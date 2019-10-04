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 Политика Украины
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 Мы не наивные дети и понимаем, что происходит, - Яременко о переговорах с Путиным

Вопрос достижения мира Донбассе не может быть решен без президента страны-агрессора России Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом в эфире программы Право на владу телеканала 1+1 заявил депутат фракции "Слуга народа", глава комитета Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко, объясняя действия Украины в Минске 1 октября.

Яременко подчеркнул, что разведение войск не является их выводом.

"Мы не наивные дети, мы читали все тексты минских договоренностей, мы все прекрасно знаем и понимаем, что происходит. Нам пять лет та сторона рассказывает: говорите с "ЛНР", "ДНР" (террористические организации. - Ред.), ведите с ними переговоры. Мы не наивные. Мы понимаем, что виноват в том, что происходит, и может остановить только Путин. И мы хотим переговоров с ним", - подчеркнул Яременко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон о порядке местного самоуправления в ОРДЛО не будет выноситься на референдум, - Яременко

Он считает, что подписание формулы Штайнмайера и готовность к разведению войск на отдельных участках – это маленькие шаги, которую могут приблизить главную цель.

"Мы не бросаемся в воду, не проверив глубину. Мы идем маленькими шагами вперед, которые позволяют нам остановиться в любую секунду", - уточнил Яременко.

Яременко добавил, что Путин - рациональный политик.

Источник: https://censor.net.ua/n3152046
 
 
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будете как додон молдавский перестукиваться.. Мы не наивные дети и понимаем, что происходит, - Яременко о переговорах с Путиным - Цензор.НЕТ 483
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Яременко подчеркнул, что разведение войск не является их выводом.Источник: https://censor.net.ua/n3152046 - гениально, а что рассматривался еще вариант вывода за пределы страны? Ну по такой логике разведение до Днепра тоже не является выводом.
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ви гірше ...як сказав Лавров : дебіли ...лядь
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Ні, ви не наївні діти. За наївних дітей ви маєте українських громадян. У всякому разі тих 73 відсотки, які за вас голосували.
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что они все делают на эфирах на Г+Г ???
они б еще на НьюсВан или 112 пришли
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Странный вопрос - на канале хозяина выступают.
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УЖЕ ШАГНУВ В ПРОПАСТЬ, остановиться в любую секунду ..))))))))))))))))
о, врет мастерски...
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По существу возразить нечего , все правильно.
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Он считает, что подписание формулы Штайнмайера и готовность к разведению войск на отдельных участках - это маленькие шаги, которую могут приблизить главную цель.

Чью? Мы не наивные дети и понимаем, что происходит, - Яременко о переговорах с Путиным - Цензор.НЕТ 4123
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Главная цель-это МИР, а "чью" неправильно заданный вопрос.
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Вы меня извините, не знаю кто этот Яременко, но прочитал его спич и никера не понял, кроме того , что он *******.
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Зовнішньополітичний геній *********** та його квартальної команди маладих спЄціЯлістАв

Андрій Піонтковський-

В целом уже несколько месяцев наблюдается стремительный обвал внешнеполитических позиций Украины и дружный дрейф западных политиков в путинское стойло. Это и возвращение рассеи в ПАСЕ, и торжественный приём пуйла Макроном в Париже, и призывы Макрона и Трампа вернуть Сцарька-лысогнома в Восьмерку, и замораживание агентом Трампом военной помощи Украине и, наконец, недавний мелкий подленький укол голландского парламента.

Все эти негативные явления - !катастрофический результат безответственной демагогии малоопытных, бездарных политиков-популистов, которые пришли к власти в Украине. Полгода Запад слышит из Киева от этих замечательных людей, что они победили в Украине некую "партию войны". Именно борьба против "партии войны", правившей в Украине пять лет, была основным слоганом избирательной кампании Зеленского. Поставьте себя на место тех же Макрона и Меркель, людей, которые худо-бедно достаточно долго поддерживали Украину. А теперь Украина сама говорит им, что она, оказывается, пять лет возглавлялась "партией войны" и, следовательно, не было никакой российской агрессии.

Я по своему опыту в Вашингтоне знаю, что каждый шаг в поддержку Украины давался в результате очень жестокой внутриполитической борьбы с пропутинскими силами. И то же самое в Европе. Меркель приходилось преодолевать сопротивление немецкого бизнеса, партнеров по коалиции - социал-демократов во главе с тем же Штайнмайером. Соответственно, вы можете представить, какой удар по позициям друзей Украины на Западе и какой подарок и какие аргументы ее врагам принесла вся эта ещё продолжающаяся демагогия о "партии войны".

Запад не может быть более проукраинским, чем сама Украина, и он с облегчением отказывается от своих обещаний по её поддержке.
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Во, уже на ватных средствах написали, что монику зе уже нагнули:
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Представители России, Германии, Франции и Украины предварительно согласовали проект итогового документа саммита в «нормандском формате», передает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.Сообщается, что документ содержит перечень дальнейших шагов в части политического и гуманитарного урегулирования конфликта на юго-востоке Украины в рамках реализации минских соглашений. При этом в проекте отсутствуют пункты о передаче Киеву контроля над участком украинско-российской границы в Донбассе, а также о вводе миротворческого контингента ООН в регион.
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Не смей Президента Украины обзывать.
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А в Украине нет Президента....есть презЕдент...и еще целое зеленое стадо презЕдентов ему в придачу...
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Зрадофилы опять воют.
Расслабтесь и получайте удовольствие.
МИР скоро, такой долгожданный и выстраданный.
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Мир после Победы...это один мир....мир после капитуляции это совсем другой мир..
Но и то и другое мир...
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Яремеко негодяй! Ведь совсем недавно этот бородатый упырь возглавлял "Майдна иностранных дел", который изначально занимался проблемами Крыма и его связями с Украиной. Но дорвавшись до заветного кресла боров Яременко позабыл про Крым и занимается откровенными манипуляциями, прикрывая Капитуляцию президента Коломойского. Минимум на лет 10 уже заработал этот профессиональный лжец.
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Конечно понимаем! Президент добивается мира в Украине.
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Вы не наивные дети...
Вы подлые изменники и вредители!

ЙОЛКА НАБЛИЖАЕТЬСЯ!
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