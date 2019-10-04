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 Политика Украины, Общество
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Все про:стипендии (153) Минобразования (1124) студенты (476) Новосад (21)

 Академстипендию необходимо увеличить, но сократить количество ее получателей, - Новосад

Министр образования и науки Анна Новосад заявляет о необходимости увеличить размер академической стипендию, но сокращать количество ее получателей.

Об этом она сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Академическая стипендия должна быть чем-то, что сложней получить, но она должна быть больше", - сказала Новосад.

В то же время министр подчеркнула, что пока связанных с этим готовых решений нет.

"На следующий год мы точно ничего не меняем, так как проект бюджета уже есть, какой есть. Но подходы необходимо нарабатывать", - заявила министр.

Она отметила, что сейчас проводится изучение расходов по стипендиям, далее будет осуществлен анализ и будут приниматься управленские решения.

Напомним, ранее Новосад заявляла: "Относительно стипендий, по моему личному мнению, нам все-таки необходимо уменьшать пул тех, кто получает эту стипендию, делать стипендию больше, но более требовательной".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тест ВНО нуждается в обновлении, - Новосад

Источник: https://censor.net.ua/n3152054
 
 
 Топ комментарии
 
Видно как жаба душит, сама то на контракте училась поди, или же после первого семестра за плохие оценки перестала степуху получать, если была на бюджете Академстипендию необходимо увеличить, но сократить количество ее получателей, - Новосад - Цензор.НЕТ 8341
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Бляха...из какого питомника этих особей понабирали? Думал уже сняли Гриневич и что то к лучшему должно меняться. А нет, продолжается тупорылость в новой степени. Мало того что превратили страну в аграрную и сырьевой придаток, так теперь ещё и образование совсем загнать в отстой. Нация полезных идиотов?
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Где они взяли столько долбой..обов???
Эти бредни уже невозможно слушать.
Закройте ей рот. А лучше - отключите голову!
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Видно как жаба душит, сама то на контракте училась поди, или же после первого семестра за плохие оценки перестала степуху получать, если была на бюджете Академстипендию необходимо увеличить, но сократить количество ее получателей, - Новосад - Цензор.НЕТ 8341
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ты вообще нигде не учился прошел курсы с Жириновским в бане и в бой
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под моим комментарием собрались все кого обидел в бане Жириновский
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Ты так щиро, с подробностями, знаешь что там конкретно происходило в бане с жириновским, что пишешь его фамилию с большой буквы, показывая свое к нему уважение, что закрадывается мысль, что ты там был первопроходцем Академстипендію необхідно збільшити, але скоротити кількість її одержувачів, - Новосад - Цензор.НЕТ 4030
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так весь мир знает,фото есть в интернете,даже как Жириновский тебя обследовал


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Козломордый , а тебя каким ветром к нам занесло ?
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Хто б то вже розповідав? Трускавецькій курси пройди спочатку, бо лише тоді станеш справжнім зебілом. 😁
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Залишити 3 стипендії на всю Україну і збільшити її в 10 разів!!!!!!!!!!!!!!!
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Думаю, слова про звуження кола стипендіатів означають звуження до кількості кварталівцівьу команді Зєлєнского.
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Бляха...из какого питомника этих особей понабирали? Думал уже сняли Гриневич и что то к лучшему должно меняться. А нет, продолжается тупорылость в новой степени. Мало того что превратили страну в аграрную и сырьевой придаток, так теперь ещё и образование совсем загнать в отстой. Нация полезных идиотов?
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в Украине больше выпускников ВУЗов чем в других странах. И что это дало Украине?
Так может не надо выкидывать деньги на "бесплатное" обучение?
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Создать дегравиль где можно колодца марихуаной и ***** гусей.
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прикинь, современные студенты в Украине почти все только этим и занимаются. А так им придется работать идти.
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маю надію що СБ ОУН таких вже вирахувала і коли буде українська влада то йому буде непереливки
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********* з Ольгіно щезни звідси
в ЄС освіта безкоштовна
в Німеччині стипендія 1300 е в місяць
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Бедняги студенты. Во многих вузах ребят специально оценками душат , чтоб со стипендии снять .
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шо то она сегодня разошлась повышает тем что все сокращает
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У этой особи не только проблемы с правописанием, а ещё и с арифметикой. Академстипендію необхідно збільшити, але скоротити кількість її одержувачів, - Новосад - Цензор.НЕТ 7996
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Зато ментам, прокурорам, набу, дбр, судьям, офису президента, кабмину, раде бабло есть на увеличение в новом бюджете. Тарифы не снижать, субсидии (унижение градан) урезали на 8 миллиардов, ещё и какие то проверки собрались делать Швондеры позеленевшие.
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Зменшити кількість дупутатів і збільшити їм зарплати. Десь так.
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Где они взяли столько долбой..обов???
Эти бредни уже невозможно слушать.
Закройте ей рот. А лучше - отключите голову!
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Сказала міністерша, з купленим дипломом про середню освіту Академстипендію необхідно збільшити, але скоротити кількість її одержувачів, - Новосад - Цензор.НЕТ 831
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Написана ***** из-за диалектов. Напроверяли еще больше *****.
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Контпропозиція - зменшити оклади і скоротити штат в МОН
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