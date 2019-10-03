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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:вооружение (3251) Госдепартамент США (969) США (15502) Javelin (61)

 Госдеп США одобрил продажу Украине 150 ракет к ПТРК Javelin на 39,2 млн долл.

Государственный департамент США утвердил продажу Украине 150 ракет к переносным противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Raytheon Co Javelin и связанного с ними оборудования на сумму до 39,2 миллиона долларов.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства обороны США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

О поставках Украине этой партии Javelin договорились летом этого года. Впоследствии Государственный департамент и Конгресс Соединенных Штатов предварительно одобрили продажу Украине дополнительной партии ракет Javelin.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волкер мог настаивать на поставках Javelin Украине, так как работал на производителя, - Politico

Напоминаем, в 2018 году Соединенные Штаты продали Украине 37 пусковых установок и более 200 ракет к ПТРК Javelin.

Источник: https://censor.net.ua/n3152017
 
   
 Топ комментарии
 
Все на вече каждый в своём городе пора размазать соплю об асфальт раз уж вышмаркали
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".. прі Парашенке такого не било..."(с) Госдеп США одобрил продажу Украине 150 ракет к ПТРК Javelin на 39,2 млн долл. - Цензор.НЕТ 8092
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Зебіли, а з ким ви воювати зібралися?
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Все на вече каждый в своём городе пора размазать соплю об асфальт раз уж вышмаркали
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Оце так амери відвалили, по космічним цінам,від щирого сердця.
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Бесплатно можно считать,т.к выделили до этого бабки в качестве помощи в военной сфере.
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мне вообще нравится ета помощь, по сути сами у себя купили,
a Джавелины будут в Украине! Держдеп США схвалив продаж Україні 150 ракет до ПТРК Javelin на 39,2 млн дол. - Цензор.НЕТ 7039
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а мне печально... судя по тому, где сейчас те джавелины, что были куплены раньше, Украина собралась не с рашей, а с ЕС воевать. Держдеп США схвалив продаж Україні 150 ракет до ПТРК Javelin на 39,2 млн дол. - Цензор.НЕТ 4326
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А тут верещали що ті бабки виведуть в офшори. Ага.
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помощь Украине, ето помощь, не путать с кредитами.
выделяется она за счет денег налогоплательщиков.
ети же деньги уплаченые корпорациям за джавелины идут в профит корпораций,
которые, надеюсь, на них еще немного джавелинов склепают и для Украины в том числе...
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На ДВ статья расширеннее:

Президенти США Дональд Трамп та України Володимир Зеленський також обговорювали цю угоду 25 липня під час телефонного дзвінка, що спричинив скандал в Сполучених Штатах та розслідування в рамках запуску представниками Демократичної партії процедури імпічменту Трампа. Втім, на той час питання продажу ракет Україні було вже вирішене.
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А сколько вообще всего можно было бы купить на те бабки, которые пошли на покупку у ************* на всю голову макрона глючных, на хер нужных, вертолетов для Авакова? От которых отказались норги и поляки.
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еще будут большие надувные лодки с жёстким днищем, дальнобойные снайперские комплексы, приборы ночного видения, и другие плюшки..
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".. прі Парашенке такого не било..."(с) Госдеп США одобрил продажу Украине 150 ракет к ПТРК Javelin на 39,2 млн долл. - Цензор.НЕТ 8092
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Жду порохоботных комментов а-ля Военная помощь заблокирована!!!Скоро должны быть.
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угу - вони , зараз , напишуть , що і джавеліни Трамп дав Зеленському не справжні ..))
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о, Господи... хоть ОДНИМ джавелином, хоть ОДИН танк или БТР на Донбассе подбили? ну, хоть на пробу? битте, дайте мне линк!!!!!
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зря ждешь. это не имеет никакого значения. т.к. будут только сообщения о погибших и раненых у ВСУ. какой смысл в помощи, если ею нельзя воспользоваться?
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КАнешнА Держдеп США схвалив продаж Україні 150 ракет до ПТРК Javelin на 39,2 млн дол. - Цензор.НЕТ 4057 "США нададуть Україні протитанкові ракетні комплекси "Джевелін" (Javelin) за власний кошт, повідомив президент Петро Порошенко. Інформацію про те, що Україна отримає ці комплекси безкоштовно підтвердила і посол США Марі Йованович."
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Зебіли, а з ким ви воювати зібралися?
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Дійсно, с ким ти, зебіл, воювать зібрався, коли тобі мамка купила у воєнкома "білий білет" доя тебе ідіота?
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З передової строчиш?
Чи в памперсі з дивану?
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Ти не відповів, малий.
То ти з передової строчиш?
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ти спалився кацахол - весь час цю чиюсь фотку тут викладаєш ..))
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Пеца спрятал первую партию Джавелинов потому что Путин мог обидеться
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доня может себя тока за задницу ущипнуть...
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Эти ракеты здорово помогли стране в противодействии полякам и румынам. Можно и ещё прикупить!
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сердобольные американцы устроили аборигенам сеанс милосердия и благотворительности всего за 39 лямов баксов, а курт отставкин еще проценты со сделки получит Держдеп США схвалив продаж Україні 150 ракет до ПТРК Javelin на 39,2 млн дол. - Цензор.НЕТ 8565
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Танки есть...им бы еще экипажи набрать...стремно смертниками становиться будет танкистам... Держдеп США схвалив продаж Україні 150 ракет до ПТРК Javelin на 39,2 млн дол. - Цензор.НЕТ 8894
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А чого ж тоді рік назад ти тут на сайті аж з трусів вискакував з радості в стіттях про куплені "джавеліни", які поклали на склади Західної України з забороною використання в зоні АТО (ООС)?
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а ты думаешь куда джавелины сейчас положат? ну? твои самые смелые предположения?
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Скільки ракет до Стугни на цю сумму можна купити ?
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А говорять, що Стугни масово у армію надходять і їх там сотні давно чи тисячі вже. Тисячи.
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нету никаких стугон - все на турцыях эмиратах-тайландах.
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Ну,на фронті кількадесят може й є.Поки що перекриваємо потреби радянськими "Фаготами" й "Корсарами" .От ракет до Стугни (разів в 3 дешевших за американські),точно не вистачає.
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Джавелины уже есть! Лучше договориться за ПЗРК Стингер.
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Как не ликвидными станут, сразу продадут.
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Ну и НАХ они нам?!!!
Если мы сами все время ОТСТУПАЕМ...

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C первой радости прочитал подумал что 150 установок---а оно ракет! Спасибо конечно! По 1 хотя бы установке на 5 км границы+наше там же. И столько во втором эшелоне обороны! А границы с дружбанами у нас 2000 км!
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Вы не токо стратег оборонной тактики, а ишшо и матиматик!
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І Стугни. По 1 на 1 км по двом лініям. Буде 2000х2=4000
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некоммерческий человек Зеленский,Порошенко лучше взял бы деньгами
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