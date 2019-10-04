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Все про:Объединение Организаций Работодателей (2) Госрегуляторная служба (5)

 Работодатели в сфере высшего образования назвали Госрегуляторную службу органом, который "защищает интересы субъектов рынка"

Эффективность работы Государственной регуляторной службы Украины (ГРС) вызвала удивление у работодателей в сфере высшего образования в части готовности защищать интересы субъектов рынка.

Об этом заявил председатель совета Всеукраинского объединения организаций работодателей в сфере высшего образования Ростислав Щекин в эфире телеканала 24, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель. 

По его словам, в Украине есть ряд норм, не соответствующих сегодняшним требованиям общества и законодательства, или потребностям рынка и ГРС активно включатс в процес преодоления данной проблематики.

"Честно вам скажу, я был удивлен тому, насколько работники и особенно руководители Государственной регуляторной службы были готовы защищать интересы субъектов рынка перед ее коллегами, по сути, перед их коллегами", — заявил Щекин.

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Также он отмечает, что у Всеукраинского объединения организаций работодателей в сфере высшего образования есть положительный опыт обращения в ГРС по вопросу выдачи неправомерных решений о лишении лицензий или остановках срока действий лицензий.

Обновленная Государственная регуляторная служба начала работать пять лет назад. Ведомство выступает своеобразным арбитром на правовом поле между государством, предпринимателями и потребителями.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152024
 
 
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