 Налоговой милицией Сумщины обеспечено возмещение в бюджет 1,7 млн грн неуплаченных аграрным предприятием налогов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.212 УК Украины был установлен руководитель одного из аграрных предприятий региона, который в течение 2015-2018 гг. уплачивал в бюджет налог на доходы физических лиц, удержанный из доходов, начисленных сотрудникам предприятия, не в полной мере. В результате таких действий злоумышленник умышленно уклонился от уплаты более 3,6 млн грн НДФЛ

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Вследствие мер, принятых в ходе расследования, в бюджет возмещено 1,7 млн грн нанесенного ущерба, а уголовное производство направлено в суд.