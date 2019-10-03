 Госдеп США одобрил продажу Украине 150 ракет к ПТРК Javelin на 39,2 млн долл.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства обороны США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

О поставках Украине этой партии Javelin договорились летом этого года. Впоследствии Государственный департамент и Конгресс Соединенных Штатов предварительно одобрили продажу Украине дополнительной партии ракет Javelin.

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Напоминаем, в 2018 году Соединенные Штаты продали Украине 37 пусковых установок и более 200 ракет к ПТРК Javelin.