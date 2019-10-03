EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Бюджет-2020 Силовики Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  800  10
Все про:налоги (2677) Гетманцев (27)

 Налоговый законопроект ко второму чтению будет доработан на 50-70%, - Гетманцев

Скандальный налоговый законопроект №1210 ко второму чтению будет доработан на 50-70%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Владимира Зеленского, глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью РБК-Украина.

"Законопроект №1210 не обсуждается в авральном режиме. Мы не торопимся с ним. Сколько вы собирались бы обсуждать? Год, полгода? Мы действуем абсолютно в рамках регламента. Мы внесли его в первых числах сентября, вчера (30 сентября, – ред.) мы его рекомендовали к первому чтению. Верховная рада внесет его в повестку дня, проголосует в первом чтении, после чего у нас будет две недели для поправок. А после этого – время для того, чтобы над поправками работать", - рассказал Гетманцев.

Глава комитета также сообщил, что подготовку ко второму чтению сокращать не будут. По его словам, голосование по законопроекту в Верховной раде может состояться уже на этой неделе.

"Вчера во время комитета я специально под стенограмму сказал, что не будет ни одной депутатской поправки, которую мы не рассмотрим, которую мы отклоним, не вникнув в ее суть. И это касается не только депутатских поправок, это касается и поправок бизнеса", - заверил Гетманцев.

Он сообщил, что рабочие группы по законопроекту уже сейчас нарабатывают поправки ко второму чтению.

"Очень много чего мы учитываем. Правильно сказала вчера Нина Южанина (член комитета, "ЕС", - ред.), что примерно на 60% законопроект будет пересмотрен ко второму чтению. Я не знаю точно – на 60, на 50 или на 70, но эта цифра будет где-то в этом промежутке", - прогнозирует нардеп.

Источник: https://censor.net.ua/n3152018
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хтось може пояснити, навіщо приймати закон вночі, щоб до другого читання його переробити на 70%!?
Вони дійсно всі там зєбіли! Налоговый законопроект ко второму чтению будет доработан на 50-70%, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 9188
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
просто у принтера двухсторонняя печать Налоговый законопроект ко второму чтению будет доработан на 50-70%, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 8407
 показать весь комментарий
 
 
Вас тварей пора доработать а лучше уработать
 показать весь комментарий
 
Та да на 90 процентов состоит из предателей дебилов ну и немного дрочеров
 показать весь комментарий
 
 
Гетманцев ничего не понимает в малом и среднем предпринимательстве.
Только научные работы писал,....
Ему не место в комманде президента, он подставляет его и всех нас кто за него голосовал.
 показать весь комментарий
 
 
Насчёт посмотрю поправки - врёт, ребята были на комитете - никакой работы над ошибками в комитете не велётся, а идут подковёрные игры.
 показать весь комментарий
 
Блін, де вони вчилися. Де працювали? Та нормальний власник нормального бізнесу цих кухаркіних дітей зі своєї фірми гнав би в три шиї. Вони, пацаки вирішили експерименти проводити у країні, яка не лише веде виснажливу війну, але й яка не має ніякого запасу міцності перед економічними викликами. Це так, як би людина, яка щойно втратила стабільний дохід, пішла б і на в в гроші, що має купила б лотерейні білети.
 показать весь комментарий
 
 
Міняється влада і починають переробляти ПКУ .Без всякої стратегії- аби щось міняти. Умисне чи неумисне порушення, є ділова мета чи нема. Хто з цим буде розбиратися?Ви не знаєте які "кадри" в ДПС залишилися? Спеціалісти пішли по люстрації. Для корупціїї всі ворота навстіж. А неймовірні штрафи? За відсутність реєстраціїї податкової накл., в якій нема ПДВ. Кому вона потрібна? Втрат бюджету нема. За що штраф? В бізнесі також працюють люди, вони також можуть помилятись. Самостійно виправити помилку- штраф.Хто ж під таким пресом зможе працювати?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх