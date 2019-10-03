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 Политика Украины
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 На следующей неделе планируется новый обмен пленными, - Пристайко. ВИДЕО

На следующей неделе планируется новый большой обмен пленными.

Об этом в эфире 1+1 заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, информирует Цензор.НЕТ.

"План Зеленского" - это попытаться дотянуться до народа, который остался за линией разграничения, восстановить мосты, восстановить связи между людьми, прекратить стрелять, развести войска, начать выплачивать в полном объеме пенсии, вернуть наших пленных, которые сидят за решеткой в ОРДЛО, России и оккупированном Крыму. Все эти шаги постепенно осуществляются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ждем нового этапа освобождения удерживаемых лиц по итогам обсуждения на ТКГ 1 октября, - Зеленский

Вы видите, что нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, буквально на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен", - сказал Пристайко.

Источник: https://censor.net.ua/n3152020
 
   
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гнида украинская с мозгом меньше фундука
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Ник у тебя честный, а ip свой кацапский сменил то
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Я же говорю: отрасти мозг сначала хотя бы до величины фундука.
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Тебе обміняють на полонених солдат ВСУ.
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На харьковскую область поменяеете???
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Роман Доник с Roman Donik.
Вчера в 20:51 ·

Зеленский знает, что по станичке разведение не прошло. Ему все докладывают. Он знает, но врет о том, что разведение прошло успешно. А ещё, Хомчак обещал бойцам и офицерам, что разведение будет симметрично и только после боевиков, а мы, после них, делаем следующий шаг. Не сдержал обещание. Потому что станичка не разведена. Только сам Зеленский, лично, военным ничего не обещал. А вот Хомчак обещал. А сейчас он не может отстоять свою позицию. Никто не понимает куда и что они там в Киеве собрались отводить. Позиций нет. В поле отводить людей? В Золотом, по отведению, мы отходим на 1 км в низину, а боевики отходят на 50 метров. На дорогу. И они на 80 метров выше нас. А еще, в Золотом около 4 тысяч человек живет. А еще Золотое вчера обстреляли. То есть по правилам отведения, нужно ждать 7 дней. 7 дней тишины должно быть. Понятно, что Зеленский гарантировал им безопасность, только что он может реально гарантировать? А если не будет безопасности, то что? Напишет в спортлото? Или в лигу смеха? А после заявления двух клоунов из дыры, орки будут обстреливать регулярно. Плевать на то какие у Зеленского хотелки. Рычагов влияния нет на них.
Как он сможет выполнить свое обещание?
Сверху намекают, что если офицеры будут саботировать, то пришлют и назначат тех, кто согласится выполнять любой приказ. И да, все ждут письменных приказов. Чтобы знать с кого потом спрашивать. И даже когда наконец то будут письменные, то не факт, что все будет выполняться так, как того хотят в ОП.
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А какая разница? Главное прекратить стрелять
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что? прекратить убивать русских оккупантов? Та прямо как Моника...
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я уже устал спрашивать - что будет делать всенародный,когда ВС начнут тупо динамить его хотелки ?
мусоров пошлет на вертолётах?
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Это хорошо.
Вот бы ещё организовать одностороннюю передачу долбойопов той стороне?
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Это чмо хочет нас утешить обменами пленных. Маленькие наивные мрази. Они всерьез думают, что смогут убежать целенькими. Ничему их моторола, бузина и гиви не научили...
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Это работает только на зебобиках и Моника это знает. Он просто не хочет терять свою паству.
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"Чмо" - это ты, а речь о пленных солдатах ВСУ, которые, в отличие от тебя чмыря с "белым билетом" и справкой о энурезе, были на фронте.
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Думаю клоун умом тронулся на обмене. Все летит в пропасть, а этот кретин только про обмен...
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Чо куда летит? Куда ещё ниже лететь после свина?
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Так это ж тот самый фиговый листочек, которым он прикрывает сдачу суверенитета и территориальной целостсности Украины.
Как же Монике Зеленски с ним не носиться, если он срамное прикрывает?
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Він просто маніакально хоче закінчити війну. Психологія така. Він не служив у війську, не знає, що це таке і не має ні найменшої уяви, що з цим робити. Якби його воля, він армію б розпустив. Війна не вписується у його бізнесові плани. Тому він так прагне її не помічати і ігнорувати. Але дитяча психологія робить злий жарт. Від того, що він старається її не помічати, вона нікуди не дівається. А йому страшно. І він по дитячому закриває очі. При ескалації бойових дій він просто впаде в прострацію. От такий у нас Верховний.
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Закончить войну невозможно по определению самой войны. Что особо скотское в войне, что или ты победитель или потерпел поражение! Только эти две крайности и есть наступивший мир. На войне остановку можно сделать---что бы силы увеличить для продолжения войны.
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А это лубянская технология разложения воюющего общества
Клоун хочет вызвать максимальную бабскую пацифистскую эмоцию радости в обществе, тем самым получить максимальную поддержку для капитуляции
Ну какая женщина не будет рада, что Зеленский наконец-то вернул наших мальчиков
Женщины они ведь в основной массе абсолютно ничего не понимают в военно-политической обстановке и думают исключительно эмоциями
Клоун вызывая эти эмоции перетаскивает на свою сторону женский и "уставший от войны" электорат и получаем поддержку в обществе 70%.
Кацапы ничего не смогли сделать военным путем, но им удалось надавить на наших олигархов, которые нашли хитрого лицедея, который очень тонко капитулирует и сольет страну руками самих украинцев
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Есть только один серьезный недостаток в этой схеме.
Эти 70% пассивны и отстаивать свои "убеждения" не будут ни за какие коврижки.

Именно поэтому ситуацию можно меньшинством переломить через колено на виду у негодующих 70% так же, как в 2014-м.
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один петя со своей святостью всех перевесит, вот его и обменять его одного на всех, а потом направить на мальдивы отбывать/обмывать каторгу На следующей неделе планируется новый обмен пленными, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2474
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Ромчик - тебе проплаченого ЗЕБІЛА да копнем під сраку щоб тут не писав всілякої ...
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шо у тебя под сракой?
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Моника может только изображать крутого Бэтмана в сторону Пороха, а не в отношении того, кто давал ему деньги из бюджета РФ на СЛУГУ НАРОДА и другие фильмы. Для Моники Порох враг - запретил СВАТЫ в Украине, Путин хороший - дал деньги на кино.
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чмо підіслане...сциш навіть показати свій аквафреш, гнида мокшанська...Хріна тобі смердючого в рота, а не Пороха!!!
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Спочатку воювали, а тепер влаштували якесь мінялово.
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Может напомнить кто это начал? Кто руских десантников отдал *****?
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Тоді гатили по сепарні у відповідь, а зараз ністрілять і відходити назад.
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Где русские десантники, шлях тебе трах! Куда делись? Кто отдал их *****? Зеленский?
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Отлично! Остается только поддержать Президента. Молодец!
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Всьо. Криворожскому жиденку не жалко. Не его же.
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Ну если ОБМЕН, то логично предположить, что обменяют на кацапских вояк.
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Якщо логічєскі, то можуть обміняти і на воду до Криму.
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Воду в до Криму, або щось друге. Но явно не безкоштовно. Але зібілам *****, в них не рожеві окуляри, а рожеві мізки.
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Зелені в них мізки.., якщо ці мізки в них існують
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Пошли заманухи. Обменяем 100 человек на суверенитет Украины.

А Роисе не жалко. Она еще наловит.
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Так уже моряков поменяли на суверенитет Украины, не? Зачем второй раз менять?
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Ну да при Пороху пуйло на обмін не йшов !
А при зебілу - он яяк міняє ! Про що це говорить ?? Моніка смокнула, ну й пуйло вже й добро на обмін дає - так зебіли ???
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Это хорошо! - скажут нормальные люди.
Это предательство и капитуляция! - пропищат всё просравшие порохоботы.
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На перёд не планируй---плановой, ты же не планер!
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Самое интересное здесь то, что возмущаются обменом пленных солдат ВСУ в основном "белобилетчики", откосившие от армии и не служившие даже срочку. Браво, так держать!
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Порохоскот негодуе....
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