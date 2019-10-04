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 Новиков стал адвокатом Порошенко

Известный российский адвокат Илья Новиков приобщается к защите Петра Порошенко в ряде уголовных дел против пятого Президента Украины.

"Это решение было принято после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований обратиться за правовой помощью ... к стране-агрессору, в частности в уголовном производстве по прохождению украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Как известно, это производство было начато по заявлению экс-заместителя главы Администрации Януковича Андрея Портнова", - говорится в заявлении пресс-службы политсилы "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

"В этой ситуации привлечение российского адвоката является абсолютно целесообразным. Илья Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику в Украине. Стоит отметить, что в российских судах господин Новиков защищал и защищает украинских граждан - пленников Кремля. В частности, в прошлом месяце он был адвокатом наших моряков. Так же Илья Новиков защищает и российских оппозиционеров, занимает активную гражданскую позицию - последовательно выступает против политических репрессий Путина", - отметили в "ЕС".

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Заявления на Порошенко в ГБР писал экс-замглавы АП Януковича Андрей Портнов. При этом адвокаты Порошенко обвиняли ГБР в том, что те сливают информацию Портнову.

Источник: https://censor.net.ua/n3152050
 
   
 Топ комментарии
 
у нас все ССО (силы спец операций) стреляют из снайперских винтовок и патронами, которые подарил Порох нашей украинской армии.. всего более 530 снайперских комплексов.. и тысячи спец снайперских патронов к ним.. и тут, ты повторяешь мантру рашистской пропаганды, что Порох алчный и жадный... Ну, ок.. Приведи пример хотя бы еще одного или двух олигархов, помогавших нашей армии в таких размерах..
ЗЫ. а про дома для военнослужащих за счет "Рошена", я скромно умолчу..
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Порошенко хронически жадный, алчный персонаж. Но если раскошелился на Новикова, значит дела его хреновые, подгорает и скоро из свидетеля переход в подозреваемяе.
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шас этот пост быстренько будет удален! На Цензоре низя упоминать всуе погоняла порохоботов!
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ну.. не вперше і не в останнє.. можливо буду забанений на пару днів ... ))))))
І що ?
2 дні на Цензорі -ніщо у порівняні з 100 роками у Дурдомі.Юа чи Вічністю в "Унітазі Притули" Новіков став адвокатом Порошенка - Цензор.НЕТ 1356

логин: Pavlotex
Дата регистрации: 30.11.2007
Группа: Санитар

Забанен до 10.08.2118 08:39:41
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Тут банят на три дня и только оппонентов порохоботов. Соевых хунвейбинов не трогают. Максимум- могут удалить комментарий.
И на Цензоре не банят на сто лет- просто деактивируют неугодный ник...
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меня ещё запиши Новіков став адвокатом Порошенка - Цензор.НЕТ 5483 и получи медальку имени федьки березина за звездёж Новіков став адвокатом Порошенка - Цензор.НЕТ 5483
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Це повинно висіть на головній сайту, бо майже всі під українським ір, а це викривлення новини, розпалювання ворожнечі, дизінформація, тобто вплив на свідомість.
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Да тут вас, порохоботов, все адекватные форумчане и так знают
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порошенко...москвашвея...абырвалг Новіков став адвокатом Порошенка - Цензор.НЕТ 7147 У кацапов анальная фиксация на 5-ом презе.
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для цієї свині, гроші основа життя. ліпецьк не пахне.там це сімейне.
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Шож такое, такой вЯликий патриот и кацапские адвокаты! Сдал себя с потрохами))))
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у клоуна вообще в помощниках бурят, иди туда критикуй, зебил)
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То что ты чмо, это ясно и так. Не тужься, иди похезай лучше, мразь. Полегчает.
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ахаха, номерная прислуга моники еще и капрофаг?
извращенец на извращенце
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Типичный сраколиз соевого алкаша диабетика.
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Говно из под барыги жрешь ты, а копрофагом называешь своего оппонента.... Ну не дебилы ли вы, порохососы говноеды?)))
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Да нет уж. Вас пассивно-агрессивное стадо шоуколадного бврыги не переплюнут даже кремлядские боты. Вы ж поголовно кроме того что истерички почти все, еще и тупые селюки.
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острый наркоман бросай наркоту, прислуга моники)))
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Потрохобецылы начнуть сейчас визжать "Петя наш вождь и Сцарь, кто против сцаря - предатель и пособник другого сцаря Путлера!".
Ну потрохобецильная вышевата заводи свою Ольгинскию шарманку.
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Сухарики Петюне в камеру будет носить? Новіков став адвокатом Порошенка - Цензор.НЕТ 9823
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Тоб-то українські моряки будуть визнані в Україні винними у злочині що їм інкримінувала путлековська хунта
А тепер нова зелебень шукатє співучасників у цьому злочині проти паРашки.
ЦЕ ПЕРЕМРОГА???????? чи Х...я якась.
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Тоб-то українські моряки будуть визнані в Україні винними у злочині що їм інкримінувала путлерівська хунта
А тепер зелебень шукатє співучасників у цьому злочині проти паРашки.
ЦЕ ПЕРЕМРОГА???????? чи Х...я якась.
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Еще раз напиши шоколадный ублюдок, что бы навреняка все прочитали.
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Крутой адвокат , но Поросятину и так не посадят .Зе не хочет , а Портной сам не сможет .
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нажаль н1 ! Але це було б гарно. Порося не садив так звану эл1ту , 1 ЗЕ не посадить . т1льки анонси для народу .
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Портнов у тебя прямо единственный борец.
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На сторінці стоїть сморід від кацапского бидла...
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Нет ! Я хочу Портного видеть в камере с Порошенко .
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намерении Государственного бюро расследований обратиться за правовой помощью ... к стране-агрессору


бездонные ЗЕльоные днища ! Новіков став адвокатом Порошенка - Цензор.НЕТ 4399

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