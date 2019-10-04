 Новиков стал адвокатом Порошенко

"Это решение было принято после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований обратиться за правовой помощью ... к стране-агрессору, в частности в уголовном производстве по прохождению украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Как известно, это производство было начато по заявлению экс-заместителя главы Администрации Януковича Андрея Портнова", - говорится в заявлении пресс-службы политсилы "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

"В этой ситуации привлечение российского адвоката является абсолютно целесообразным. Илья Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику в Украине. Стоит отметить, что в российских судах господин Новиков защищал и защищает украинских граждан - пленников Кремля. В частности, в прошлом месяце он был адвокатом наших моряков. Так же Илья Новиков защищает и российских оппозиционеров, занимает активную гражданскую позицию - последовательно выступает против политических репрессий Путина", - отметили в "ЕС".

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Заявления на Порошенко в ГБР писал экс-замглавы АП Януковича Андрей Портнов. При этом адвокаты Порошенко обвиняли ГБР в том, что те сливают информацию Портнову.