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 Политика Украины
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Все про:Крым (21927) Балух Владимир (303)

 Украинским флагом в Крыму я троллил оккупантов, - Балух

Вывесив украинский флаг на своем доме, крымский активист Владимир Балух хотел "потроллить" российских силовиков, оккупировавших Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Я ждал, когда висел флаг и развевался над селом, когда и кто придет ко мне из селян с претензией и скажут: "Сними, ты вот нас провоцируешь". У меня было что ответить: аргументация была, все было. Но никто не пришел, а пришли правоохранительные органы... Оказывается, что я провоцировал. Да, на самом деле я их троллил, если говоря современным языком", – сказал Балух.

По словам бывшего политзаключенного, такая его реакция была вызвана тем, что Россия позволила себе изменить границу другого государства "и прийти ко мне домой и сказать, что это уже не твой дом и твоей национальности вообще не существует".

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"Мне и откровенно об этом говорили: "Если не снимешь флаг и не поедешь в свою Украину, то или наркотики, или оружие у тебя найдут, и поедешь по этапу". Это было именно от правоохранительных органов и намеки от председателя сельсовета", – рассказал Балух.

Источник: https://censor.net.ua/n3152012
 
   
 Топ комментарии
 
зебил, коли мітинг 73% в підтримку преЗЕдьониша з гаслом #МиНеМоніки ? Украинским флагом в Крыму я троллил оккупантов, - Балух - Цензор.НЕТ 9847
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ОН ждал, но они не пришли. Как они посмели не прийти ?
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Украинским флагом в Крыму я троллил оккупантов, - Балух

И шо? На 5 лет натроллил? Какой в этом толк был?
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Вот именно. Толку ноль. Лучше бы песочка в буксы (хотя поездов то ...ноль
Машинки оккупантов жечь, диверсией бы потихому занимался бы..... И везде оставлял бы особую метку:ссаный триколор.
Вот это былбы троллинг, а это так боловсьво бесполезное
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чего этим троллингом добился Балух? Только того, что попал за решетку. Это глупый поступок. Ничем не умнее того же Гриба, ну ладно этот-то сопляк со спермотоксикозом, но Балух-то зрелый человек.
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то ли дело по кацапски язьік в жопу засунуть, и сидеть, мусорам подлизьівать, да, ракасовский?
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А ты что понял, дуралей? Давай, расскажи, какая от этого польза получилась.
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Я не вступаю в диалоги,а тем более в споры с врагами-татаромордовской ордой ,я их тролю и посылаюнах , доказать ,что вы -животные,оправдывающие войну,оккупацию,убийства невозможно ,потому что у животных отсутствует 2я сигнальная система
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Час обісратися вам, соєві ідіоти.
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зебил, коли мітинг 73% в підтримку преЗЕдьониша з гаслом #МиНеМоніки ? Украинским флагом в Крыму я троллил оккупантов, - Балух - Цензор.НЕТ 9847
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Зебил, напиши по человечески,чего ты хотело высрать с помощью букаф а не по вашему - по идиотски.
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зебил, смотрю - ты не осилил даже ОДНУ строчку с простым вопросом? Украинским флагом в Крыму я троллил оккупантов, - Балух - Цензор.НЕТ 2853
бедняжко, а обиделось то ты как.. Пойми, "зебил" - это не ругательство, это банальная констатация твоего скудоумия на фоне веры Г+Г.. Как и в случаи с "ватниками" рашки Украинским флагом в Крыму я троллил оккупантов, - Балух - Цензор.НЕТ 2853
п.с. Обожаю когда у зебилов подрывает пердаки и они начинают опрать что "не зебилы"
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п.с. а ведь истерика у зебил бостууга началась от вопроса на УКРАИНСКОМ языке.. "а не по вашему, по идиотски"....
Что, априори, зашкварило тебя, кацапе Українським прапором у Криму я тролив окупантів, - Балух - Цензор.НЕТ 784
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эххх, тяжела работа дУпатата.. может им зарплаты - поднять, раз в 10...?)) зебилы ж не против - все таки "слуги народа" - зарабатывают мало, наживают себе "праХвессиАнальные" болезни, трудясь аки рабы на галерах Украинским флагом в Крыму я троллил оккупантов, - Балух - Цензор.НЕТ 6710
Украинским флагом в Крыму я троллил оккупантов, - Балух - Цензор.НЕТ 5603
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Вообще роль троллей в современных реалиях недостаточно ценится, а ведь это(как правило)умнейшие люди.
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А потом кому-то думай как таких троллей вытаскивать из ШИЗО и выслушивать нытье про капитуляции и сливы.
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бедняжко зебил, ты так старалсО.. "вытаскивал".. а он, неблагодарный - тебя не поблагодарил... Украинским флагом в Крыму я троллил оккупантов, - Балух - Цензор.НЕТ 300
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А для чого взагалі когось треба "тролить"? Це ж не конструктивно?
Таке собі може дозволити той в кого багато зайвого часу.
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pompiere
А для чого взагалі когось треба "тролить"? Це ж не конструктивно?
Таке собі може дозволити той в кого багато зайвого часу.






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ТУПАЯ ВАТА СРЕТСЯ ОТ УКРАИНСКОГО ФЛАГА, ОНИ ТОЛЬКО В ИНТЕРНЕТЕ ТАКИЕ ГЕРОИ, МОГУТ ПАВТАРИТЬ! А НА ДЕЛЕ ЛЕТОМ ВСЕ ВИДЕЛИ НА ЧТО СПОСОБЕН СКРЕПОНОСЕЦ, ПОДНЯТОЕ ЗАБРАЛО И У ГОПГВАРДЕЙЦА И БРОСОК БУМАЖНОГО СТАКАНЧИКА, КОТОРЫЙ НАНЕС ВЕРТУХАЮ ТРАВМУ.....
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В статье написано , что никто не обратил внимания на флаг.
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вот за освобождение этой Людины лично очень рад, даже очень.
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Видать человек гордится, что он дурак.
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Флагом и страной гордятся, а не троллят других-идиот.
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