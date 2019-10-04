 Волкер - следователям Конгресса США: Луценко не заслуживает доверия, - CNN

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает CNN.
Бывший спецпредставитель США по Украине дал показания трем комитетам, которые расследуют обвинения госслужащего, слушавшего разговор Трампа и Зеленского.
По его свидетельствам, у правительства Украины возникало много вопросов к нему относительно задержки военной помощи, но он не мог объяснить причины происходящего.
Также экс-представитель США сообщил следователям Конгресса, что выражает обеспокоенность в связи с использованием бывшего генпрокурора Юрия Луценко в качестве источника информации.
По его словам, Луценко не заслуживает доверия.
Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.
Ранее американские СМИ сообщали, что на фоне этого скандала внимание вновь привлекла поездка в декабре 2013 году в КНР Байдена - тогда еще вице-президента США - и его сына Хантера: так, высказывались предположения, что сын вице-президента использовал официальную поездку в личных деловых интересах.
Берлин приветствует подписание Украиной так называемой "формулы Штайнмайера", - Маас
https://censor.net.ua/news/3151538/berlin_privetstvuet_podpisanie_ukrainoyi_tak_nazyvaemoyi_formuly_shtayinmayiera_maas
А доверия почему то не заслуживает Луценко.
Может американцы должны сами разобраться в своих внутренних интригах не втягивая туда других.
А то как в детском садике.
Юра Луценко виноват что сказал правду про послицу.
Как будто бы зетроллефермные пять лет не писали что ***** это специально созданный для борьбы с коррупцией орган который покажет пете козу.
А как известно если коррупцию нельзя победить то ее надо возглавить...
У меня слова Луценко не вызывают доверия ещё с тех времен, когда он был министром МВД.
Помощник президента Украины Андрей Ермак по внешнеполитическим вопросам (в том числе и по вопросам отношений с РФ), заявивший, что так называемая "формула Штайнмайера", против которой проходила акция протеста, ляжет в основу законопроекта, ведет бизнес с гражданином России, который имеет связи с представителями российской власти. Об этом говорится в расследовании журналистов программы Схемы, передает Радио Свобода.
опять вырвали из контекста, и даже некоторые добавили своей пропаганды
надо читать cnn, а не авторизованный пересказ ))))
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И это естественно. Все окружение Порошенко во главе с самим главарём-банда проходимцев. А от Луценко за всю его жизнь была одна польза для Украины-когда он в Менской колонии клеил конверты. Хорошо бы определить его туда же.
Правда странно.
А что случилось то?
Сенцов то же сидел.
А петя будет сидеть за воровство.
Карл у Клары украл кораллы.
Как то так.
А по факту политзаключенный.
а цензор тоже не способен прочесть первоисточник?
)))))))))))) гугл-переводчик, хотя бы, возьми..)))))))))))))))
Как и его патрон.
Ну или CNN агент кремля
П.С.
гораздо интереснее узнать, кто по мнению Волкера ЗАСЛУЖИВАЕТ доверия.