 На следующей неделе планируется новый обмен пленными, - Пристайко. ВИДЕО

Об этом в эфире 1+1 заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, информирует Цензор.НЕТ.
"План Зеленского" - это попытаться дотянуться до народа, который остался за линией разграничения, восстановить мосты, восстановить связи между людьми, прекратить стрелять, развести войска, начать выплачивать в полном объеме пенсии, вернуть наших пленных, которые сидят за решеткой в ОРДЛО, России и оккупированном Крыму. Все эти шаги постепенно осуществляются.
Вы видите, что нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, буквально на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен", - сказал Пристайко.
Вчера в 20:51 ·
Зеленский знает, что по станичке разведение не прошло. Ему все докладывают. Он знает, но врет о том, что разведение прошло успешно. А ещё, Хомчак обещал бойцам и офицерам, что разведение будет симметрично и только после боевиков, а мы, после них, делаем следующий шаг. Не сдержал обещание. Потому что станичка не разведена. Только сам Зеленский, лично, военным ничего не обещал. А вот Хомчак обещал. А сейчас он не может отстоять свою позицию. Никто не понимает куда и что они там в Киеве собрались отводить. Позиций нет. В поле отводить людей? В Золотом, по отведению, мы отходим на 1 км в низину, а боевики отходят на 50 метров. На дорогу. И они на 80 метров выше нас. А еще, в Золотом около 4 тысяч человек живет. А еще Золотое вчера обстреляли. То есть по правилам отведения, нужно ждать 7 дней. 7 дней тишины должно быть. Понятно, что Зеленский гарантировал им безопасность, только что он может реально гарантировать? А если не будет безопасности, то что? Напишет в спортлото? Или в лигу смеха? А после заявления двух клоунов из дыры, орки будут обстреливать регулярно. Плевать на то какие у Зеленского хотелки. Рычагов влияния нет на них.
Как он сможет выполнить свое обещание?
Сверху намекают, что если офицеры будут саботировать, то пришлют и назначат тех, кто согласится выполнять любой приказ. И да, все ждут письменных приказов. Чтобы знать с кого потом спрашивать. И даже когда наконец то будут письменные, то не факт, что все будет выполняться так, как того хотят в ОП.
мусоров пошлет на вертолётах?
Вот бы ещё организовать одностороннюю передачу долбойопов той стороне?
Вы мечтатель?
Как же Монике Зеленски с ним не носиться, если он срамное прикрывает?
Клоун хочет вызвать максимальную бабскую пацифистскую эмоцию радости в обществе, тем самым получить максимальную поддержку для капитуляции
Ну какая женщина не будет рада, что Зеленский наконец-то вернул наших мальчиков
Женщины они ведь в основной массе абсолютно ничего не понимают в военно-политической обстановке и думают исключительно эмоциями
Клоун вызывая эти эмоции перетаскивает на свою сторону женский и "уставший от войны" электорат и получаем поддержку в обществе 70%.
Кацапы ничего не смогли сделать военным путем, но им удалось надавить на наших олигархов, которые нашли хитрого лицедея, который очень тонко капитулирует и сольет страну руками самих украинцев
Эти 70% пассивны и отстаивать свои "убеждения" не будут ни за какие коврижки.
Именно поэтому ситуацию можно меньшинством переломить через колено на виду у негодующих 70% так же, как в 2014-м.
А Роисе не жалко. Она еще наловит.
А при зебілу - он яяк міняє ! Про що це говорить ?? Моніка смокнула, ну й пуйло вже й добро на обмін дає - так зебіли ???
Это предательство и капитуляция! - пропищат всё просравшие порохоботы.