 Тейлор в сообщении послу США в ЕС называл "безумием" задержку Трампом военной помощи для Украины, - Reuters

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Это следует из текстовых сообщений, опубликованных следственными Палаты представителей после интервью с дипломатом Куртом Волкером, который ушел с поста специального представителя по вопросам Украины

Волкер накануне отвечал на вопросы законодателей в нескольких комитетах Палаты представителей в рамках расследования импичмента президента Дональда Трампа.

В сообщении от 9 сентября после новостей о том, что администрация Трампа задержит военную помощь для Киева, Тейлор обсудил важность сообщения, которое Вашингтон посылает в Киев.

"Задержкой мы уже пошатнули их веру в нас", - сказал Тейлор в текстовом сообщении Гордону Сондленду, американскому послу в Европейском Союзе.

"Я считаю, что безумно задерживать помощь по безопасности за помощь в политической кампании", - сказал Тейлор в другом сообщении.

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Сондленд ответил, что считает, что Тейлор ошибся относительно намерений Трампа, сказав, что Трамп хотел отказаться от помощи из-за беспокойства о коррупции в Украине.

После разговора с Трампом Сондланд выслал своим собеседникам текстовое сообщение о том, что равноценного обмена (то есть предоставление военной помощи в обмен на начало расследования в отношении Байдена) не будет, добавив: "Предлагаю остановить обсуждение текста".

Как известно, Трамп заморозил почти 400 млн долларов американской военной помощи Украине незадолго до того, как поговорил с Зеленским, вызвав обвинения демократов в том, что он злоупотреблял внешней политикой США для личной выгоды.

12 сентября Администрация США и Конгресс разблокировали 391,5 млн долларов помощи Украине в сфере безопасности.