EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Бюджет-2020 Силовики Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  278  6
Все про:ВР (23790) регламент (179) судебная реформа (1249) ЦИК (3337) прогулы (104) незаконное обогащение (60) Гончарук_Алексей (144)

 Рада сегодня рассмотрит назначение нового состава ЦИК, судебную реформу Зеленского и законопроект о прослушке для НАБУ и ГБР

Сегодня Верховная Рада может сформировать новый состав Центральной избирательной комиссии, принять во втором чтении девять законопроектов и еще два в первом чтении, а также заслушать премьер-министра Алексея Гончарука о программе деятельности правительства. Повестка заседания опубликована на сайте парламента.

Заседание Рады начнется с голосования за поданный президентом Владимиром Зеленским состав ЦИК. Вчера стал известен список предложенных кандидатур, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Затем парламент рассмотрит во втором чтении девять законопроектов:

- 1009, о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс. Законопроект, в частности, отменяет скандальные "поправки Лозового", дает НАБУ и ГБР право осуществлять прослушку независимо от СБУ, отменяет обязанность правоохранителей просить у Рады разрешение на прослушку и обыск депутатов, отменяет государственную монополию на экспертизы в уголовных делах. В первом чтении он был принят голосами 297 нардепов, но во втором чтении фракция Слуга народа не смогла набрать для его принятия 226 голосов, голосование было остановлено спикером Дмитрием Разумковым. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 22-летняя помощница нардепа Тищенко не смогла сказать, кто был первым президентом и сколько в Раде депутатов

- 1008, об органах судейского управления. В законопроекте предлагается сокращение состава Верховного суда до 100 судей вместо 200, новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создание при Высшем совете правосудия комиссии добропорядочности и этики, расширение списка должностей, на которые распространяется люстрация. Вчера в Евросоюзе высказали обеспокоенность последствиями принятия этого закона;

- 1035-2, отменяет выплаты депутатам, если они прогуливают больше трети заседаний Рады, или половину заседаний комитета, вводит обязательную личную регистрацию на пленарном заседании;

- 1036-1, о внесении депутатских запросов: вводит ограничение на их количество - не больше двух запросов в пленарную неделю;

- 1044-1, о введении электронного документооборота, связанного с законодательным процессом;

- 1049 и 1051, о введении единого счета для оплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

- 1031, о конфискации незаконных активов чиновников: законопроект восстанавливает ответственность за незаконное обогащение (статья УК о незаконном обогащении была признана неконституционной в феврале);

- 0906, предполагает создание профессионального сержантского корпуса и обеспечение совместимости ВСУ с вооруженными силами стран НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Верховная Рада отменила закон о принудительной химической кастрации педофилов

После перерыва Рада заслушает премьер-министра о программе деятельности Кабмина и рассмотрит в первом чтении законопроекты 1209 и 1210, об усовершенствовании администрирования налогов.

Источник: https://censor.net.ua/n3152047
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Судебную реформу Зеленского, вот что значит юридическое образование - реформу написал)
 показать весь комментарий
 
 
Закон о прослушке это хорошо. Зеленского нужно прослушивать, что б не болтнул чего лишнего!!! Рада сегодня рассмотрит назначение нового состава ЦИК, судебную реформу Зеленского и законопроект о прослушке для НАБУ и ГБР - Цензор.НЕТ 2205
 показать весь комментарий
 
 
И чтобы мир делал без тебе подобных экспертов-геапалитегав...
 показать весь комментарий
 
 
А Ківа вже все прочухав? Беленюк виспався? Дубінський тормозок приніс і дожував?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх