 Мы не наивные дети и понимаем, что происходит, - Яременко о переговорах с Путиным

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом в эфире программы Право на владу телеканала 1+1 заявил депутат фракции "Слуга народа", глава комитета Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко, объясняя действия Украины в Минске 1 октября.
Яременко подчеркнул, что разведение войск не является их выводом.
"Мы не наивные дети, мы читали все тексты минских договоренностей, мы все прекрасно знаем и понимаем, что происходит. Нам пять лет та сторона рассказывает: говорите с "ЛНР", "ДНР" (террористические организации. - Ред.), ведите с ними переговоры. Мы не наивные. Мы понимаем, что виноват в том, что происходит, и может остановить только Путин. И мы хотим переговоров с ним", - подчеркнул Яременко.
Он считает, что подписание формулы Штайнмайера и готовность к разведению войск на отдельных участках – это маленькие шаги, которую могут приблизить главную цель.
"Мы не бросаемся в воду, не проверив глубину. Мы идем маленькими шагами вперед, которые позволяют нам остановиться в любую секунду", - уточнил Яременко.
Яременко добавил, что Путин - рациональный политик.
они б еще на НьюсВан или 112 пришли
о, врет мастерски...
Чью?
Андрій Піонтковський-
В целом уже несколько месяцев наблюдается стремительный обвал внешнеполитических позиций Украины и дружный дрейф западных политиков в путинское стойло. Это и возвращение рассеи в ПАСЕ, и торжественный приём пуйла Макроном в Париже, и призывы Макрона и Трампа вернуть Сцарька-лысогнома в Восьмерку, и замораживание агентом Трампом военной помощи Украине и, наконец, недавний мелкий подленький укол голландского парламента.
Все эти негативные явления - !катастрофический результат безответственной демагогии малоопытных, бездарных политиков-популистов, которые пришли к власти в Украине. Полгода Запад слышит из Киева от этих замечательных людей, что они победили в Украине некую "партию войны". Именно борьба против "партии войны", правившей в Украине пять лет, была основным слоганом избирательной кампании Зеленского. Поставьте себя на место тех же Макрона и Меркель, людей, которые худо-бедно достаточно долго поддерживали Украину. А теперь Украина сама говорит им, что она, оказывается, пять лет возглавлялась "партией войны" и, следовательно, не было никакой российской агрессии.
Я по своему опыту в Вашингтоне знаю, что каждый шаг в поддержку Украины давался в результате очень жестокой внутриполитической борьбы с пропутинскими силами. И то же самое в Европе. Меркель приходилось преодолевать сопротивление немецкого бизнеса, партнеров по коалиции - социал-демократов во главе с тем же Штайнмайером. Соответственно, вы можете представить, какой удар по позициям друзей Украины на Западе и какой подарок и какие аргументы ее врагам принесла вся эта ещё продолжающаяся демагогия о "партии войны".
Запад не может быть более проукраинским, чем сама Украина, и он с облегчением отказывается от своих обещаний по её поддержке.
Расслабтесь и получайте удовольствие.
МИР скоро, такой долгожданный и выстраданный.
Но и то и другое мир...
Вы подлые изменники и вредители!
ЙОЛКА НАБЛИЖАЕТЬСЯ!