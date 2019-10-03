 Российские психиатры признали шамана, который шел в Москву изгонять Путина, невменяемым

О результатах экспертизы сообщила координатор правозащиты движения "Открытая Россия" Валентина Дехтяренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сибирь.Реалии".
Адвокаты Габышева намерены провести собственную экспертизу с независимыми экспертами. По их мнению, в такие сроки и "в рамках амбулаторной экспертизы" достоверное заключение сделать невозможно.
"Мы уже беседовали с экспертами, которые однозначно усомнились в результатах прошедшей экспертизы. С самим документом нам разрешили ознакомиться только в субботу. На положении Александра Габышева итоги экспертизы никак сказаться не должны - он останется под подпиской о невыезде. Он признан подозреваемым, но ни в чем не обвиняется пока", - сообщила Дехтяренко.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Фашист какой-то сел у власти, а для меня он демон кровавый", - якутский шаман идет в Москву изгонять Путина из Кремля. ВИДЕО
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, якутский шаман Александр Габышев в марте этого года пешком отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина".
19 сентября его задержали на границе Бурятии и Иркутской области. 20 сентября он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде.
Также на Цензор.НЕТ: "Их было несколько десятков человек. С оружием. Саша-шаман арестован. Увезли его в сторону Улан-Удэ", - в России задержан шаман Габышев, шедший в Москву изгонять Путина. ВИДЕО
25 сентября утром отряд якутского шамана, продолживший после его задержания поход в Москву, объявил о роспуске и завершении похода. Накануне вечером к лагерю отряда приехала группа неизвестных в штатском и увезла нескольких членов отряда в отделение полиции ближайшего города Слюдянка.
В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.
Дружеская ничья.
І Давид поб'є Голіафа.
Стара радянська метода, радянська психіатрія - хто інакше думає - той божевільний.
Иначе он не шаман
Российская власть сегодня выдала шаману Саше аттестат на профессию 😁
Дебилы
Настав час приймати рішення.
Без яких неможливо діяти.
Вчорашній день показав нашу силу і здатність до взаємодії.
Ми відкинули будь-які політичні розбіжності та об'єдналися.
Ми сказали - і нас почули. Навіть якщо вони затискали вуха.
Тепер прийшов час приймати рішення.
Буде Віче.
Справжнє. Вперше за багато років.
Віче - це коли громадяни країни збираються, щоб вирішити долю країни. І узгодити дії.
Цієї неділі, 6 жовтня, о 12:00 ми зберемося на Майдані в Києві і на майданах всієї України.
Будемо радитися і приймати рішення.
Ми кличемо всіх приєднатися до нас і до Руху Опору Капітуляції, в який ми входимо і який повністю підтримуємо.
Вважайте, що це початок мобілізації.
Мобілізації тих, хто вже рятував Україну.
Пора зробити це ще раз.
Ми воювали на війні та в тилу. Тепер ми повинні не дозволити тихо капітулювати. І знищити країну та державу.
Приходьте. Приїжджайте до Києва або збирайтеся в своїх містах. Нам важливий кожен з вас. Нам потрібен кожен з вас.
Залиште всі образи та розбіжності вдома - і приходьте.
Час настав.
А тепер доведемо цю інформацію до кожного.
Робіть репост і залишайте "+" в коментарі. Донести до кожного. Запросити всіх. Це головне завдання.
Список локацій:
Запоріжжя - майдан Героїв
Херсон - площа Свободи
Івано-Франківськ - Грушевського, 21
Суми - площа Незалежності
Дніпро - проспект Олександра Поля, 1-2, ОДА
Харків - площа Свободи
Чернівці - центр, Площа, пам'ятник Шевченка
Вінниця - Майдан Небесної Сотні
Тернопіль - Грушевського 8, ОДА
Кропивницький - площа Героїв Майдана
Львів - проспект Свободи, біля памятника Шевченка
Кривий Ріг - площа Горького, біля стели з фото полеглих Героїв"
Миколаїв - площа Соборна, біля ОДА
Маріуполь - площа біля Драмтеатру
Хмельницькій - Майдан Незалежності
Краматорськ - площа Миру
Полтава - площа перед Полтавською ОДА
Одесса - Приморський бульвар, біля Дюка
Чернігів - біля пам'ятника Небесної Сотні
Сєвєродонецьк - біля будівлі Луганської ОВЦА, пр. Центральний, 59
Мелітополь - площа Перемоги
Нікополь - біля міської ради
Рівне - Майдан Незалежності
Козятин, Вінницька область - площа біля РДА
Житомир - майдан Корольова, під ОДА
Черкаси - Соборна Площа
Славута, Хмельницька область - майданчик "Вільний вогонь"
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зезло изгонять - у нас до "карательной психиатрии" еще не доросли. шакалшаман петя есть.5 лет "изгонял"