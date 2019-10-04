 "План Б" всегда есть, - Пристайко о проведении выборов на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть".
По словам Пристайко, нужно учитывать вариант, если ОБСЕ не признает результаты выборов.
"Решение ОБСЕ − это предохранитель правильности, честности и прозрачности проведения этих выборов. Если это не происходит, то мы вернемся в ту точку, в которой мы находимся сейчас с тем законом (об особом статусе Донбасса), который существует уже на сегодняшний момент", − заверил глава МИД.
Он отметил, что перед принятием нового закона Об особом статусе Донбасса вряд ли будет проведен референдум.
"На самом деле, этот регион сейчас действительно находится под особым статусом, который прописан в законе, который действует уже три года. Это хорошо, что эта дискуссия началась. Я не думаю, что это будет референдум", − сказал министр.
По словам Пристайко, "план Б" всегда есть.
"План Б − это наши Вооруженные силы, наша экономика, наша полиция. Это все, что должно обеспечить мир и безопасность нашего государства", − указал глава МИД.
Как сообщалось, 2 октября в Украине начались протесты против "формулы Штайнмайера".
Про що мова, про які вибори? Емісари ***** в Україні, поясніть будь ласка, що це ви затіваєте? 1 500 000 біженців-українців з донецької області будуть позбавлені участі в цьому ганебному дійстві. Половина "насєлєнія", яке візьме участь у виборах вже має російські паспорти. Друга половина - відпускники і іхтамнєти. Кому потрібні ці вибори? До речі, панове зебіли, ваш майбутній шеф Пушилін, як ви не прогинаєтесь перед ним і Ко, на питання кореспондентки, чи він задоволений тим, що Зекоманда підписала план капітуляції за формулою Штайнмаєра, відповів "НІ !." А чому ні, запитала кореспондент. Пушилін: "Я буду задоволений тільки після повної капітуляції України".
"Україна має капітулювати", - ватажок донецьких терористів Пушилін про очікування від політики Зеленського. ВIДЕО https://censor.net.ua/ua/video_news/3151864/**********************************************************************************************************
Ми всі це повинні знати і пам'ятати!!!
Trot91
Иса Мунаев Герой Чеченского, Украинского народа!
Любой из моего народа, не живущий мыслью уничтожения российской федерации, для меня, что путин.
Любой из моего народа, думающий о каком-либо другом формате отношений с российской федерацией, тот подлее путина.
Любой враг российской федерации, автоматически без предварительных условий, мне друг!.
Иса Мунаев называл россию нечеловеческой страной, соратников путина - головорезами, которые убили 42 тысячи чеченских детей. Предупреждал, что на украинской земле россия обкатает чеченский сценарий: информационная блокада - провокации - жестокость - циничная ложь - стравливание людей, а в финале маска миротворца на дьявольской образине кремля.
Чеченский воин говорил, что к военным действиям на Донбассе привлечена та же 58-я армия, которая устраивает зачистки у него на Родине на протяжении 23 лет.
Ваш противник жесток и коварен, у него нет человеческого лица. кремлевская россия отнимет все, что только сможет отнять. Вы останетесь без дома, без семьи. Потому Украина не должна отступать ни в чем, иначе россия будет продвигаться все дальше и дальше. путин доказал миру, что его слово ничего не стоит.
Если россияне говорят о перемирии, значит, объявляют войну, будут вас убивать, если они просят прекращения огня, чтобы якобы вывести тела и раненых - они будут вас убивать, если объявляют вам «зелёный коридор» - они будут вас убивать. Они будут убивать каждый день прикрываясь «соглашениями», «меморандумами», и «перемириями». Они оглашают перемирие только для рокировки - не отводят войска, а удваивают их численность.
Наемники путина понимают только один язык - язык силы. Их необходимо остановить!
Украинский солдат должен знать, что борется за право жить, за ним стоит его семья - жена, дети.
У армады, которая нам противостоит, нет ни чести, ни совести. Ни, тем более, благородства.В ходе двух чеченских войн Иса Мунаев потерял отца, брата и дочь. А сам погиб на украинской земле, сражаясь за свободу нашей страны
"Решение ОБСЕ − это предохранитель правильности, честности и прозрачности проведения этих выборов. " - Пристайко.
Пристайко продолжает разводить лохов.
Конечно ОБСЕ признает выборы в луганде и домбабве, какими бы они не были.
Наблюдатели ОБСЕ развлекались на свадьбе дочери боевика Бабая. ФОТО
https://censor.net.ua/photo_news/383205/nablyudateli_obse_razvlekalis_na_svadbe_docheri_boevika_babaya_foto