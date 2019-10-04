 Академстипендию необходимо увеличить, но сократить количество ее получателей, - Новосад

Об этом она сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Академическая стипендия должна быть чем-то, что сложней получить, но она должна быть больше", - сказала Новосад.
В то же время министр подчеркнула, что пока связанных с этим готовых решений нет.
"На следующий год мы точно ничего не меняем, так как проект бюджета уже есть, какой есть. Но подходы необходимо нарабатывать", - заявила министр.
Она отметила, что сейчас проводится изучение расходов по стипендиям, далее будет осуществлен анализ и будут приниматься управленские решения.
Напомним, ранее Новосад заявляла: "Относительно стипендий, по моему личному мнению, нам все-таки необходимо уменьшать пул тех, кто получает эту стипендию, делать стипендию больше, но более требовательной".
Так может не надо выкидывать деньги на "бесплатное" обучение?
в ЄС освіта безкоштовна
в Німеччині стипендія 1300 е в місяць
Эти бредни уже невозможно слушать.
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