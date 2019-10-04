 Пристайко анонсировал хорошие новости относительно осужденного в Беларуси украинского журналиста Шаройко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сылкой на Интерфакс-Украина.
Отвечая на вопрос о том могут ли в деле Шаройко быть уступки, Пристайко отметил: "Завтра будут. Завтра будет то, о чем СМИ смогут с радостью сообщить".
Напоминаем, 4 октября, президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко примет участие во Втором форуме регионов Украины и Беларуси, который состоится в Житомире.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов в ближайшее время решить вопрос со взаимным помилованием осужденного в Беларуси за шпионаж гражданина Украины Павла Шаройко и обвиняемого в Украине белорусского гражданина Юрия Политики.
Собкор UA:Украинское радио Шаройко был задержан 25 октября 2017 года в Минске. 19 февраля 2018 года Верховный суд Беларуси приговорил его к восьми годам лишения свободы за шпионаж. Гражданин Беларуси Юрий Политика был задержан Службой безопасности Украины по подозрению в шпионаже в июне 2017 года.
Так глядишь и на 9 мая в Москву пригласят.
а как вот это
Помощник Зеленского Ермак имеет общий бизнес с людьми из окружения Путина, - СМИ
Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак имеет бизнес совместно с гражданином РФ Рахамимом Эмануиловым, компания которого - совладелец российского Интерпромбанка. Среди владельцев банка - люди из окружения президента РФ Владимира
Об этом говорится в новом выпуске программы "Схемы".
Таким чином намагаються виправдати президента Володимира Зеленського, тому що він фактично на рівному місці взяв на Україну зобов'язання, які передають частину українського суверенітету ОБСЄ, де повно російських шпигунів.
"Намагаються виправдати Зеленського. Тому що він фактично на рівному місці взяв на Україну зобов'язання. Не на Росію, а саме на Україну. Не на терористичні угрупування, а саме на Україну. Ці зобов'язання, які передають частину нашого суверенітету ОБСЄ, в якій повно російських шпигунів. І Зеленському треба з себе зняти відповідальність за це, і тому він знаходить одне якесь речення, де Порошенко згадував цю формулу", - сказав Палій.
Він зауважив, що у 2016-2018 роках Україна "формулу Штайнмаєра" не підписала і не узгодила.
"Фейки і надалі будуть, але від суті справи не відволічуть розумного громадянина. Тому що ситуація до липня, чи до червня, цього року була така, що нас всі підтримували і визнавали, що необхідне насамперед вирішення питань безпеки, а вже потім перехід до політичних питань. А зараз все змінилося навпаки, як вигідно Росії", - додав Палій.
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Депутати парламенту Нідерландів вимагають від уряду країни детальніше розслідувати роль України в авіакатастрофі рейсу МН17 2014 року. Їх цікавить питання закриття повітряного простору над Донбасом у момент катастрофи.
- Уряд не бачить підстав для цього з юридичної точки зору. Але не заперечує проти розгляду можливості додаткового розслідування, - каже міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок, 54 роки. - Це не просте питання, адже треба буде співпрацювати з Росією щодо їхнього повітряного простору.
Прокуратура Нідерландів звернулася до Росії з проханням сприяти в пошуку бойовика так званої ДНР Володимира Цемаха для допиту у справі. Він підозрюваний у причетності до авіакатастрофи.
- Наш уряд тепер хоче знайти Цемаха. Поспілкуватися і теж отримати можливу інформацію від нього, - говорить 55-річний Роб Свартбол, посол Нідерландів у Росії.
Автор: Мар'яна ЧОРНІЄВИЧ