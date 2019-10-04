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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Байден (443) США (15515) Трамп (2508)

 Имею право расследовать коррупцию и просить другие страны о помощи, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет полное право просить помощи других стран в расследовании дел, связанных с коррупцией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Как президент Соединенных Штатов, я имею абсолютное право, возможно, даже обязанность, расследовать коррупцию, и это включало бы просьбу или предложение другим странам помочь нам! "- написал президент США.

"Речь идет не о кампании, а о коррупции в массовом масштабе! " - добавил он.

Ранее в четверг Трамп заявил, что и Украине, и Китаю следовало бы начать расследования в отношении деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и подчиненных ему структур.

Согласно заявлению Трампа, семья Байденов "проводила махинации" в таких странах, как Китай и Украина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп посоветовал Украине и Китаю расследовать деятельность Байдена

Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

Ранее американские СМИ сообщали, что на фоне этого скандала внимание вновь привлекла поездка в декабре 2013 году в КНР Байдена - тогда еще вице-президента США - и его сына Хантера: так, высказывались предположения, что сын вице-президента использовал официальную поездку в личных деловых интересах.

Источник: https://censor.net.ua/n3152041
 
 
 Топ комментарии
 
Донні, твій ідіотизм приносить значно більше шкоди, ніж віртуальна корупція Байденів Имею право расследовать коррупцию и просить другие страны о помощи, - Трамп - Цензор.НЕТ 205
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Демократы насели на Трампа - бояться выборы проиграть.
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Ты еще рашку попроси о помощи в расследовании коррупции,рыжий идиот. Подгорает у Дональда явно.
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Донні, твій ідіотизм приносить значно більше шкоди, ніж віртуальна корупція Байденів Имею право расследовать коррупцию и просить другие страны о помощи, - Трамп - Цензор.НЕТ 205
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Демократы насели на Трампа - бояться выборы проиграть.
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Дивуюся з Трампа-мати таку владу в руках і навіть не засадити декілька Фірташів,Поросенків,Мадур за 3-и роки свого правління?Якщо він каже,значить має інормацію Мінфіна.Тоді навіщо воздухом трясти?Нехай заводять справи та ведуть розслідування на зразок Мюллерового паралельно з ослячим "ім-піч-мент-ом".
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США не Украина, нет там "на 100% моего" прокурора и портновских ГБР и суда.
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Ты еще рашку попроси о помощи в расследовании коррупции,рыжий идиот. Подгорает у Дональда явно.
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так воно ще смішніше нашої шмарклі... ТАМ КЛІНІКА!!! Воно так і не засвоїло, що ЛИШЕ СУДДЯ може вирішувати хто злочинець і лише по розпорядженню СУДДІ можна звертатися до ВІДПОВІДНИХ ОРГАНІВ інших країн за ЮРИДИЧНОЮ ДОПОМОГОЮ.. Имею право расследовать коррупцию и просить другие страны о помощи, - Трамп - Цензор.НЕТ 5441

і президент ніяк не є тим органом Имею право расследовать коррупцию и просить другие страны о помощи, - Трамп - Цензор.НЕТ 4710
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Байден глава мировой коррупции ?
а шо с кремлядями, там коррупции нетути ?
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А что ему кремляди? Они разве американцы? Трамп выезжает на том, что имеет право расследовать коррупцию внутри своей страны и/или своих граждан.
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Трамп изо всех сил посылает сигналы:
- пацаны, я свой, ваш, всё помню и за всё спасибо, но эти же суки не дают мне ничего делать..
я же предупреждал, что у нас другая политическая система, и полностью как у вас или в Казахстане/Беларуси не получится..
в общем, Батя, я стараюсь.
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Демократы были вечно обеспокоены разной степени, Трамп вообще на крючке у кремлядей и Путлера. Украина им всем реально пофиг, свои интересы и Выборы через год.
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Твій ху'ло його не цікавить,лахтинцю.
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Просити курва,а не займатись рекетом затримуючи допомогу надану американським народом і Конгресом.
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Рекетом займався Байден і зізнався на відео,але порося,що брало гроші за "вигнати Шокіна" вигнали також-і прикривати цей шантаж на державному рівні більше нікому.От Трамп і користуеться своїми правами і можливостями.
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Так,але кінцевий беніфіціяр рекету таки Трамп.
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Умный ход. Почему бы и правда не проверить этих Байденов, если не виноваты, то американская Фемида даст этому оценку. Но, как понимаю, демократы против такого поворота. Значит есть что скрывать.
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А что ,суд уже установил факт ,,коррупции,,? Или так просто хочется человеку с дохлой белкой на голове?
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проси руда шістка помочі у свого куратора *****...
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