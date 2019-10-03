 В Конгрессе США начался допрос Волкера

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.
В четверг Волкер беседует с сотрудниками комитетов по международным отношениям, разведке и надзору. 54-летний дипломат, ранее работавший постпредом в НАТО, дает показания добровольно.
Слушание проходит за закрытыми дверями, как и последующие заседания в рамках расследования, запланированные на ближайшие 10 дней.
Волкер ушел с поста спецпредставителя на следующий день после того, как была обнародована докладная записка осведомителя, в которой говорится, что он пытался "сдержать ущерб" от попыток адвоката Трампа Руди Джулиани оказать давление на Украину.
Демократы заявляют, что готовы направить в Белый дом повестку с требованием предоставить данные о телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Телефонный разговор Зеленского с Трампом стал поводом для начала процедуры импичмента американского президента.
Трампа подозревают в том, что он попросил Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена, сына одного из вероятных соперников на выборах в 2020 году.
1 октября Конгресс США запросил у адвоката Трампа Руди Джулиани предоставить все документы, связанные с возможным давлением на Украину.
Волкер участвовал в планировании встреч Джулиани и Зеленского. Как заявляют в Госдепартаменте, Волкер по просьбе одного из советников Зеленского связал его с Джулиани.
4 октября в Комитете по разведке даст показания генеральный инспектор разведки Майкл Аткинсон, а 11 октября выступит бывший посол США в Киеве Мари Йованович.
идёт охота..
============
Когда-то Путин грустно признался, что после Махатмы Ганди в мире поговорить не с кем.
Чекає на нас новини ,що це були не останні фокуси - покуси від зелі.