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 Политика Украины, Общество
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Все про:Беларусь (2889) Чернигов (426) шпионаж (822) Шаройко Павел (31)

 Перед встречей Зеленского и Лукашенко черниговский суд освободил из-под стражи белоруса, обвиняемого в шпионаже

За день до встречи Зеленского и Лукашенко Новозаводской районный суд г. Чернигова освободил из-под стражи гражданина Беларуси Юрия Политику, обвиняемого в сборе секретной информации в пользу "неустановленного государственного органа Беларуси".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радыё Свабода со ссылкой на адвоката Тараса Гаралюка.

"В этом году в августе суд уже принял решение о возможности освобождения Юрия Политики под определенные ограничения при условии уплаты залога в размере 576,3 тыс. гривень", - говорится в сообщении.

Как отметил адвокат, залог за Политику не выплачивали. "Он освобожден под личные обязательства", - сообщил Тарас Гаралюк. По его словам, процесс по этому делу продлится, и его подзащитный должен являться на заседания по вызову суда.

На вопрос, в какой стране гражданин Беларуси должен находиться, Гаралюк ответил: "Он может жить, где хочет, с правом выезда, куда хочет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко готов помиловать украинского журналиста Шаройко в обмен на задержанного в Украине белоруса Политику

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал пятницу, 4 октября, положительные новости по делу осужденного в Беларуси за шпионаж украинца Павла Шаройко.

Напомним также, что собкор UA:Украинское радио Шаройко был задержан 25 октября 2017 года в Минске. 19 февраля 2018 года Верховный суд Беларуси приговорил его к восьми годам лишения свободы за шпионаж. Гражданин Беларуси Юрий Политика был задержан Службой безопасности Украины по подозрению в шпионаже в июне 2017 года.

Как известно, в пятницу, 4 октября, в Житомире пройдет пленарное заседание Второго форума регионов Украины и Беларуси с участием Владимира Зеленского и Александра Лукашенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3152037
 
 
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Честные суды? И больше нет телефонного права???
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