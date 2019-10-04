 Новый закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО зависит от результатов встречи нормандской четверки, - Яременко

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по иностранным делам, народный депутат (фракция "Слуга народа") Богдан Яременко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Если переговоры нашего президента в нормандском формате будут успешны, они дадут нам основания для следующего шага - формирования законодательной базы для мирного процесса. Мы тогда начнем работу над этими законами", - сказал нардеп.
Отвечая на вопрос о том, обсуждался ли на заседании фракции "Слуга народа" вопрос нового закона, Яременко сообщил, что не обсуждался.
"Если не будет результатов переговоров, то мы не начнем работу над этим законом", - пояснил он.
Кто бы не пришел к власти после свержения Моники Зеленски, у него на шее будет висеть этот камень, который до этого висел на Роисе. И Роися с удовольствием будет добавлять к нему вес.
Учитывая, что уже пошли разговоры про пересмотр сбития МН-17, очень может быть, что санкции в ближайшей перспективе не только снимут с Роиси, но наложат на Украину, если после подписания Моникой Зеленски кацапской цедулки Украина откажется легализовать террористов и оплачивать то, что натворила Роися.
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Про які успіхи мова, якщо нічого доброго нам не пропонують?
Прекрасно!!!
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Нужно понимать так, что "пацаны" действуют методом ненаучного тыка .
Хреновые саперы, однако, - т.к. реально нарываются на мины
Или все же - сепары?
держим кулаки НА преЗика
Ничего, что пахнет кацапскими херами, надо верить Монике Зеленски, что это вовсе не кацапские херы, а манна небесная, мир и благоденствие.
Моника знает. Моника великая. Моника прирожденный дипломат.
впечталение такое, шо его не существует.
и будет еще один прокол и еще одно лягаловало под *****...
1:27:35
не все так просто с этим штайнмайером.