Стамбул (Турция) - говорится в сообщении.
korrespondent.net
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Как всегда валят все на летчиков или на топливо, потому как не все погибли.
"Черные ящики" уже расшифровали???
Так какого тогда так убедительно вещать про топливо.
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Может пилот диспетчеров проинформировал, что идет на вынужденную посадку. И заодно сообщил, почему она вынужденная.
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Не хочется злорадствовать, но если уровень пилотов такой что они не могут рассчитать потребность в топливе, то получили то что должны были. Небо разгильдяйства не прощает.
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Узкий , пилотьі все расчитали , ошиблись литров на 100 максимум. А все из-за жадности хозяев фирмочки , сєкономили на заправке в Испании. Ан-12 легко долетает из Испании до Турции без дозаправки !
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так рассчитали что 5 погибших. Молодцы, чо.
По маршруту на Львов, могли сесть на дозаправку в Кошице. В воздухе они главные, а не хозяева, и должны принимать решение.
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Узкий , тьі не понял , что дозаправка вообще бьіла не нужна в данном рейсе?
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конечно не нужна была, они и без нее благополучно упали.
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А, ну то есть всё нормально. Хозяева жадные, а пилоты - профессионалы только на 100л ошиблись. Они не жадные оказались. Только, вот, на поверку оказывается - что жадных хозяев своих они любили больше, чем свою профессию. Иначе бы не полетели по принципу "дотянем". Машину загубили, груз. Ты его, падла, своими руками делал? Ты хоть гайку сам, своими руками закрутил, или только стюардесс ими лапал? Олени и моральные уроды, которым бабки глаза застят, а профессионального самолюбия - ноль. В топку.
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Поднялся хор "защитников" хозяев фирмочки , которьіе угробили людей ? Следствие разберется...
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Защитников? Хозяев? Фирмочки? Да дерьмо, но им - на роду написано. Но пилоты!! Пилоты - у них же свои представления о профессиональной чести должны быть. И не давать себе срать на голову барыгам вонючим, вот за что обидно!
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я конечно не лётчик, но фрахтователь всегда хочет взять на борт максимум груза, но он не несёт ответственности за перевозку. скорее всего на капитана надавил владелец/оператор самолёта заправится минимумом топлива((.
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значит капитан тряпка. Он учился кучу лет, и не должен "сливать" все чему его учили в угоду тупому жадному хозяину. Таким не место в авиации.
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это конечно жесть, хотя могут быть сугубо физические причины...
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занимался одно время сопровождением/обслуживанием частного самолета Хокер одного богатого человека. Найм пилотов и общение с ними тоже было... Так вот топлива заправляют с 20%ным запасом и его не может не хватить! Да, есть нюансы, полет в Париж и обратно, мог составить 4 часа, а мог и 4,5 часа. Смотря куда ветер, в хвост или в лоб! но пилоты вообще-то сами должны рассчитывать, сколько им взять топлива на борт! именно они определяют объем заправки!!! и лишнее же не выбрасывается, а оно остается в баках! )))
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плюс топлива должно хватить на то чтобы нарезать несколько кругов в воздухе если аэродром просит подождать с посадкой.
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недолить топлива можно в мопед машину но не в самолёт!!! головотяпство........5 трупов а кто- то разжился на паре вёдер киросина.....
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О-о.. пришёл поручик, и всё опошлил. А таки да, вот так и живём. А потом удивляемся.
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Пригадую років з десять тому відпрацьовували умовну надзвичайну ситуацію у зв'язку з падінням літака в аналогічних умовах. А тепер на жаль ситуація сталася вже в реальності.... Співчуття рідним та близьким загиблих.
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Интересно,что за багаж и что за гражданский на охране
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Какое-то мутное происшествие!
Почему из Испании в Стамбул дозаправка во Львове? Особенно учитывая, что над Крымом мы не летаем.
Проще было бы через Токио.
Ан-12 легко садится на грунтовую дорогу! Или конец топливу заметили уже на земле?
Самолет не очень пострадал, были не пристегнуты или бегали по салону?
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\\ посадка осуществлена ​​в связи с тем, что закончилось топливо\\

Пророческие слова в отношении ЗЕКоманды
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а это на азправку заехать или этот стрелочку смотреть как бензин кончается..
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