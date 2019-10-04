 Закон о порядке местного самоуправления в ОРДЛО не будет выноситься на референдум, - Яременко

Об этом заявил председатель Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Закона о референдуме... нет, но в то же время имеющиеся процедуры рассмотрения законопроектов в парламенте в комитетах, которые открыты для любого, вполне позволяют держать всех граждан Украины хорошо осведомленными о том, что происходит", - сказал Яременко.
В свою очередь министр иностранных дел Вадим Пристайко отметил как позитивный факт начало дискуссии по закону об особом статусе ОРДЛО, действие которого истекает 31 декабря.
"Очень хорошо, что эта дискуссия началась. Я не думаю, что это будет референдум - я здесь согласен с Богданом (Яременко - ред.). Но то, что наш народ начал понимать, насколько высокой может быть цена мира, и как мы его можем достичь, это очень нужная дискуссия, которая опоздала на много лет", - отметил Пристайко.
Насправді - зміни в Конституцію України затверждуються без референдуму Конституційною більшістю Верховної Ради - тобто - 2/3 голосів від максимальної кількості нардепів.
У СН такої кількості голосів немає.
Що там за Крим кажуть , мовчать ?
В нашій ситуації мир можна отримати двома шляхами. Перший - здобути його у боротьбі, другий - шляхом територіальних втрат та жахливої ганьби, причому на багато століть (саме наше покоління українців нащадки будуть звинувачувати у легкодухості та підлості, а інші народи насміхатимуться з нас).
Цікаво, що із двох оберуть ЗЕлені.
Слов нет....
Кремль усіма способами намагається схилити Україну до капітуляції на Донбасі заради зустрічі у «нормандському форматі». Однак якщо президент Володимир Зеленський піде в агресора на поводу, то ризикує увійти в історію як той, хто розв'язав громадянську війну.
Таке попередження главі держави озвучив український журналіст, публіцист Віталій Портников у статті для «Еспресо».
«Ми маємо справу з консолідованою позицією російської політичної еліти, з позицією Володимира Путіна. Позиція ця виглядає просто: без повної і беззастережної капітуляції Володимира Зеленського та України в цілому нічого не буде. Ні зустрічей на вищому рівні, яких так жадає Зеленський, ні деескалації конфлікту, ні припинення війни.
Тому що «формула Штайнмайєра», що пропонує Україні провести фіктивні місцеві вибори на Донбасі під фактичним контролем російських військових і їхніх найманців, - це і є формула капітуляції. Формула «запихування» Донбасу до складу України за збереження російського контролю над окупованою територією. Формула неминучої громадянської війни», - вважає він.
Портников наголосив, що така позиція Кремля формувалася ще до підвищення цін на нафту, коли Москва готувалася до серйозного перегляду економічних пріоритетів.
Тепер же, після атаки дронів на саудівські нафтові підприємства, Путін поводитиметься значно впевненіше і нахабніше. Адже йому більше не потрібно приховувати свої справжні плани перед Зеленським і лідером Франції Еммануелем Макроном.
Що стосується українського президента, то у нього тепер є тільки два шляхи, пише журналіст. Обидва не будуть для нього як для політика легкими.
«Він може обрати капітуляцію - і отримати громадянське протистояння або одразу ж, або - якщо українське суспільство виявиться неспроможне відреагувати на зраду - вже після «реінтеграції» Донбасу на путінських умовах. Але в будь-якому такому випадку Зеленський увійде в історію України як президент громадянської війни», - озвучив він перший варіант.
«Зеленський може відмовитися від капітуляції. Але тоді йому потрібно буде сказати своєму електорату правду про обман. Правду про те, що війна тривала і триватиме не тому, що цього хотів Порошенко, а тому, що цього хоче Путін.
Правду про те, що війна тривала і триватиме не тому, що на війні наживаються, а тому, що Росія хоче загибелі України. І вибачитися. І продовжити захищати Україну від ворога», - окреслив Портников розвиток подій у випадку другого варіанту.
Підсумовуючи, журналіст наголосив, що частина електорату Зеленського, безумовно, прийме ці вибачення, і президенту в цьому випадку вдасться зберегти владу і навіть популярність.
«Але Зеленський має бути готовий до того, що більша частина його прихильників почне метатися у пошуках нового Верховного Колаборанта», - акцентує увагу він.
Ребята, если вы теряете берега, это не значит, что берега вам все позволят
А мы его не просто точим - мы его дробим .. или взрываем, т.к. ни одна власть не переживет простое " борітеся - и поборите"
Я ВЕРЮ!
Зєлю в смітник. Разом з ярємєнкой
как оказалось - достаточное кол-во долбеней перевесит все.
никогда не думал шо в Украине их так много, но видимо ошибался...
Поэтому выбирали УДОБНОГО, который ничего не пообещал, кроме возможности оставаться на диване
НО! В решающие моменты истории для любой страны выходит так называемое меньшинство, которому не все параллельно
наши патермалисты даже не за кусок в ротe, а тока за обещалку,
шо им туда вопхнут - и страну и мать родную продадут....
Контрибуции??
Дань??