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 Сотрудник полиции, совершивший смертельное ДТП на Кировоградщине, задержан, - ГБР

Следователи теруправления Государственного бюро расследования, расположенного в городе Николаеве задержали оперуполномоченного Управления защиты экономики в Кировоградской области за совершение смертельного ДТП.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР

В сообщении отмечается: "По предварительной информации: оперуполномоченный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем автомобиля марки "Mercedes benz" совершил наезд на велосипедиста;

пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму и был доставлен в местную больницу, где скончался, не приходя в сознание.

Сейчас: решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная прокуратура Украины, оперативное сопровождение - Кировоградское управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

Квалификация: нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи: в случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового".

Также читайте: Полицейский насмерть сбил велосипедиста на Кировоградщине, - Нацполиция

Источник: https://censor.net.ua/n3152022
 
 
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