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Все про:образование (1896) украинский язык (717) школа (1914) русский язык (387) Новосад (16)

 Русскоязычных школ не будет с сентября 2020 года, - министр науки Новосад

С сентября 2020 все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык.

Об этом в эфире "Прямого" телеканала рассказала Министр образования Украины Анна Новосад, информирует Цензор.НЕТ.

"Русскоязычные школы еще есть, однако с сентября 2020 такие школы переходят на украинский язык обучения. Школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского Союза – с сентября 2023 года. Собственно, и тех, и тех мы к этому переходу должны подготовить. Однако в этих школах, которые в основном будут учиться на украинском языке, все равно будет сохраняться возможность изучать свой предмет – родной язык – на родном языке", – рассказала Новосад.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Славянске отказались от обучения детей в школе на русском языке, - горсовет

Как сообщалось, в Украине 28 сентября 2017 вступил в силу закон "Об образовании", который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский. Согласно закону, в соответствии с образовательной программой одна или несколько дисциплин могут преподаваться на двух или более языках. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право на обучение на родном языке наряду с украинским в отдельных классах коммунальных учреждений дошкольного и начального образования.

Конституционный Суд признал этот закон соответствующим Конституции.

Также на Цензор.НЕТ: Бужанский об отсутствии люков на территории школы в Днепре: Приду на собрание, скажу родителям, что они долбо#бы, их дети могут сломать ноги

Источник: https://censor.net.ua/n3152016
 
   
 Топ комментарии
 
Якби так зробилим в 1993 році -ь Лугандона не було б.
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Нарешті !
Ще би у вузах виключно українською викладали.
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Слава Богу!
В Україні навіть діти будуть розмовляти по Українські
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Мається на увазі, що ПО людськи. Тобто не ПА русскі.
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ВЕСЬ аудіо візуальний простір України має бути україномовним. Це можна зробити за один місяць. Людиною можна бути лише тоді, якщо ти не знаєш російську "мову".
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Я когда из украинской школы попал в русскую запомнил пару пердимоноклей. Сначала на математике меня училка спросила чему равно произведение (результат умножения). Я такого слова в математике не слышал в украинской школе и не мог отдуплиться. Стою и думаю, шо она от меня хочет? Я знаю только литературное или музыкальное произведение. Это шо пение или литература? Ещё на литературе я шекспировского героя назвал ГамлЕт! А она меня передразнила - омлет! ГАмлет! А ещё учили украинскую песню. А классная спрашивает - ты из Украины? Да, говорю. Что такое бЫточка? В песне поётся "Утром в быточку заграю..." В общем я не знал. Потом оказалось там: "У трембіточку заграю..."
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Будуть, будуть. Під час перерв і вчителі і учні розмовляють москалячою, на уроках огидним суржиком... Совок нікуди не подівся і сам по собі ніколи не зникне
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Молодежь между собой общается часто на украинском
Даже если родители русскоязычные
Я писала выше, это нормально, когда в школах обучение только на украинском
Когда книги читают на украинском, а читают гораздо больше, чем на русском

Поколение 45-50+ во многом инфицировано совком. Недаром зеленые сейчас сказали что ориентируются в основном на тех кому до 40
Есть исключения конечно. Но поколение 70-летних уходит. За ним остальные.

А новые поколения совсем другие уже
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В маленькой Дании нет , не то что школы русскоязычной , но даже класса . Я сам видел «любителей русского мира « с Москве которые со своими детьми разговаривали на датском , я дети вообще русский не понимали .
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Якщо Зелений хоче, щоб Донбас остаточно відокремився від України, а ще й Закарпаття, то краще, ніж цей міністр і не придумаєшь.
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А ти генка хочеш щоб у нас було ДЕКІЛЬКА державних мов ?? Що, зебіл спалився ??
Скільки українських шкіл є в московії ? От стільки само повинно бути російських в Україні !
І не розказуй казочки ! Хто хоче жити в Україні , поважає українську культуру той НІКОЛИ не буде заперечувати проти державної української мови !!
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они что до сих пор были??? ого. это жесть!
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Це зрада,при порошенкові такого не було
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А что насчет элитных частных школ, у которых свои программы и очень богатые в учеников родители, в том числе и президенты?
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Чергова "зрада" накрилася ... - команда Зеленського зробила те , на що "папереднікі" не спромоглися впродовж 5 років !
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та ты шо..
25 апр. 2019 г. - Верховна Рада ухвалила закон про державну мову
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Слуги русского народа пытаются убедить в любви к Украине.
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Ну и за чем вы спамите? Об этом надо всем рассказывать чтобы избежать худшего.
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"В роботі "Разговорная
речь Древней Руси" ("Русская речь", № 5, 1972): круг славянизмов, регулярно
повторявшихся в живой речи народа Московии, расширялся очень медленно. Записи
живой устной речи, произведенные иностранцами в Московии в XVI - XVII веках,
включают только некоторые славянизмы на фоне основной массы местной финской и
тюркской лексики.

В "Парижском словаре московитов" (1586) среди ВСЕГО СЛОВАРЯ народа
московитов находим, как пишет И. С. Улуханов, лишь слова "владыка" и
"злат". В дневнике-словаре англичанина Ричарда Джемса (1618 - 1619)
их уже больше - целых 16 слов ("благо", "блажить",
"бранить", "воскресенье", "воскреснуть", "враг",
"время", "ладья", "немощь", "пещера",
"помощь", "праздникъ", "прапоръ",
"разробление", "сладкий", "храмъ"). В книге
"Грамматика языка московитов" немецкого ученого и путешественника В.
Лудольфа (1696) - их уже 41 (причем, некоторые с огромным финским
"оканьем" в приставках - типа "розсуждать"). Остальная
устная лексика московитов в этих разговорниках - финская и тюркская.

У лингвистов той эпохи не было никаких оснований относить язык московитов к
"славянским языкам", так как самих славянизмов в устной речи не было
(а именно устная речь народа является тут критерием). А потому и разговорный
язык Московии не считался ни славянским, ни даже околорусским: крестьяне
Московии говорили на своих финских говорах. Характерный пример: русского языка
не знал и мордвин Иван Сусанин Костромского уезда, а его родня, подавая
челобитную царице, платила толмачу за перевод с финского костромского на
российский "государев" язык. Забавно, что сегодня абсолютно
мордовская Кострома считается в России "эталоном"
"русскости" и "славянства" (даже рок-группа есть такая,
поющая мордовские песни Костромы на русском языке, выдавая их за якобы
"славянские"), хотя еще два столетия назад никто в Костроме
по-славянски не говорил. И тот факт, что Московская церковь вещала на
болгарском языке (на котором писались и государственные бумаги Московии), -
ничего не значил, так как вся Европа тогда в церквях говорила на латыни и вела
делопроизводство на латинском языке, и это никак не было связано с тем, что за
народы тут проживают."[1]

Джерело

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=989686
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А у кого рускаязичная чєлюсть, де навчатимуться?
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Хотел написать, что может это не совсем правильно, прочитал ниже про 30 лет тюрьмы военнослужащему ВСУ от денеэровского суда… русскоязычные школы? да и )(уй с ними.
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Будем надеяться, что скоро власть поменяется, и обменяем его на мартвячука.
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К зебилам принятие этого Закона не относится. Он был принят при Порошенко.
Как мы все помним, ЗеМоника заявляла, что пересмотрит этот закон.
Конституционный Суд, конечно, тоже, конченные (кто больше заплатит), но в этом случае здравый смысл победил.
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*Однако в этих школах, которые в основном будут учиться на украинском языке, все равно будет сохраняться возможность изучать свой предмет - родной язык - на родном языке", - рассказала Новосад Источник: https://censor.net.ua/n3152016 *,- я не понял ,это такая мутная болтовня зелепузиков или наконец державная политика?
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Свой предмет (их родной язык) они смогут изучать на родном языке, а не на английском, например... Понимаете?
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