 Русскоязычных школ не будет с сентября 2020 года, - министр науки Новосад

Об этом в эфире "Прямого" телеканала рассказала Министр образования Украины Анна Новосад, информирует Цензор.НЕТ.

"Русскоязычные школы еще есть, однако с сентября 2020 такие школы переходят на украинский язык обучения. Школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского Союза – с сентября 2023 года. Собственно, и тех, и тех мы к этому переходу должны подготовить. Однако в этих школах, которые в основном будут учиться на украинском языке, все равно будет сохраняться возможность изучать свой предмет – родной язык – на родном языке", – рассказала Новосад.

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Как сообщалось, в Украине 28 сентября 2017 вступил в силу закон "Об образовании", который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский. Согласно закону, в соответствии с образовательной программой одна или несколько дисциплин могут преподаваться на двух или более языках. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право на обучение на родном языке наряду с украинским в отдельных классах коммунальных учреждений дошкольного и начального образования.

Конституционный Суд признал этот закон соответствующим Конституции.

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