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 Политика Украины
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Все про:МИД (5150) Пристайко (200) Формула Штайнмайера (48)

 "План Б" всегда есть, - Пристайко о проведении выборов на Донбассе

Глава МИД Вадим Пристайко подтвердил, что Украина имеет "план Б" в вопросе проведения выборов на неподконтрольных территориях Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть".

По словам Пристайко, нужно учитывать вариант, если ОБСЕ не признает результаты выборов.

"Решение ОБСЕ − это предохранитель правильности, честности и прозрачности проведения этих выборов. Если это не происходит, то мы вернемся в ту точку, в которой мы находимся сейчас с тем законом (об особом статусе Донбасса), который существует уже на сегодняшний момент", − заверил глава МИД.

Он отметил, что перед принятием нового закона Об особом статусе Донбасса вряд ли будет проведен референдум.

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"На самом деле, этот регион сейчас действительно находится под особым статусом, который прописан в законе, который действует уже три года. Это хорошо, что эта дискуссия началась. Я не думаю, что это будет референдум", − сказал министр.

По словам Пристайко, "план Б" всегда есть.

"План Б − это наши Вооруженные силы, наша экономика, наша полиция. Это все, что должно обеспечить мир и безопасность нашего государства", − указал глава МИД.

Как сообщалось, 2 октября в Украине начались протесты против "формулы Штайнмайера".

Источник: https://censor.net.ua/n3152040
 
 
 Топ комментарии
 
план Б - ізраїльський паспорт в кишеню і в найближчий аеропорт?
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Какой план Б? У них даже плана А нету. Хотя план есть конечно, но тот что драп "План Б" всегда есть, - Пристайко о проведении выборов на Донбассе - Цензор.НЕТ 3038
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Хороший план Б- это такой план, о котором враг узнает уже после своего поражения.
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Ты был в окопах? Если не был, то и нечем было "мочить"
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військові склади були забиті зброєю по стелю, правда потім Петя просрав чотири найбільші )
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Так, не знищив п'яту колону, яка тепер здає Україну. Дуже толерантним був до цих покидьків.
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Пристайко: "Рішення ОБСЄ - це запобіжник правильності, чесності і прозорості проведення цих виборів".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3152040

Про що мова, про які вибори? Емісари ***** в Україні, поясніть будь ласка, що це ви затіваєте? 1 500 000 біженців-українців з донецької області будуть позбавлені участі в цьому ганебному дійстві. Половина "насєлєнія", яке візьме участь у виборах вже має російські паспорти. Друга половина - відпускники і іхтамнєти. Кому потрібні ці вибори? До речі, панове зебіли, ваш майбутній шеф Пушилін, як ви не прогинаєтесь перед ним і Ко, на питання кореспондентки, чи він задоволений тим, що Зекоманда підписала план капітуляції за формулою Штайнмаєра, відповів "НІ !." А чому ні, запитала кореспондент. Пушилін: "Я буду задоволений тільки після повної капітуляції України".
"Україна має капітулювати", - ватажок донецьких терористів Пушилін про очікування від політики Зеленського. ВIДЕО https://censor.net.ua/ua/video_news/3151864/**********************************************************************************************************
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Я не уявляю собі наприклад агит палатку Правого сектора чи Свободи у центрі Донецька... Які курва можуть бути там вільн вибори без зачистки Донбаса від (про)кацапськоі срані ???
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План А Пристайко мы уже услышали - это стать на колени перед Путиным, а план Б - это стать раком???
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ОБСЄ нашпиговане казламордою наволочью їм віри нема.
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І ще. С якого переляку українці мають прислухатись до думки якихось крєндєлєй з шарашкіної контори, яка вилизує дупу пуйлу в ПАРЕ? Кожну повію слухати? А не жирно буде?
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Надо проводить импичмент и гнать Зе и всю его команду - они все предатели!
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ну так слезай с дивана, бери гонялку с проводилкой и упирод
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Які можуть бути вибори а лугандоні в найближчі 5 років?! Їхній мозок потрібно буде зо 5 років лікувати від "рускава міра" тільки!...
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Украина может только военным путем освободить Донбасс! Другими вариантами Украина вернуть его нет, кроме развала РФ от Холодной войны! Украина военным путем почти освободила Донбасс и было чуток до границы - я следил каждый день за картой АТО, но Порох предатель остановил все и начал отводить войска и отводить и отводить и увеличил их территорию раз в 10. Нужно подготовить Армию, как была в 91-ом году - миллион человек! Такая Армия разнесет кого угодно! Даже РФ не рискнет вступить в сражение потому что для нее это будут огромнейшие потери! А дырляндию получится армия будет превосходить в количестве в раз 25! Чтобы освободить Донбасс Украине такой армией понадобится пару дней! Это будет просто лавина, которая сносит все на своем пути!
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Які вибори?!
Ми всі це повинні знати і пам'ятати!!!
Trot91
Иса Мунаев Герой Чеченского, Украинского народа!
Любой из моего народа, не живущий мыслью уничтожения российской федерации, для меня, что путин.
Любой из моего народа, думающий о каком-либо другом формате отношений с российской федерацией, тот подлее путина.
Любой враг российской федерации, автоматически без предварительных условий, мне друг!.
Иса Мунаев называл россию нечеловеческой страной, соратников путина - головорезами, которые убили 42 тысячи чеченских детей. Предупреждал, что на украинской земле россия обкатает чеченский сценарий: информационная блокада - провокации - жестокость - циничная ложь - стравливание людей, а в финале маска миротворца на дьявольской образине кремля.
Чеченский воин говорил, что к военным действиям на Донбассе привлечена та же 58-я армия, которая устраивает зачистки у него на Родине на протяжении 23 лет.
Ваш противник жесток и коварен, у него нет человеческого лица. кремлевская россия отнимет все, что только сможет отнять. Вы останетесь без дома, без семьи. Потому Украина не должна отступать ни в чем, иначе россия будет продвигаться все дальше и дальше. путин доказал миру, что его слово ничего не стоит.
Если россияне говорят о перемирии, значит, объявляют войну, будут вас убивать, если они просят прекращения огня, чтобы якобы вывести тела и раненых - они будут вас убивать, если объявляют вам «зелёный коридор» - они будут вас убивать. Они будут убивать каждый день прикрываясь «соглашениями», «меморандумами», и «перемириями». Они оглашают перемирие только для рокировки - не отводят войска, а удваивают их численность.
Наемники путина понимают только один язык - язык силы. Их необходимо остановить!
Украинский солдат должен знать, что борется за право жить, за ним стоит его семья - жена, дети.
У армады, которая нам противостоит, нет ни чести, ни совести. Ни, тем более, благородства.В ходе двух чеченских войн Иса Мунаев потерял отца, брата и дочь. А сам погиб на украинской земле, сражаясь за свободу нашей страны
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Обожаю смотреть как 8% за деньги Педро пытаются тут большинство изобразить. Не будет реванша, пуйло с другом Петей и с вами на х пойдёт скоро.
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клоуни, план Б в них є... на міжнародній арені уже повний провал. не здивують якщо путін вже скинув кеш зеленому за правильне рішення і здачу України.
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Майдан не купиш. Щось не так - Вовік злетить, разом з своєю сраною монобільшістю, як шкідливий кіт зі столу на кухні.
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Подивіться ще раз, якщо забули, на морди тих даунбаських підарів, коли гнали наших полонених по Юзовці.Як вони плювали в наших військових. І там всі такі підари.Чи портрібні нам вони?
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"По словам Пристайко, нужно учитывать вариант, если ОБСЕ не признает результаты выборов.
"Решение ОБСЕ − это предохранитель правильности, честности и прозрачности проведения этих выборов. " - Пристайко.

Пристайко продолжает разводить лохов.
Конечно ОБСЕ признает выборы в луганде и домбабве, какими бы они не были.

Наблюдатели ОБСЕ развлекались на свадьбе дочери боевика Бабая. ФОТО



https://censor.net.ua/photo_news/383205/nablyudateli_obse_razvlekalis_na_svadbe_docheri_boevika_babaya_foto
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А если формулировки будут расплывчатые?Как это уже было.Типа:"мы видели там военных в форме армии РФ и вооруженных оружием которого никогда не имела ЗСУ,но являются ли эти парни военнослужащими РФ мы не знаем!".Что будете делать тогда?
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план "Б" ...чартер з чемоданами у "Борисполі" ?
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