 Украина завершила свою часть работы перед "нормандским саммитом", пора РФ сделать свой вклад и уйти с Донбасса, - Лоссовский на заседании совета ОБСЕ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", это подчеркнул заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Постоянного совета ОБСЕ.
"Согласовав базирующийся на так называемой "формуле Штайнмайера" текст, Украина завершила свою часть работы накануне саммита "нормандской четверки". Сейчас настало время, чтобы другая сторона - Россия - сделала свой вклад и ушла с Донбасса. Мы надеемся на конкретные решения на предстоящем саммите "нормандской четверки" по мирному урегулированию и восстановлению суверенитета Украины на Донбассе, а также на полное и добросовестное исполнение этих решений Россией", - заявил Лоссовский.
Украинский дипломат также подчеркнул важность консолидации усилий для обеспечения освобождения всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "все на всех", как это предусмотрено Минскими соглашениями.
"Конфликт будет продолжаться, пока Российская Федерация не прекратит оккупацию части территории Украины и не выведет свои вооруженные силы из Крыма, вооруженные формирования, а также боевиков и технику с Донбасса, и территориальная целостность Украины не будет восстановлена в пределах ее международно признанных границ", - констатировал Лоссовский.
Поэтому все эти потуги-Минск, Штайнмаер, хлебные перемирия до лампочки, Россия НИКОГДА не будет выполнять какие то свои обязательства по Донбассу.
А если что то и будет делать, то токо во вред Украине-типа федерализации или выборов под дулами как это было в Крыму.
Если Вовочка думает, что может перехитрить Вову, то глубоко ошибается, он еще под стол ходил, когда Путин такое проворачивал, что Вовочке и не снилось.
В обчем, гембеля мы будем иметьс Вовочкой не мало
Вiн не гопнiк. Вiн звичайний лох, розвести якого буде легше за хом'ячкa.
)))))) вот такой мир с обменом пленными..))))
а право блокировать нато и ес это не вето..))))))
Украинская власть заявляет, что есть два главных пункта, без которых никаких выборов не будет - вывод российских войск и возвращение Украине контроля над границей.
Ни на секунду не сомневаюсь, что ради такого случая Россия свои войска выведет. Под камеры, с присутствием ОБСЕ, которая вывод зафиксирует, под аплодисменты мирового сообщества. Все два взвода. А все остальное - это армия независимой ДНР. О чем ОБСЕ и твердит уже пять лет. Формально эти войска России не подчиняются - ну так и как она может их вывести? Это шахтеры. Они тут живут. Тут же и служат.
Абхазия и Южная Осетия в пример. Когда министром обороны Южной
Осетии был полковник российской армии Баранкевич.
Позавчера он был полковник ВС РФ, сегодня уволился, сегодня министр обороны Южной Осетии - чего вы от нас хотите, независимая страна, наших военных там нет.
Так что этот пункт уже можно считать выполненным.
Принято считать, что контроль над границей Россия не отдаст никогда.
Реальный - да.
Но мы говорим о политических формулах во время гибридной войны.
России совершенно ничего не мешает отдать КПП под контроль Украины. Потому что пара взводов на этих КПП будут контролировать только сами себя, а ночью, когда их начнет долбить независимая армия независимого ДНР, не будут контролировать и этого.
Это вообще очень удобная схема. Ротация может проходить либо только непосредственно через территорию противника, либо по узкой полоске земли вдоль территории противника - второй вариант вообще идеален, можно долбить колонны сколько хочешь - и такое положение вещей будет деморализовать армию. Которая будет деморализовать общество. Потому что патриотизм патриотизмом, но чем дальше, тем меньше вы будете находить людей, готовых ехать в полную задницу ради кривых договоренностей и, самое главное, ощущая себя преданными и проигравшими.
Чечня в пример. Где ситуация была ровно такая же. Где российская армия контролировала только ту территорию, на которой стояла.
А реальный контроль по прежнему будет у России.
Да и вообще - контролировать протяженность всей границу Украина сейчас не в состоянии в принципе.
ОБСЕ подтвердит - да, на украинских КПП стоят украинские пограничники - все, можно переходить к выборам.
Так что выполнен и этот пункт.
Россия абсолютно и полностью контролирует ход боевых действий. По щелчку пальцев путина и генерального штаба РФ любые обстрелы могут прекратиться мгновенно... но идет обратная ситуация, агрессор еще больше давит, когда видит, что пытаются с ним договорится.
Активная оборона с украинской стороны и усиливающиеся международные санкции, международная изоляция РФ - это единственный логический варниант сдерживания агрессора на данный момент.
Еще раз... любые попытки договорится и заключить какие то соглашения россияне воспринимают как слабость и будут еще больше давить.
Украинцы отвергали "русский мир" который насаждал Янукович и хотели Ассоциацию с ЕС. В 2013г. популярность ***** в паРаше была самой высокой и такая угроза была очень рельной. Сегодня все координально изменилось. Мы уже в Ассоциаци, есть Безвиз и Украину в мире не путают с Блорусью. Сегоня рейтинг ***** в мире и в смой Раше ниже плинтуса. От русского мира пахнет дерьмом и нет никаой угрозы, что у нас найдется хотя бы десяток идиотов что бы хотели возродить совок.
Поэтому чего мы боимся? Нам уже никто и ничто не угрожает, кроме нас самих, нашией коррупции и идиотов которые этого не понимают.
Им интересно чтобы эта территория формально была в составе Украины
но абсолютно не контролировалась из /Киева
чтоб у населения были русские паспорта(в добавок к украинским)
чтоб в любой момент можно было ввести свои войска для защиты своих "граждан"
Вторая Босния - расколотая ,неуправляемая ,никому не интересная
И висящая как гири неподьемные на ногах у Украины
Блокирующая любое движение в ЕС и НАТО