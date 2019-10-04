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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Конгресс США (467) Луценко (7627) США (15515) Волкер Курт (518)

 Волкер - следователям Конгресса США: Луценко не заслуживает доверия, - CNN

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер во время показаний в Конгрессе по делу о давлении президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского заявил, что просил украинское руководство не вмешиваться во внутреннюю политику США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает CNN.

Бывший спецпредставитель США по Украине дал показания трем комитетам, которые расследуют обвинения госслужащего, слушавшего разговор Трампа и Зеленского.

По его свидетельствам, у правительства Украины возникало много вопросов к нему относительно задержки военной помощи, но он не мог объяснить причины происходящего.

Также экс-представитель США сообщил следователям Конгресса, что выражает обеспокоенность в связи с использованием бывшего генпрокурора Юрия Луценко в качестве источника информации.

По его словам, Луценко не заслуживает доверия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волкер пытался убедить Трампа в надежности Зеленского, - Bloomberg

Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

Ранее американские СМИ сообщали, что на фоне этого скандала внимание вновь привлекла поездка в декабре 2013 году в КНР Байдена - тогда еще вице-президента США - и его сына Хантера: так, высказывались предположения, что сын вице-президента использовал официальную поездку в личных деловых интересах.

Источник: https://censor.net.ua/n3152043
 
   
 Топ комментарии
 
Как это "не заслуживает доверия", если Югик - кандидатура генпрокурора от Святого Пэтра Рошенко? Волкер - следователям Конгресса США: Луценко не заслуживает доверия, - CNN - Цензор.НЕТ 2992
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Все, теперь Волкер у порохоботов официально зебил и агент кремля
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Якщо не заслуговує довіри США югко, то не заслуговує довіри США і югковий сивочолий кум..
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Ничего. Югик скоро в Лондоне закончит курсы американской мовы и защитит свое честное соевое имя
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И что не так?К чему это?Типа ,если Порошенко поздравил Штанмайера,то это даёт индульгенцию Зеленскому и право торговать суверенитетом?
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Тут надо сделать акцент на то,что это общепринятая мировая практика! Президент одной страны обязан поздравить коллегу вступившего на должность ,ежели не желает испортить межгосударственные отношения. Ставить дипломатический жест в вину - это невежество или глупость!
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За признание формулы Штайнмайера Германия, поприветствовала того, кто на нее согласился и подписался, Зеленского.

Берлин приветствует подписание Украиной так называемой "формулы Штайнмайера", - Маас



https://censor.net.ua/news/3151538/berlin_privetstvuet_podpisanie_ukrainoyi_tak_nazyvaemoyi_formuly_shtayinmayiera_maas
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Ай-яй-яй...Кляті папереднікі не залишили Моніці вибору...
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Как это "не заслуживает доверия", если Югик - кандидатура генпрокурора от Святого Пэтра Рошенко? Волкер - следователям Конгресса США: Луценко не заслуживает доверия, - CNN - Цензор.НЕТ 2992
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Років через 20, після Гуантанамо Югга стане святою людиною.
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Якщо не заслуговує довіри США югко, то не заслуговує довіри США і югковий сивочолий кум..
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Все, теперь Волкер у порохоботов официально зебил и агент кремля
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Об этом тут трубишь только ты ,бульба Волкер - слідчим Конгресу США: Луценко не заслуговує на довіру, - CNN - Цензор.НЕТ 2007 .. Ни одного "кривого" коммента от порохоботов , в сторону Волкера , я что то не вижу .
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Волкер - друг Украины, а американские демократы своими интригами вынудили его уйти с поста...
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а как тогда обьяснить что луценко вообщето подставлял посла которая демократ, как по мне то он помогал республиканцам намного больше. думаю волкер был спален трампом за игрой на демократов вот и выкручивается
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Луценко настолько "умён", что мог подставить кого угодно. Волкер просто честно даёт показания.
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ой не факт - американец не значит честный - посмотреть на того же манафорта, хилари и ее импичментного муженька что врал под присягой, да и сам трамп такие высказывает перлы что я б не надеялся на честность
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Ну да.
А доверия почему то не заслуживает Луценко.
Может американцы должны сами разобраться в своих внутренних интригах не втягивая туда других.
А то как в детском садике.
Юра Луценко виноват что сказал правду про послицу.
Как будто бы зетроллефермные пять лет не писали что ***** это специально созданный для борьбы с коррупцией орган который покажет пете козу.
А как известно если коррупцию нельзя победить то ее надо возглавить...
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"Волкер также сообщил следователям Конгресса, что он выразил обеспокоенность Джулиани по поводу использования бывшего украинского прокурора Юрия Луценко в качестве источника информации о Байдене и других спорах, предупредив, что Луценко не заслуживает доверия."
У меня слова Луценко не вызывают доверия ещё с тех времен, когда он был министром МВД.
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ну а шо ви хотіли від Югіка? у нього навіть юридичної освіти нема, - взагалі лівий пасажир
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от чё он не заслуживал доверия? та потому, шо знаний аглицкого йазыга у него небыло, а немецкий языг у него заплетался. теперь когда он и аглицкий выучит и будет на нём правильно заплетаться, он будет совсём другим и ему мона будет доверять.
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Вот как дипломатично можно сказать, что "гениальный экс-прокурор" - попросту балабол.
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в последнне время Юрий не имел собутыльников, потому как уединялся и брал с собой зеркало
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если у югика морда красная,это не значит ,что он отстаивает права трудящихся
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Volker also told congressional investigators that he raised concerns with Giuliani about using former Ukrainian prosecutor Yuriy Lutsenko as a source for information about the Bidens and other controversies, warning that Lutsenko was not credible.
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Зебилы, почему ваш дурак-наркоман до сих пор не посадил Луценко? Бздит? Обещал, придурок еще весной посадки. Ай-яй-яй. Нехорошо получается.
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Значит, с тем, что Зеля дурак и наркоман, ты согласен?
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Не переживай пецена подстилка,Юга,Пеца и Ко сядут крепко
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так Петя себе всех таких подбирал , лишь бы шо то плели на камеру в духе покращення и рехформирования
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Советник Зеленского по внешней политике Ермак связан с политической элитой России, - СМИ
Помощник президента Украины Андрей Ермак по внешнеполитическим вопросам (в том числе и по вопросам отношений с РФ), заявивший, что так называемая "формула Штайнмайера", против которой проходила акция протеста, ляжет в основу законопроекта, ведет бизнес с гражданином России, который имеет связи с представителями российской власти. Об этом говорится в расследовании журналистов программы Схемы, передает Радио Свобода.
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В последнем итервью 5 каналу Бессмертный тоже самое сказал о Ермаке.Указав что Ермак работал с РосОборонпромом и намекнув ,что он тесно сотрудничает ГРУ РФ .Вот такие вот дела!
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https://edition.cnn.com/2019/10/03/politics/giuliani-ukraine-biden-claims/index.html

опять вырвали из контекста, и даже некоторые добавили своей пропаганды
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Это он так мягко, дипломатично сказа о б ученике английского с Гонтаревой в Лондоне.
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Штаты прекрасно понимали, с кем имеют дело. Но им почему то было пох, что эти проходимцы 5 лет находились у власти, издевались и грабили украинский народ.
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Принцип...Они хоть и негодяи, но наши ублюдки. Вот вор Яйценюк спокойно живёт в Майями....и всё у него хорошо. Госказначейство прекрасно знает, куда, сколько, кем выводилось денег из воюющей Украины. Но эти ублюдки им выгодны. Двойная мораль по типа борьбе с коррупцией.
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Приятно, что Украина вскрыла гнойник коррупции в США.
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вообще то, он впаривал это джулиани, а не конгрессу,
надо читать cnn, а не авторизованный пересказ ))))
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Очередной удар под дых порохоботам. Лучший друг Пети обычное чмо, занчит сам такой.
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О це так новина))) Зразу було зрозуміло що картавий мразь.
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Волкер - следователям Конгресса США: Луценко не заслуживает доверия, - CNN
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И это естественно. Все окружение Порошенко во главе с самим главарём-банда проходимцев. А от Луценко за всю его жизнь была одна польза для Украины-когда он в Менской колонии клеил конверты. Хорошо бы определить его туда же.
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Все окружение Поршенко вместе с ним, не заслуживают доверия.
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А в отставку подал Волкер.
Правда странно.
А что случилось то?
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Сенцов сидел за идею, а Петя будет сидеть за воровство.
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Сенцов сидел за диверсионную деятельность.
А петя будет сидеть за воровство.
Карл у Клары украл кораллы.
Как то так.
А по факту политзаключенный.
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да...вранье по гебельсовски...)))) cnn попробуйте прочесть...))))
а цензор тоже не способен прочесть первоисточник?
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"Volker also told congressional investigators that he raised concerns with Giuliani about using former Ukrainian prosecutor Yuriy Lutsenko as a source for information about the Bidens and other controversies, warning that Lutsenko was not credible."
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вот вот .. что означает - предупредил ДЖУЛИАНЕ.... о недоверии.. но НЕ конгресс
)))))))))))) гугл-переводчик, хотя бы, возьми..)))))))))))))))
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Свої поради запхай назад в пусту макітру, якщо не годен смисл одного речення зрозуміти. Гадаєш, Волкер змінив зараз свою думку про луценка?
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Lutsenko was not credible-значит "Луценко-паталогический врун, лгун, брехун и обманщик."
Как и его патрон.

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Lutsenko was not credible в переводе на соевый значит «Луценко лучший ГП, честный, порядочный профессионал, чьё слово на вес золота и такой же пробы»
Ну или CNN агент кремля
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В ближайший понедельник ВР Украины должна снять неприкосновенность с Пеца и ближайших подельников,это подтвердил порохолиз Бирюков
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Для Петі треба нари з червоного дерева, гетьманські )))
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капітан очевидність поспішає на допомогу
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юга тегминатог не заслуживает доверия, а 2Х2=4.
П.С.
гораздо интереснее узнать, кто по мнению Волкера ЗАСЛУЖИВАЕТ доверия.
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При этом Порошенко целый мсяц ломал свою зРаду черезколено, что бы этого незслживающего доверия мутака поставить Генпрокурором!
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