 Украинским флагом в Крыму я троллил оккупантов, - Балух

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Я ждал, когда висел флаг и развевался над селом, когда и кто придет ко мне из селян с претензией и скажут: "Сними, ты вот нас провоцируешь". У меня было что ответить: аргументация была, все было. Но никто не пришел, а пришли правоохранительные органы... Оказывается, что я провоцировал. Да, на самом деле я их троллил, если говоря современным языком", – сказал Балух.
По словам бывшего политзаключенного, такая его реакция была вызвана тем, что Россия позволила себе изменить границу другого государства "и прийти ко мне домой и сказать, что это уже не твой дом и твоей национальности вообще не существует".
"Мне и откровенно об этом говорили: "Если не снимешь флаг и не поедешь в свою Украину, то или наркотики, или оружие у тебя найдут, и поедешь по этапу". Это было именно от правоохранительных органов и намеки от председателя сельсовета", – рассказал Балух.
И шо? На 5 лет натроллил? Какой в этом толк был?
Машинки оккупантов жечь, диверсией бы потихому занимался бы..... И везде оставлял бы особую метку:ссаный триколор.
Вот это былбы троллинг, а это так боловсьво бесполезное
бедняжко, а обиделось то ты как.. Пойми, "зебил" - это не ругательство, это банальная констатация твоего скудоумия на фоне веры Г+Г.. Как и в случаи с "ватниками" рашки
п.с. Обожаю когда у зебилов подрывает пердаки и они начинают опрать что "не зебилы"
Что, априори, зашкварило тебя, кацапе
Таке собі може дозволити той в кого багато зайвого часу.
А для чого взагалі когось треба "тролить"? Це ж не конструктивно?
Таке собі може дозволити той в кого багато зайвого часу.