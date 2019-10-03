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Все про:Конгресс США (467) США (15502) Волкер Курт (516)

 В Конгрессе США начался допрос Волкера

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер начал давать показания в Конгрессе США в рамках инициированного демократами расследования по импичменту в отношении президента Дональда Трампа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  Голос Америки

В четверг Волкер беседует с сотрудниками комитетов по международным отношениям, разведке и надзору. 54-летний дипломат, ранее работавший постпредом в НАТО, дает показания добровольно.

Слушание проходит за закрытыми дверями, как и последующие заседания в рамках расследования, запланированные на ближайшие 10 дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волкер и Йованович дадут показания в Конгрессе США по делу об импичменте: даты, - The Hill

Волкер ушел с поста спецпредставителя на следующий день после того, как была обнародована докладная записка осведомителя, в которой говорится, что он пытался "сдержать ущерб" от попыток адвоката Трампа Руди Джулиани оказать давление на Украину.

Демократы заявляют, что готовы направить в Белый дом повестку с требованием предоставить данные о телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Телефонный разговор Зеленского с Трампом стал поводом для начала процедуры импичмента американского президента.

Трампа подозревают в том, что он попросил Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена, сына одного из вероятных соперников на выборах в 2020 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волкер консультировал по вопросам Украины и помогал связаться с людьми в администрации Зеленского, - Джулиани

1 октября Конгресс США запросил у адвоката Трампа Руди Джулиани предоставить все документы, связанные с возможным давлением на Украину.

Волкер участвовал в планировании встреч Джулиани и Зеленского. Как заявляют в Госдепартаменте, Волкер по просьбе одного из советников Зеленского связал его с Джулиани.

4 октября в Комитете по разведке даст показания генеральный инспектор разведки Майкл Аткинсон, а 11 октября выступит бывший посол США в Киеве Мари Йованович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волкер пытался убедить Трампа в надежности Зеленского, - Bloomberg

Источник: https://censor.net.ua/n3152019
 
 
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Неизвестные пробрались в мемориал на территории штата Мадхья-Прадеш в Индии и украли останки убитого политического деятеля страны Махатмы Ганди. Об этом сообщает «Би-би-си».
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Когда-то Путин грустно признался, что после Махатмы Ганди в мире поговорить не с кем. В Конгрессе США начался допрос Волкера - Цензор.НЕТ 9977
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а в незалэжной у него даже свечного заводика не осталось
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В тюрьму эту тварь!
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Ой щось підказує що ттам не всі ще скелети із шухляд повитряхували.
Чекає на нас новини ,що це були не останні фокуси - покуси від зелі.
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Ну правильно, сам Байден ни в чём не замешан, белый и пушистый. А что у нас делал его сынулька, особенно учитывая нашу атмосферу анархо-индивидуализма, замешанного на коррупции?Почему бы не проверить чем он тут занимался, или у него дипломатический иммунитет ко всему?
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не допрос - слушания, где мистер Волкер будет отвечать на вопросы конгрессменов...
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Волкер - порядочный и честный человек. У нас в Украине наверное и нет таких политиков. Але ж я вiрю що все буде добре.
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