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 На Киевщине сотрудник полиции попался на вымогании 15 тыс. грн взятки. ФОТО

В Киевской области правоохранители уличили в вымогательстве денег сотрудника полиции Фастовщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Киевщине сотрудник полиции попался на вымогании 15 тыс. грн взятки 01

Инспектор сектора реагирования патрульной полиции хотел получить взятку всумме 15 тыс. гривен. Полицейский пообещал посодействовать в избежании ответственности мужчине, в отношении которого был составлен административный протокол за вождение в нетрезвом состоянии.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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Глава полиции Киевской области Андрей Небытов отстранил непосредственного руководителя задержанного от занимаемой должности и выполнения служебных обязанностей. Что касается других руководителей полиции Фастовщины решение будет принято после завершения служебного расследования.

Источник: https://censor.net.ua/n3152031
 
 
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Це продовження реформи Авакова, який через 100 років переможе корупцію, або не переможе. Про це поговоримо через 100 років і якщо Аваков не переможе корупцію, то будемо його знімати🐸
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