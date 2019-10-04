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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (19522) нормандская четверка (697) Яременко Богдан (29)

 Подготовка закона о порядке местного самоуправления в ОРДЛО зависит от результатов встречи нормандской четверки, - Яременко

Проект нового закона об особенностях местного самоуправления на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей может быть рассмотрен только после встречи лидеров в нормандском формате.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по иностранным делам, народный депутат (фракция "Слуга народа") Богдан Яременко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если переговоры нашего президента в нормандском формате будут успешны, они дадут нам основания для следующего шага - формирования законодательной базы для мирного процесса. Мы тогда начнем работу над этими законами", - сказал нардеп.

Отвечая на вопрос о том, обсуждался ли на заседании фракции "Слуга народа" вопрос нового закона, Яременко сообщил, что не обсуждался.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведение войск - это не конец войны, но это те шаги, которые решаются при участии Путина и могут свидетельствовать о готовности РФ договариваться, - Яременко

"Если не будет результатов переговоров, то мы не начнем работу над этим законом", - пояснил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3152026
 
   
 Топ комментарии
 
эти подонки вообще отдают себе отчет, ЧТО происходит в стране?
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Конечно отдают. Это забег на короткую дистанцию и надо все успеть.

Кто бы не пришел к власти после свержения Моники Зеленски, у него на шее будет висеть этот камень, который до этого висел на Роисе. И Роися с удовольствием будет добавлять к нему вес.
Учитывая, что уже пошли разговоры про пересмотр сбития МН-17, очень может быть, что санкции в ближайшей перспективе не только снимут с Роиси, но наложат на Украину, если после подписания Моникой Зеленски кацапской цедулки Украина откажется легализовать террористов и оплачивать то, что натворила Роися.
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Вони там наче всі зомбовані у КоЗеМанді. Мені вже лячно їх читати та слухати.
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эти подонки вообще отдают себе отчет, ЧТО происходит в стране?
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Конечно отдают. Это забег на короткую дистанцию и надо все успеть.

Кто бы не пришел к власти после свержения Моники Зеленски, у него на шее будет висеть этот камень, который до этого висел на Роисе. И Роися с удовольствием будет добавлять к нему вес.
Учитывая, что уже пошли разговоры про пересмотр сбития МН-17, очень может быть, что санкции в ближайшей перспективе не только снимут с Роиси, но наложат на Украину, если после подписания Моникой Зеленски кацапской цедулки Украина откажется легализовать террористов и оплачивать то, что натворила Роися.
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Ну , что так Моника Зеленски сегодня говорила , что зрады не будет? Если не будет, то почему нельзя опубликовать разговор с Путином ?
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Для этого нужно согласие двух президентов.
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Да , ты шо ? Правда ? А че Трамп без разрешения это сделал ?
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а если оба не президенты, а долдоны, чье согласие нужно?
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ну если такие,как ты,то там и читать впадлу
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а впадлам совсем и не обязательно шо то читать - даже приветствуется.
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Вы что-то спутали! У пути нынче проснулась любовь к монике. Он даже это не скрывает.
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"Если переговоры нашего президента в нормандском формате будут успешны, они дадут нам основания для следующего шага - формирования законодательной базы для мирного процесса. Мы тогда начнем работу над этими законами" Источник:https://censor.net.ua/n3152026
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Про які успіхи мова, якщо нічого доброго нам не пропонують?
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Так думают не все. Привыкай целюллоза.
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Звикай сам до того, що тобі будуть казати порожні слова без конкретики.
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никакого особого статуса там и выборов тоже не должно-народ не требует это а шантаж боевиков -никогда там не было сепаратистких митингов за присоединение до 2013 ни разу не показывали хотя бы 10 000 даже чтоб требовали да, они больше ватники проросийски настроены, но требования народа масово и не масово не было в донбассе, это все искуственно мордором во время безвластие и побега януковича и вы идете на поводу явно так-посмотрите на Барселону Каталония выходит по 100 тысяч ото действительно митинг про сепаратизм и то не дают а в донбасе никогда ничего не припомню-какой нахрен особый статус за измену расстрелять мало клоуна
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Подтверждаю! В 2014, в самый разгар рашысской экспансии, под невероятным прессингом расийской пропаганды, на такие митинги выходило 100-200 чел, причем большая часть-- иностранцы и согнанные бюджетники. Живу в Донецке всю жизнь и все это видел.
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ну если так то за выборы нам боятся нечего . значит президент прав если говорит вывод российских войск контроль над границей выборы при участии украинских партий . не могу понять а где зрада? статус можно как и дать так и отменить. ну и самое интересное когда петина фракция голосовала за этот статус в закрытом режиме петя что предал Украину? ну выходит что так. петя продал Украину. стал на колени перед путиным и совершил грех.
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Т.е. законы Украины и целостность Украины теперь зависят не от Украины.
Прекрасно!!!
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Золотые были денечки. Лохов пруд пруди, кинул доску, три колпака, шар, и поехали! Яременко-"Если угадаю где шарик, то уж точно стану миллиардером! "Без лоха и жизнь плоха"-гласит народная мудрость.....
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Если переговоры нашего президента в нормандском формате будут успешны, они дадут нам основания для следующего шага - формирования законодательной базы для мирного процесса. Мы тогда начнем работу над этими законами" Источник:https://censor.net.ua/n3152026
___________________
Нужно понимать так, что "пацаны" действуют методом ненаучного тыка .
Хреновые саперы, однако, - т.к. реально нарываются на мины
Или все же - сепары?
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монікі нільзя їхати на встрєчьу, вона прєдставляє кого завгодно, тільки не Україну.
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не може бути закон вище Конституції, а в конституції нема "ордло". Треба 300 голосів зеклоунів в Раді,
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До переговоров давать лишнюю информацию не следует , тут Яременко прав. Переговорьі будут тяжельіми , єто тоже очевидно , но ! У Украиньі сильная позиция , потому , что Зеленскому не нужно будет врать , в отличие от оппонента. И Меркель с Макроном тоже имеют достоверньіе данньіе своих разведслужб об вооружениях и войсках , введенньіх Путиньім на Донбасс. Так , что держим кулаки за президента , Украину и всех нас !
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ты главное не перепутай где держать а то замараешь штаны.
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Зеленскому не нужно будет врать.хм??так он ни на что другое и не способен??ну разьве что........ но сей талант на переговорах как бы и неуместен??(хотя могу и ошибаться) Новый закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО зависит от результатов встречи нормандской четверки, - Яременко - Цензор.НЕТ 3041 Новый закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО зависит от результатов встречи нормандской четверки, - Яременко - Цензор.НЕТ 1451
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"Переговорьі будут тяжельіми" - и без результативными. Путин будет стоять на федерализации, и отрицать наличие войск РФ.
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Вони там наче всі зомбовані у КоЗеМанді. Мені вже лячно їх читати та слухати.
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А мені от гидко читати те, що ви тут всі понаписували. Ви зробили з нормального сайту бог зна що. Можеш не відповідати, тому, що я уходжу звідси.
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Не переживай... Он сейчас сюда под другим ником вернётся и продолжит срать...
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конечно вернется.
коготок застрял? - всей птичке пропасть Подготовка закона о порядке местного самоуправления в ОРДЛО зависит от результатов встречи нормандской четверки, - Яременко - Цензор.НЕТ 1893
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Надо верить!!!

Ничего, что пахнет кацапскими херами, надо верить Монике Зеленски, что это вовсе не кацапские херы, а манна небесная, мир и благоденствие.

Моника знает. Моника великая. Моника прирожденный дипломат.
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Ясно, первое предупреждение до Моники не дошло.
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вы можете спрогнозирровать хотя бы примерный номер предупреждения, который дойдет?
впечталение такое, шо его не существует.
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А никто и не собирается нянчиться с Моникой, как с Овощем, если она не доходчивая, тем хуже для нее. Не доходит по хорошему, что ж придется объяснять по плохому. Думаю много предупреждений не будет, максимум еще одно и вынос тела.
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не собираюсь ванговать, но долго ждать не надо будет - сам нормадский сходняк.
и будет еще один прокол и еще одно лягаловало под *****...
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Посмотрим, может даст заднюю. Хотя я в это не верю. В любом случае настрой у людей решительный - сдаст гаденыш Украину - подпишет себе смертный приговор
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Вы бОльший оптимист чем я, мое мнение - етим штанмаером зеленые себя обозначили.
данилыч непосаженый, пусть ему Гонгадзе снится каждую ночь,
подписал бумагу - и вот ето факт.
после подписания - слова моники, статьи яременко - ничто и пыль...
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попробуй после очередной кружки пива еще разок.
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А в то же время: "Суд" донецких террористов приговорил попавшего в плен украинского воина Воскобойника к 30 годам тюрьмы
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Сдается Моника невменябельна и уже дозревает до НА.... !
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С дьірки-льірки их в открьітую посьілают,прямьім текстом, а они какие тот речи ведут
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все на майдан . зрада. порошенко назло путину и его вр проголосовали этот закон а зебилы не хотят его продлевать. что подумают наши европейские друзья? Украина не выполняет минск 1 и минск 2 . такая политика президента приведет к отмену санкций . президент переступил красную черту . черту порошенко. зрада......
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Другими словами, Конституцию будут менять после согласования с пуйлом!
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не ну это откровения почище библейских......... спасибо посоны наконец рубанули правду-матку
и мы знаем где и кто решает какой быть Украине и какие принимать законы и естественно под
кого и как ложится..........
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Готовьте сразу и по остальным областям, чтобы два раза не собираться.
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Ніякого місцевого самоврядування в ОРДЛО. Тільки військова адміністрація мінімум на 10 років і ніяких виборів.
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https://www.youtube.com/watch?v=LSSkzZ_zuMg - для общего развития так сказать и зебилам полез
но ведь даже лишнехромосомная скреповата шотаначинает подозревать.......... на 4.55 ахтунг
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Чего это зелёное дурачье так онанирует на "нормандский формат"? Не будет ничего хорошего там для Украины. Путлер вместе с немецкой и французским подпевалами будут склонять недалекого паяца к уступкам и сдаче национальных интересов завернутым в обертку "мира".
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