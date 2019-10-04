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Все про:налоги (2677) налоговая милиция (1749) Сумщина (694) ГФС (3430)

 Налоговой милицией Сумщины обеспечено возмещение в бюджет 1,7 млн грн неуплаченных аграрным предприятием налогов

Благодаря действиям сотрудников налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством областной прокуратуры предприятие, которое уклонилось от уплаты ЕСВ, возместило в бюджет 1,7 млн грн нанесенного ущерба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.212 УК Украины был установлен руководитель одного из аграрных предприятий региона, который в течение 2015-2018 гг. уплачивал в бюджет налог на доходы физических лиц, удержанный из доходов, начисленных сотрудникам предприятия, не в полной мере. В результате таких действий злоумышленник умышленно уклонился от уплаты более 3,6 млн грн НДФЛ

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Вследствие мер, принятых в ходе расследования, в бюджет возмещено 1,7 млн грн нанесенного ущерба, а уголовное производство направлено в суд.

Источник: https://censor.net.ua/n3152056
 
 
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Ну это уже притестение честных аграриев. А потом картошка по 40 гривен Налоговой милицией Сумщины обеспечено возмещение в бюджет 1,7 млн грн неуплаченных аграрным предприятием налогов - Цензор.НЕТ 9761
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А потрачено на их содержание 170 миллионов.
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Аграрий- злоумышленник.....Так вот она ,борьба с коррупцией.
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Надо как Потрох Мальдивский? Без уголовки отжимать деньги себе в карман?
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Нет надо как Вова Кипрский ,устроить междусобойчик и убить малый бизнес, аграриев придушить,а украинскую землю пустить с молотка.,чтобы зебилы покупали картошку по 50 грн.
А в цивилизованных странах малому бизнесу дают не только налоговые каникулы ,но еще и ссуду на развитие.
Но дуракам надо сиюминутная прибыль, чтобы успеть всесь 95 квартал обеспечить.
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