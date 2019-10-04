 Проблематика Крыма является одним из приоритетов ЮНЕСКО, - МИД Украины

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу МИД, передает Цензор.НЕТ.

"С момента начала оккупации АР Крым Россией, по инициативе Украины Исполнительный совет ЮНЕСКО – один из руководящих органов организации – принял уже 10 решений "Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)", которыми подтверждается территориальная целостность и суверенитет Украины, а крымская проблематика закрепляется среди приоритетных вопросов деятельности ЮНЕСКО", – говорится в сообщении.

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Ранее в МИД Украины сообщили, что поездка в оккупированный Крым итальянских ученых во главе с председателем организации Italia Nostra Джованни Спалла осуществлялся с нарушением украинского законодательства и не имеет отношения к ЮНЕСКО. Накануне ЮНЕСКО обнародовала новый доклад генерального директора организации по ситуации в оккупированном Россией Крыму в сферах образования, науки, культуры, распространения информации и функционирования СМИ. Доклад будет рассмотрен на 207-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, которая пройдет с 9 по 23 октября 2019 года в Париже.