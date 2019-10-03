 Украинским флагом в Крыму я троллил оккупантов, - Балух

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Я ждал, когда висел флаг и развевался над селом, когда и кто придет ко мне из селян с претензией и скажут: "Сними, ты вот нас провоцируешь". У меня было что ответить: аргументация была, все было. Но никто не пришел, а пришли правоохранительные органы... Оказывается, что я провоцировал. Да, на самом деле я их троллил, если говоря современным языком", – сказал Балух.

По словам бывшего политзаключенного, такая его реакция была вызвана тем, что Россия позволила себе изменить границу другого государства "и прийти ко мне домой и сказать, что это уже не твой дом и твоей национальности вообще не существует".

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"Мне и откровенно об этом говорили: "Если не снимешь флаг и не поедешь в свою Украину, то или наркотики, или оружие у тебя найдут, и поедешь по этапу". Это было именно от правоохранительных органов и намеки от председателя сельсовета", – рассказал Балух.