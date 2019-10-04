 На Киевщине сотрудник полиции попался на вымогании 15 тыс. грн взятки. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Инспектор сектора реагирования патрульной полиции хотел получить взятку всумме 15 тыс. гривен. Полицейский пообещал посодействовать в избежании ответственности мужчине, в отношении которого был составлен административный протокол за вождение в нетрезвом состоянии.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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Глава полиции Киевской области Андрей Небытов отстранил непосредственного руководителя задержанного от занимаемой должности и выполнения служебных обязанностей. Что касается других руководителей полиции Фастовщины решение будет принято после завершения служебного расследования.