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 Общество
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Все про:Минобразования (1124) ВНО (225) Новосад (16)

 Тест ВНО нуждается в обновлении, - Новосад

Министр образования и науки Анна Новосад заявляет, что тест внешнего независимого оценивания (ВНО) нуждается в пересмотре и обновлении, но в следующем году таких изменений не будет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Тест необходимо обновлять. Так как если мы будем делать старшую профильную школу, то очевидно, что на выходе из старшей школы ты не можешь сдавать такое же универсальное ВНО, как сейчас. Его будет необходимо дифференцировать по направлениям. Плюс, если мы говорим о компетентностях, то их необходимо начинать как-то измерять. Это сложное задание, но к нему однозначно нужно прийти", – сказала Новосад.

В то же время, министр подчеркнула, что в следующем 2020 году таких изменений точно не будет.

По словам Новосад, ВНО является одной из реформ, которая больше всего поддерживается обществом.

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"Если мы вводим немного другой подход обучения в школе, стараемся дать детям навыки, умения, ценности, то измерять это тестом на знание очень сложно. И поэтому всегда стает вопрос, почему наши дети последние 8 месяцев 11 класса только зубрят всю программу с 5 по 11 класс, чтобы подготовиться. Очевидно, что сам тест нуждается в пересмотре", - констатировала она ранее.

Как сообщалось, в июне бывший министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляла, что уровень общественного доверия к ВНО составляет 63%.

Источник: https://censor.net.ua/n3152048
 
 
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Интересно, а Самосад сама ЗНО сдаст? Хотя бы з української мови? ну хоть на троечку? Тест ВНО нуждается в обновлении, - Новосад - Цензор.НЕТ 2917
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Хотя я думаю, что его хотят упростить, что бі каждій новорос и украинофоб мог его сдать и получить красній дипплом. Просто малороссам дается украинский сложнее чем даже калмыкам
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