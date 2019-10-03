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Все про:виза (1097) МИД РФ (1258) Россия (73995) США (15502) Захарова (197)

 "Визовая война": США второй раз за полторы недели отказали в визах российским дипломатам

Сотрудники МИД РФ, планировавшие полететь в Калифорнию на форум "Диалог Форт-Росс", были вынуждены отказаться от поездки: им не выдали визы.

Американская сторона не выдала визы российским дипломатам, которые должны были принять участие в форуме "Диалог Форт-Росс". Об этом заявила в четверг, 3 октября, официальный представитель МИД России Мария Захарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Газета.ру".

По словам Захаровой, американская сторона стала чаще затягивать с выдачей въездных документов и отказывать сотрудникам российского МИДа.

"Например, на этой неделе в результате подобных же шагов с американской стороны сорвалась поездка представителей Министерства иностранных дел России на российско-американский форум "Диалог Форт-Росс". Данный формат нацелен на укрепление через общественную дипломатию взаимопонимания и стимулирование двустороннего сотрудничества", – уточнила сотрудница МИД.

Конкретных имен дипломатов, которым было отказано в визе, она при этом не назвала.

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Это уже второй отказ в выдаче виз россиянам за последние полторы недели. 25 сентября стало известно, что США не выдали визы нескольким российским дипломатам, а также главе комитета по международным делам Совета Федераций Константину Косачеву. Дипломаты собирались посетить Генеральную Ассамблею ООН. При этом российская сторона заявила, что документы были поданы вовремя.

Кроме того, в визе было отказано главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину.

Также на Цензор.НЕТ: Выборы на Донбассе требуют вывода оттуда возглавляемых РФ сил и НВФ, – заявление посольства США

В последнее время визовые отношения между Россией и США существенно обострились. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал происходящее "визовой войной" и пообещал ответ.

"Вы знаете, эта война идет, а развязали ее сами США. Симметричность ответа — тоже вариант. Мы будем об этом думать", — говорил Рябков журналистам.

Источник: https://censor.net.ua/n3152014
 
   
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У россиян две мечты - получить Грин Карту и победить Америку....
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всенародну руську любоф - Трамп - есть только в бредовых снах зомбированных телевизорм особей
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У россиян две мечты - получить Грин Карту и победить Америку....
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Якщо американці такі мудрі, чому вони обрали всенародну руську любоф - Трампушку?
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всенародну руську любоф - Трамп - есть только в бредовых снах зомбированных телевизорм особей
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Потому, что американцев волнует не рашка, а наша собственная экономика, которой от Трампа только польза. "Визовая война": США второй раз за полторы недели отказали в визах российским дипломатам - Цензор.НЕТ 2446
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Ну давай, расскажи мне почему рост экономики, снижение налогов и рекордно низкая безработица - это плохо.
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Дитячі ігри. Очко не дозволяє взути мокшів по помідори.
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российско-американский форум пройдет без россиян? ))) умеют же пиндосы...
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россиян в Америке полньім-полно, дочка Лаврова возглавляет колону идущих
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Правильно скот должен находиться в загоне
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Они там этих бедолашных алеутов и прочих индейцев гнобили не хуже конкистадоров, а им ещё диалог подавай?
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Ты отказала мне два раза,

Не хочу сказала ты...
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Сполучені Штати Америки заблокували військову допомогу Україні влітку через надзвичайну корумпованість. Про це заявив очільник США Дональд Трамп.
Під час пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністе Трамп назвав нашу державу найбільш корумпованою у світі.
Глава США наголосив, що до президентства Володимира Зеленського корупція в Україні була вищою, ніж будь-де. Давати гроші країні з таким рівнем корумпованості Трампу не подобається.
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Ну вот, очередное доказательство любви Трампа к путину!!
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Западные банки отказались подключаться к российскому аналогу SWIFT промышленность России рухнула рекордно за последние 10 лет а в российской нефти снова обнаружили хлор. Но президент страны обложенной санкциями пообещал что доллар скоро грохнется и страна вздохнула с облегчением
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хто знає - український еквівалент прізвища "Рябков" це - Сірков?
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О ужас! Теперь американские сенаторы не смогут посетить Воронеж.
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Ветеринальный контроль саавсем озверел-не пущают
свинособак в США! Може їм якогось щеплення не вистачає?
Нююю, і наших 🍫🐕🐖 теж таке чекає...
🤣
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а ось що путін-***** зригнуло ще-«Если это так [...], то это неправильно. Мы не должны выставлять нашего соседа, нашего ближайшего соседа и братский народ - без всякого преувеличения - в каком-то невыгодном свете», - отметил Путин, отвечая на вопрос, необходимо ли менять редакционную политику в отношении Украины на некоторых федеральных каналах. Российский лидер отметил, что речь может идти о политике действующего руководства Украины, но не о ее народе.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d9648d39a7947382809d586?from=newsfeed
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щоб його проказа звалила.
*братський народ* млять!!
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ВООБЩЕ НЕ ВИЖУ СМЫСЛА ЧТО ЛИБО КОММЕНТИРОВАТЬ ТО ЧТО ВЫСИРАЮТ НА РАСИИ, ТАК КАК ЛИБО МАНИПУЛЯЦИЯ ЛИБО ОПЯТЬ ВРУТ.
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а на шо вы тут кому упали, зверьки лишехромосмные?
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Так это ты там "бесчинствуешь" над казламордыми ???
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Та я вижу... Ты, паходу, пиндособандеровец ещё тот...
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"Визовая война": США второй раз за полторы недели отказали в визах российским дипломатам''. -- Тому-що США в курсі, що на Раші дипломатів не існує, -- Закони варварів, не закони дипломатів.
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Кацапьё, ау. А слабо отвоевать Форт Росс у америкашек?
"Визовая война": США второй раз за полторы недели отказали в визах российским дипломатам - Цензор.НЕТ 6799
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Проклятые госдеповские биндерафцы русофобию затевают. И правильно делают, ибо нефиг шастать по Калифорниям, нехай сидят на своём мокшанском болоте и квакают.
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це, несомненно, заслуженная пэрэмога всего украинского народа
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Главное сами начали,теперь попа болит. Сидите за поребриком на помойке,нех бешенство ватки разносить
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