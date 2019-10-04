 Налоговой милицией Сумщины обеспечено возмещение в бюджет 1,7 млн грн неуплаченных аграрным предприятием налогов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.212 УК Украины был установлен руководитель одного из аграрных предприятий региона, который в течение 2015-2018 гг. уплачивал в бюджет налог на доходы физических лиц, удержанный из доходов, начисленных сотрудникам предприятия, не в полной мере. В результате таких действий злоумышленник умышленно уклонился от уплаты более 3,6 млн грн НДФЛ
Вследствие мер, принятых в ходе расследования, в бюджет возмещено 1,7 млн грн нанесенного ущерба, а уголовное производство направлено в суд.
А в цивилизованных странах малому бизнесу дают не только налоговые каникулы ,но еще и ссуду на развитие.
Но дуракам надо сиюминутная прибыль, чтобы успеть всесь 95 квартал обеспечить.