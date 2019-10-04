 Новиков стал адвокатом Порошенко

"Это решение было принято после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований обратиться за правовой помощью ... к стране-агрессору, в частности в уголовном производстве по прохождению украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Как известно, это производство было начато по заявлению экс-заместителя главы Администрации Януковича Андрея Портнова", - говорится в заявлении пресс-службы политсилы "ЕС", передает Цензор.НЕТ.
"В этой ситуации привлечение российского адвоката является абсолютно целесообразным. Илья Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику в Украине. Стоит отметить, что в российских судах господин Новиков защищал и защищает украинских граждан - пленников Кремля. В частности, в прошлом месяце он был адвокатом наших моряков. Так же Илья Новиков защищает и российских оппозиционеров, занимает активную гражданскую позицию - последовательно выступает против политических репрессий Путина", - отметили в "ЕС".
Заявления на Порошенко в ГБР писал экс-замглавы АП Януковича Андрей Портнов. При этом адвокаты Порошенко обвиняли ГБР в том, что те сливают информацию Портнову.
І що ?
2 дні на Цензорі -ніщо у порівняні з 100 роками у Дурдомі.Юа чи Вічністю в "Унітазі Притули"
логин: Pavlotex
Дата регистрации: 30.11.2007
Группа: Санитар
Забанен до 10.08.2118 08:39:41
И на Цензоре не банят на сто лет- просто деактивируют неугодный ник...
извращенец на извращенце
порохососыговноеды?)))
Ну потрохобецильная вышевата заводи свою Ольгинскию шарманку.
А тепер нова зелебень шукатє співучасників у цьому злочині проти паРашки.
ЦЕ ПЕРЕМРОГА???????? чи Х...я якась.
А тепер зелебень шукатє співучасників у цьому злочині проти паРашки.
ЦЕ ПЕРЕМРОГА???????? чи Х...я якась.
бездонные ЗЕльоные днища !