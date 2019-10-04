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Все про:ВР (23790) Кабмин (11244) электронные документы (42) Дмитрий Дубилет (20)

 К концу года планируется перевести документообмен между Кабмином и ВР в электронную форму, - Дубилет

Из-за неэффективности бумажных документов до конца этого года планируется перевести документообмен между Верховной Радой и Кабинетом министров в электронную форму.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет, информирует Цензор.НЕТ.

"Планирую к концу этого года перевести документообмен между парламентом и Кабмином в электронную форму. Вы даже не представляете, сколько здесь ходит бумаг через улицу Грушевского", - говорится в сообщении.

Дубилет сообщил, что как раз вчера кто-то пытался подделать депутатское обращение.

"Как раз вчера произошла интересная история, которая иллюстрирует, что бумага - это не только неэффективно, неэкологично и пр. Это еще и опасно. Итак, приходит к нам в Кабмин на имя премьера депутатское обращение. Тему не буду называть, но это и неважно. Кабминовская служба уже хотела привычным движением переслать его дальше, но вдруг обратила внимание, что в письме перепутаны имя и отчество. Решили проявить инициативу, набрали помощника этого депутата и посоветовали исправить ошибку и направить еще одно письмо. И вдруг помощник им говорит, что они не присылали никаких обращений! Кто-то подделал его подпись и направил это обращение в надежде, что премьер поручит профильному министру разобраться", - рассказал он.

По его словам, свое намерение он будет обсуждать с депутатами, но предварительно план такой: "Все без исключения депутатские запросы и обращения должны направляться в электронной форме. Скорее всего с ЭЦП (Электронная цифровая подпись. - Ред.), но это еще отдельно изучим. Возможно, стоит эти обращения публиковать на сайте для большей прозрачности. Надо наладить правильный алгоритм внутри Кабмина для качественной обработки таких обращений. Я здесь новый, но по моим наблюдениям вокруг любого депутатского обращения происходит очень много работы с очень низким КПД".

"Вот такие планы. Но это еще цветочки. Мы здесь начали заниматься обращениями граждан - вот где огромный потенциал для экономии и эффективности", - подытожил Дубилет.

Напомним, ранее Дубилет заявил, что в его планах в течение 6-9 месяцев "истребить" бумажные процессы в сфере HR госорганов.

2 сентября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что с 1 октября государственные органы планируют полностью отказаться от бумажного документообмена.

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К концу года планируется перевести документообмен между Кабмином и ВР в электронную форму, - Дубилет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3152051
 
 
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Какой он щасливый на всех фотографиях, видно что в стране нет войны и все хорошо До кінця року планується перевести документообмін між Кабміном і ВР в електронну форму, - Дубілет - Цензор.НЕТ 7316
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Тоді за 3 хвилини появиться можливість здати Україну на 99 років в оренду прогресору Пуйлу.
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Можешь спросить любого психиатра, этот мальчик страдает синдромом дауна, очевидная вещь.
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Да нет, как раз он очень умный хитрый молодой человек, как и все еврейчики. Монобанк его же детище. Так что с головой там как раз все в порядке...
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А где ты прочел, что дауны, это равно дебилы? Среди них в истории много успешных людей, образ мышления не стандартный. Дебилы это другое, они как раз с виду то нормальные, а на поверку получилось 73.
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Да, да.
Детище.
За бугром уже лет 20, как работает и у нас практически во всех банках уже есть.
И ни один банк в мире не ложат с такой регулярностью, как приват.
Последний раз - неделю назад.
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Кого вобще должно волновать в какой вы там форме будете документы передавать между департаментами ? Когда нанимают работника, например сантехника, никого не интересует каким он гаечным ключом будет работать, немецким или советским. Всех интересует результат. Все эти разговоры о том, что мы там что-то поменяли у себя внутри преследуют одну цель - чтобы потом при факапе затянуть - "Ну как же, мы же электронную систему внедрили..."
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Вообще-то Дубилет - министр Кабинета Министров. Его наняли задача - обеспечение функционирования Кабмина, чем он и занимается.
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при порошенко був реалізований проект електронного документообігу апарата президента (зараз дуже низько - офісу), реалізовано все Microsoft. невже така "маленька" компанія як Microsoft менше знається в документообігу ніж Дубілет зі своїм проектом документообігу з приватбанка ?
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Если дурень не смог в одном банке это сделать, то на уровне страны точно получится)))
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А как теперь будет удобно сливать весь документооборот министерств Кремлю-- прямо через транзитные сервера...
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