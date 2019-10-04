EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Бюджет-2020 Силовики Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  681  43
Материалы по теме:
Все про:референдум (1243) Донбасс (19522) Пристайко (200) Яременко Богдан (29)

 Закон о порядке местного самоуправления в ОРДЛО не будет выноситься на референдум, - Яременко

Вопрос, касающийся закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, не будет выноситься на референдум.

Об этом заявил председатель Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Закона о референдуме... нет, но в то же время имеющиеся процедуры рассмотрения законопроектов в парламенте в комитетах, которые открыты для любого, вполне позволяют держать всех граждан Украины хорошо осведомленными о том, что происходит", - сказал Яременко.

В свою очередь министр иностранных дел Вадим Пристайко отметил как позитивный факт начало дискуссии по закону об особом статусе ОРДЛО, действие которого истекает 31 декабря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО зависит от результатов встречи нормандской четверки, - Яременко

"Очень хорошо, что эта дискуссия началась. Я не думаю, что это будет референдум - я здесь согласен с Богданом (Яременко - ред.). Но то, что наш народ начал понимать, насколько высокой может быть цена мира, и как мы его можем достичь, это очень нужная дискуссия, которая опоздала на много лет", - отметил Пристайко.

Источник: https://censor.net.ua/n3152035
 
 
 Топ комментарии
 
Закон щодо самоврядування в ОРДЛО повинен відповідати Конституції, а про окуповані території нічого нема в Конституції. Тобто такі зміни у Конституцію повинні бути тільки через референдум, бо інакше це буде узурпація влади.
 показать весь комментарий
 
От суки.... они уже подают нам "факт начало дискуссии по закону об особом статусе ОРДЛО" - как позитивный. Типа будет дискуссия! Это так здорово!!!!
Слов нет....
 показать весь комментарий
 
"..Но то, что наш народ начал понимать, насколько высокой может быть цена мира, и как мы его можем достичь."

В нашій ситуації мир можна отримати двома шляхами. Перший - здобути його у боротьбі, другий - шляхом територіальних втрат та жахливої ганьби, причому на багато століть (саме наше покоління українців нащадки будуть звинувачувати у легкодухості та підлості, а інші народи насміхатимуться з нас).
Цікаво, що із двох оберуть ЗЕлені.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Закон щодо самоврядування в ОРДЛО повинен відповідати Конституції, а про окуповані території нічого нема в Конституції. Тобто такі зміни у Конституцію повинні бути тільки через референдум, бо інакше це буде узурпація влади.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
али где флаг? пропил гад? зрада.
 показать весь комментарий
 
У вас дуже вільне трактування українського законодавства.
Насправді - зміни в Конституцію України затверждуються без референдуму Конституційною більшістю Верховної Ради - тобто - 2/3 голосів від максимальної кількості нардепів.
У СН такої кількості голосів немає.
 показать весь комментарий
 
З "Батьківщиною" + можлива скупка самовисуванців - ось 300 голосів...
 показать весь комментарий
 
 
І тоді з часом такі зміни до Конституції будуть під сумнівом, а корупційні механізми засудять разом із організаторами.
 показать весь комментарий
 
 
Деякі зміни в К . тільки через референдум, отак от . Наприклад, Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.
Що там за Крим кажуть , мовчать ?
 показать весь комментарий
 
 
Референдум треба проводити і в Криму і в ОРДЛО, а як провести ? А ніяк! Звичайно, ручна, не дика, оновлена цвк і кс розкажуть що і як
 показать весь комментарий
 
 
Звичайно, що є такий шлях, але Зе обіцяв референдуми. Тому лише референдум.
 показать весь комментарий
 
 
Треба звільнити Крим і ОРДЛО і провести референдум на всій території України, в разі відповідного результата відділити Крим, чи ще когось
 показать весь комментарий
 
 
Для проведення референдума в Криму треба спочатку виселити усіх росіян і перевірити паспортний режим. Лише з часом можна буде проводить сам референдум.
 показать весь комментарий
 
 
не тебе алоголик решать . ты гавнюк сначала китайцев с сибири высели а то скоро не али а саоминь скоро будет.
 показать весь комментарий
 
ладно не буду тебя тут ...... а то бедняга сопьешься окончательно с горя. живи но тихо и помни Украина не россия .
 показать весь комментарий
 
ты гаденыш посмотри как при пете голосовали в вр за этот самый статус и как голосовали за амнистию боевикам. гад флаг пропил совесть пропил и страну гад пропьешь.
 показать весь комментарий
 
да ? выходит в 2014 вр и президент нарушили конституцию? смотрим как голосовали в сентябре депутаты при приехавшем специально в вр президенте порошенко. голосование проходило в закрытом режиме при выключенном табло. после голосования табло включили и там высветилась цифра 277. дальше еще интересней в таком режиме проходит голосование за предоставление амнистии и тем самым освободили от уголовной ответственности всех тех кто состоял в вооруженных формированиях лнр и днр и противостоял ато. и после этого петя что то там бурчит о зраде.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
дурак ты али. с твоих слов петя в 2016 узурпировал власть . да еще как. голосованием в закрытом режиме.
 показать весь комментарий
 
"..Но то, что наш народ начал понимать, насколько высокой может быть цена мира, и как мы его можем достичь."

В нашій ситуації мир можна отримати двома шляхами. Перший - здобути його у боротьбі, другий - шляхом територіальних втрат та жахливої ганьби, причому на багато століть (саме наше покоління українців нащадки будуть звинувачувати у легкодухості та підлості, а інші народи насміхатимуться з нас).
Цікаво, що із двох оберуть ЗЕлені.
 показать весь комментарий
 
 
Оберуть гроші. Чи думаєте немає фінансування здачі територій і путен гроші зажав, а не виділив він лярдов з 5 на підкупи , а ?
 показать весь комментарий
 
 
Якби все було так просто, як ви думаєте, то українці вже давно б зібралися усім миром на 20 мільярдів та підкупили путіна.
 показать весь комментарий
 
Якась така у вас думка, пропозиція, що потребує вивчення, треба розібратися, але щодо Путена, то йому гроші НЕ треба, йому треба Україна. Гроші він сам заплатить кому завгодно, їх у нього, по різним оцінкам, від 150 мільярдів, до триллиарда і даже больше триллиарда.
 показать весь комментарий
 
 
От суки.... они уже подают нам "факт начало дискуссии по закону об особом статусе ОРДЛО" - как позитивный. Типа будет дискуссия! Это так здорово!!!!
Слов нет....
 показать весь комментарий
 
 
Ситуація на межі! Експерт попередив Зеленського про загрозу громадянської вiйнu

Кремль усіма способами намагається схилити Україну до капітуляції на Донбасі заради зустрічі у «нормандському форматі». Однак якщо президент Володимир Зеленський піде в агресора на поводу, то ризикує увійти в історію як той, хто розв'язав громадянську війну.
Таке попередження главі держави озвучив український журналіст, публіцист Віталій Портников у статті для «Еспресо».
«Ми маємо справу з консолідованою позицією російської політичної еліти, з позицією Володимира Путіна. Позиція ця виглядає просто: без повної і беззастережної капітуляції Володимира Зеленського та України в цілому нічого не буде. Ні зустрічей на вищому рівні, яких так жадає Зеленський, ні деескалації конфлікту, ні припинення війни.
Тому що «формула Штайнмайєра», що пропонує Україні провести фіктивні місцеві вибори на Донбасі під фактичним контролем російських військових і їхніх найманців, - це і є формула капітуляції. Формула «запихування» Донбасу до складу України за збереження російського контролю над окупованою територією. Формула неминучої громадянської війни», - вважає він.
Портников наголосив, що така позиція Кремля формувалася ще до підвищення цін на нафту, коли Москва готувалася до серйозного перегляду економічних пріоритетів.
Тепер же, після атаки дронів на саудівські нафтові підприємства, Путін поводитиметься значно впевненіше і нахабніше. Адже йому більше не потрібно приховувати свої справжні плани перед Зеленським і лідером Франції Еммануелем Макроном.
Що стосується українського президента, то у нього тепер є тільки два шляхи, пише журналіст. Обидва не будуть для нього як для політика легкими.
«Він може обрати капітуляцію - і отримати громадянське протистояння або одразу ж, або - якщо українське суспільство виявиться неспроможне відреагувати на зраду - вже після «реінтеграції» Донбасу на путінських умовах. Але в будь-якому такому випадку Зеленський увійде в історію України як президент громадянської війни», - озвучив він перший варіант.
«Зеленський може відмовитися від капітуляції. Але тоді йому потрібно буде сказати своєму електорату правду про обман. Правду про те, що війна тривала і триватиме не тому, що цього хотів Порошенко, а тому, що цього хоче Путін.
Правду про те, що війна тривала і триватиме не тому, що на війні наживаються, а тому, що Росія хоче загибелі України. І вибачитися. І продовжити захищати Україну від ворога», - окреслив Портников розвиток подій у випадку другого варіанту.
Підсумовуючи, журналіст наголосив, що частина електорату Зеленського, безумовно, прийме ці вибачення, і президенту в цьому випадку вдасться зберегти владу і навіть популярність.
«Але Зеленський має бути готовий до того, що більша частина його прихильників почне метатися у пошуках нового Верховного Колаборанта», - акцентує увагу він.
 показать весь комментарий
 
 
А куда же исчезло ЗЕбенино " при обсуждении всей общественности"?
Ребята, если вы теряете берега, это не значит, что берега вам все позволят Закон о порядке местного самоуправления в ОРДЛО не будет выноситься на референдум, - Яременко - Цензор.НЕТ 890
 показать весь комментарий
 
 
берега на поверку оказались - здоровенный кацаполевый и кроха украиноправый...
 показать весь комментарий
 
УкраиноПРАВЫЙ победит . Он не кроха - он активное ( пусть) меньшинство, но это меньшинство - та капля, что точит камень
А мы его не просто точим - мы его дробим .. или взрываем, т.к. ни одна власть не переживет простое " борітеся - и поборите"
Я ВЕРЮ!
 показать весь комментарий
 
 
все верно, все было ожидовываемо - 73% свое дело сделали? - 73% отсечь.
 показать весь комментарий
 
 
Мечта тогда зелебобов сбудется --гражданская война и граница по Днепру
 показать весь комментарий
 
 
А чем остальные области хуже. На очереди З Н Р, Хар Н Р, Хер Н Р и прочие Н Р.
 показать весь комментарий
 
 
Нам треба не "особливий статут дамбасу", а новий президент з Радою. Цей виявивсь гнилий і зіпсований(порошенку не пропонувати)
 показать весь комментарий
 
За свій вибір треба платити, тому лише 5 років бандитизма, а потім бідності вас вилікують.
 показать весь комментарий
 
 
Як ви вже, продажна порохотботня, задовбала, бл....
 показать весь комментарий
 
Нарешті пішли образи і ви показали свою суть!
 показать весь комментарий
 
Це ж треба так якомусь хрену з бугра яременку таке заявити, що доля України залежить від якихось там перемовин хренів з бугрів у якихось іпєнях. А в українців не будемо питатись? Референдум по питанню лугандонів не треба?
Зєлю в смітник. Разом з ярємєнкой
 показать весь комментарий
 
за 5 месяцев страны, которая почти 6 лет сопротивлялась, не стало.
как оказалось - достаточное кол-во долбеней перевесит все.
никогда не думал шо в Украине их так много, но видимо ошибался...
 показать весь комментарий
 
 
Патермализм жив, увы... Лежащие на диване устали от... ?
Поэтому выбирали УДОБНОГО, который ничего не пообещал, кроме возможности оставаться на диване
НО! В решающие моменты истории для любой страны выходит так называемое меньшинство, которому не все параллельно

 показать весь комментарий
 
 
мне бы ваш оптимизм....
наши патермалисты даже не за кусок в ротe, а тока за обещалку,
шо им туда вопхнут - и страну и мать родную продадут....
 показать весь комментарий
 
 
Прибалты ждали 40 лет и дождались, сделали себе вменяемую жизнь. Наши ждуны ждут что кто то им за них сделает европу в Украине.И дождутся что их страну распродадут а их сделают бесправными, презираемым и злиденным посмешищем в глазах соседних стран и своих детей.
 показать весь комментарий
 
 
Положили болт на мнение народа. А Пристайко так вообще говорит,мол,хотите мира-надо терпеть террористов и подонков рядом с собой в одной стране. Прекрасно.
 показать весь комментарий
 
 
Прістайку з зєлєю теж в смітник. Дострокові президентські і парламентські.
 показать весь комментарий
 
Якщо Рада такий закон прийме, то народ її одразу розжене. Ніякого місцевого самоврядування в ОРДЛО бути не може. Тільки військова адміністрація мінімум на 10 років і ніяких виборів.
 показать весь комментарий
 
почему это за мир надо платить??
Контрибуции??
Дань??
 показать весь комментарий
 
ЗЕбилы так здайтесь Рашке, и сохраните жизни и никому воевать не нужно, все остануца на диванах, и ессно сразу мир будет. Не будет же Рашка по собственной територии стрелять. Вот вам и мир ..любой ценой.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх