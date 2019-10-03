 Госдеп США одобрил продажу Украине 150 ракет к ПТРК Javelin на 39,2 млн долл.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства обороны США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
О поставках Украине этой партии Javelin договорились летом этого года. Впоследствии Государственный департамент и Конгресс Соединенных Штатов предварительно одобрили продажу Украине дополнительной партии ракет Javelin.
Напоминаем, в 2018 году Соединенные Штаты продали Украине 37 пусковых установок и более 200 ракет к ПТРК Javelin.
a Джавелины будут в Украине!
выделяется она за счет денег налогоплательщиков.
ети же деньги уплаченые корпорациям за джавелины идут в профит корпораций,
которые, надеюсь, на них еще немного джавелинов склепают и для Украины в том числе...
Президенти США Дональд Трамп та України Володимир Зеленський також обговорювали цю угоду 25 липня під час телефонного дзвінка, що спричинив скандал в Сполучених Штатах та розслідування в рамках запуску представниками Демократичної партії процедури імпічменту Трампа. Втім, на той час питання продажу ракет Україні було вже вирішене.
а шо другая рука делает?
Чи в памперсі з дивану?
То ти з передової строчиш?
Если мы сами все время ОТСТУПАЕМ...