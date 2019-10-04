 К концу года планируется перевести документообмен между Кабмином и ВР в электронную форму, - Дубилет

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет, информирует Цензор.НЕТ.

"Планирую к концу этого года перевести документообмен между парламентом и Кабмином в электронную форму. Вы даже не представляете, сколько здесь ходит бумаг через улицу Грушевского", - говорится в сообщении.

Дубилет сообщил, что как раз вчера кто-то пытался подделать депутатское обращение.

"Как раз вчера произошла интересная история, которая иллюстрирует, что бумага - это не только неэффективно, неэкологично и пр. Это еще и опасно. Итак, приходит к нам в Кабмин на имя премьера депутатское обращение. Тему не буду называть, но это и неважно. Кабминовская служба уже хотела привычным движением переслать его дальше, но вдруг обратила внимание, что в письме перепутаны имя и отчество. Решили проявить инициативу, набрали помощника этого депутата и посоветовали исправить ошибку и направить еще одно письмо. И вдруг помощник им говорит, что они не присылали никаких обращений! Кто-то подделал его подпись и направил это обращение в надежде, что премьер поручит профильному министру разобраться", - рассказал он.

По его словам, свое намерение он будет обсуждать с депутатами, но предварительно план такой: "Все без исключения депутатские запросы и обращения должны направляться в электронной форме. Скорее всего с ЭЦП (Электронная цифровая подпись. - Ред.), но это еще отдельно изучим. Возможно, стоит эти обращения публиковать на сайте для большей прозрачности. Надо наладить правильный алгоритм внутри Кабмина для качественной обработки таких обращений. Я здесь новый, но по моим наблюдениям вокруг любого депутатского обращения происходит очень много работы с очень низким КПД".

"Вот такие планы. Но это еще цветочки. Мы здесь начали заниматься обращениями граждан - вот где огромный потенциал для экономии и эффективности", - подытожил Дубилет.

Напомним, ранее Дубилет заявил, что в его планах в течение 6-9 месяцев "истребить" бумажные процессы в сфере HR госорганов.

2 сентября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что с 1 октября государственные органы планируют полностью отказаться от бумажного документообмена.

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