 Один украинский воин погиб в районе проведения ОС. За сутки - 41 вражеский обстрел, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 19 обстрелов позиций Объединенных сил:

- четыре раза вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- по два раза неподалеку от Водяного и Павлополя - из стрелкового оружия;

- трижды вблизи Пищевика - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

- дважды вблизи Авдеевки - из миномета калибра 120 мм и стрелкового оружия;

- вблизи н.п. Пески - из миномета калибра 82 мм;

- неподалеку от Верхнеторецкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

- вблизи Березового - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

- вблизи Каменки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку от Новогнатовки - из автоматического гранатомета;

- неподалеку от Марьинки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 21 обстрел позиций Объединенных сил:

- пять раз неподалеку от Луганского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- четыре раза неподалеку от Крымского - из минометов калибра 120 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- трижды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;

- трижды вблизи Орехово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку от Пивденного - из миномета калибра 120 мм, станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

- неподалеку от Троицкого - из миномета калибра 82 мм;

- вблизи Зайцев и Хутора Вильного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- в районе Золотого - из ручного противотанкового гранатомета;

- вблизи Попасной - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью", - сказано в сообщении.

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С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Павлополя - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

- в районе Зайцев - из миномета калибра 82 мм;

- неподалеку Крымского - из вооружения БМП и стрелкового оружия.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - добавили в пресс-центре ОС.



