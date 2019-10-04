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 Ночью под окном квартиры одного из советников главы Херсонской ОГА прогремел взрыв, - полиция

Под окном квартиры одного из советников главы Херсонской областной государственной администрации сработало взрывное устройство, пострадавших нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"Сегодня около 3:00 в "Единый центр 102" полиции Херсонщины позвонил один из советников председателя Херсонской областной администрации. Он сообщил, что под окном его квартиры раздался взрыв", - сказано в сообщении.

На месте происшествия полицейские обнаружили остатки неизвестного взрывного устройства. В результате взрыва повреждено оконное стекло. Никто из граждан не пострадал.

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По данному факту открыто уголовное производство по п.2 ст.15 п.5 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Покушение на убийство". Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и принимает все возможные меры для раскрытия этого преступления.

Источник: https://censor.net.ua/n3152052
 
 
 Топ комментарии
 
та то все фигня. .вот когда на Банковой лопнут пуканы одного бурята, одной Менделевошки и одного нелепого клоуна ,вот будет весело..
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Тю. Діти підпалили китайську петарду, а вони вже всралися: "нєізвестноє взривноє устройство" ))))))))
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та то все фигня. .вот когда на Банковой лопнут пуканы одного бурята, одной Менделевошки и одного нелепого клоуна ,вот будет весело..
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ахах, ви, Василь та братва вище - невже ви думаєте шо КДБ настільки тупий?
як "лопне", то це означатиме щось інше, а не "поржать по-пріколу над Зєльой".
євреї шолі?(справа наліво.руч читає.те новини)
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Значит пора тебе луГАНДОНец смазывать лыжи!
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Тю. Діти підпалили китайську петарду, а вони вже всралися: "нєізвестноє взривноє устройство" ))))))))
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смішно ше вчора було шо поліція виклала ролик як десяток биків захоплювали грузина.
бики обісрались, а грузина вбили.
б*же, це тупо сором(ганьба), а не робота спеців.
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Нічого страшного- звичайні кримінальні розборки між бандами.
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невеличкий вибух...діточки граются у городі, нехай собі
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И тут все советники напряглись, ночью никто из них не слышал взрыва, поэтому скажи имя сестра!
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Сегодня, под окном сантехника из Херсона прогремел взрыв!
Почему думают, что советника? Он важнее сантехника? Или больше гадостей сделал людям, и за это ...
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