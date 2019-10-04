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 Политика Украины
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Все про:Беларусь (2889) Пристайко (200) пленные (615) Шаройко Павел (31)

 Пристайко анонсировал хорошие новости относительно осужденного в Беларуси украинского журналиста Шаройко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о хороших новостях в вопросе возвращения осужденного в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос о том могут ли в деле Шаройко быть уступки, Пристайко отметил: "Завтра будут. Завтра будет то, о чем СМИ смогут с радостью сообщить".

Напоминаем, 4 октября, президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко примет участие во Втором форуме регионов Украины и Беларуси, который состоится в Житомире.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Осужденный в Беларуси украинский журналист Шаройко попросил о помиловании, - прокуратура

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов в ближайшее время решить вопрос со взаимным помилованием осужденного в Беларуси за шпионаж гражданина Украины Павла Шаройко и обвиняемого в Украине белорусского гражданина Юрия Политики.

Собкор UA:Украинское радио Шаройко был задержан 25 октября 2017 года в Минске. 19 февраля 2018 года Верховный суд Беларуси приговорил его к восьми годам лишения свободы за шпионаж. Гражданин Беларуси Юрий Политика был задержан Службой безопасности Украины по подозрению в шпионаже в июне 2017 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3152028
 
 
 Топ комментарии
 
Прям поперло зеленым мальчишам-плохишам. И бочка варенья, и корзина печенья от врагов.

Так глядишь и на 9 мая в Москву пригласят.
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Я ж и говорю, что дело не в везении, а в предательстве.
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А зачем кстати ПеПа отдал врагу двух ихних спецназовцев, а перед тем девять кацапских десатников? Ведь они могли быть очень полезными свидетелеми в будущем Гаагском суде над Рашкой, как агрессором... Неужели ПеПо в сговор с Хуйлом вошел за печеньки и варенье ...
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Прям поперло зеленым мальчишам-плохишам. И бочка варенья, и корзина печенья от врагов.

Так глядишь и на 9 мая в Москву пригласят.
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Та и не говори. А ПеПе отдали только придурковатую Надюху за двух кацапских спецназовцев. Нефартовый он.
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"Українська влада і сепаратисти стали на крок ближче", "Київ змирився", "Заплутана формула миру" - світова преса про "формулу штайнмаєра".
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Я ж и говорю, что дело не в везении, а в предательстве.
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Ну и зачем ПеПо предал Украину и отдал кацапам важных свидетелей, которые бы очень пригодились Украине?
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ты о Цемахе ?

а как вот это
Помощник Зеленского Ермак имеет общий бизнес с людьми из окружения Путина, - СМИ

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак имеет бизнес совместно с гражданином РФ Рахамимом Эмануиловым, компания которого - совладелец российского Интерпромбанка. Среди владельцев банка - люди из окружения президента РФ Владимира

Пристайко анонсировал хорошие новости относительно осужденного в Беларуси украинского журналиста Шаройко - Цензор.НЕТ 9493 Пристайко анонсировал хорошие новости относительно осужденного в Беларуси украинского журналиста Шаройко - Цензор.НЕТ 9493 Пристайко анонсировал хорошие новости относительно осужденного в Беларуси украинского журналиста Шаройко - Цензор.НЕТ 9493 Пристайко анонсировал хорошие новости относительно осужденного в Беларуси украинского журналиста Шаройко - Цензор.НЕТ 9493

Об этом говорится в новом выпуске программы "Схемы".
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А зачем кстати ПеПа отдал врагу двух ихних спецназовцев, а перед тем девять кацапских десатников? Ведь они могли быть очень полезными свидетелеми в будущем Гаагском суде над Рашкой, как агрессором... Неужели ПеПо в сговор с ****** вошел за печеньки и варенье ...
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Вам зебилам пора бы наконец-то запомнить что формула Штайнмаера и минские соглашения при Порохе - это перемога, а при зебиле зрада, обмен пленными при Порохе - перемога, при зебиле - сдача интересов Украины
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НАМАГАЮТЬСЯ З ЗЕЛЕНСЬКОГО ЗНЯТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПАЛІЙ ПРО ФЕЙК ЩОДО СТАВЛЕННЯ ПОРОШЕНКА ДО "ФОРМУЛИ ШТАЙНМАЄРА"

Таким чином намагаються виправдати президента Володимира Зеленського, тому що він фактично на рівному місці взяв на Україну зобов'язання, які передають частину українського суверенітету ОБСЄ, де повно російських шпигунів.

"Намагаються виправдати Зеленського. Тому що він фактично на рівному місці взяв на Україну зобов'язання. Не на Росію, а саме на Україну. Не на терористичні угрупування, а саме на Україну. Ці зобов'язання, які передають частину нашого суверенітету ОБСЄ, в якій повно російських шпигунів. І Зеленському треба з себе зняти відповідальність за це, і тому він знаходить одне якесь речення, де Порошенко згадував цю формулу", - сказав Палій.

Він зауважив, що у 2016-2018 роках Україна "формулу Штайнмаєра" не підписала і не узгодила.

"Фейки і надалі будуть, але від суті справи не відволічуть розумного громадянина. Тому що ситуація до липня, чи до червня, цього року була така, що нас всі підтримували і визнавали, що необхідне насамперед вирішення питань безпеки, а вже потім перехід до політичних питань. А зараз все змінилося навпаки, як вигідно Росії", - додав Палій.
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Тобто віддають шпигуна в обмін на справжнього журналіста. Хто тепер буде ловити обмінний фонд?
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Нідерланди розслідуватимуть роль України у збитті боїнга
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Депутати парламенту Нідерландів вимагають від уряду країни детальніше розслідувати роль України в авіакатастрофі рейсу МН17 2014 року. Їх цікавить питання закриття повітряного простору над Донбасом у момент катастрофи.

- Уряд не бачить підстав для цього з юридичної точки зору. Але не заперечує проти розгляду можливості додаткового розслідування, - каже міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок, 54 роки. - Це не просте питання, адже треба буде співпрацювати з Росією щодо їхнього повітряного простору.

Прокуратура Нідерландів ­звернулася до Росії з проханням сприяти в пошуку бойовика так званої ДНР Володимира Цемаха для допиту у справі. Він ­підо­зрюваний у причетності до авіакатастрофи.

- Наш уряд тепер хоче знайти Цемаха. Поспілкуватися і теж отримати можливу інформацію від нього, - говорить 55-річний Роб Свартбол, посол Нідерландів у Росії.

Автор: Мар'яна ЧОРНІЄВИЧ
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Если бы Бацька не предложил сделать обмен с белорусом, то сидел бы Шаройко там и не один год... Жаль, у нас нету греков, так бы обменяли их на несколько сот украинских моряков!
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