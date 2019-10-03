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 Политика Украины
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Все про:Карась Евгений (14) С14 (55)

 Националисты из движения C14 оформляются в политическую партию

Праворадикальное движение "С14" оформляется в политическую партию под названием "Общество будущего". Ее презентация состоялась 28 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LB.ua рассказал лидер "С14" Евгений Карась.

"Да, мы будем регистрироваться как партия. Сейчас изучаем доступные варианты относительного того, как юридически получить партийную структуру. Больше всего привлекает вариант сбора подписей и регистрацию с ноля", - сказал он.

По его словам, к руководителям движения "С14" решили присоединиться ряд других национал-политических и ветеранских организаций, то есть речь идет не о просто о переименовании. "Есть несколько действующих депутатов местного самоуправления. Конкретика по фамилиям скоро будет, мы в процессе структурирования управления... Мы отобрали тех националистов, которые временем и делами доказали свою верность фундаментальным проектам, а не тактическим политическим играм или частному обогащению", - заявил Карась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "С14" и "Национальный корпус" - группы ненависти, - Госдеп США

Среди основателей новой партии он назвал бывшего депутата Верховной Рады Юрия Бублика, депутата Хмельницкого райсовета Виктора Бурлыка, депутата Чечеловского районного совета Кирилла Дороленко, руководителя "Союза ветеранов войны с Россией" Андрея Медведько, Сергея Мазура из "С14", Николая Панченко из "Образовательной ассамблеи", львовского общественного активиста Антона Петровского.

По словам Карася, оформление в партию в том числе позволит привлечь дополнительное финансирование. "Раньше многие предприниматели не могли быть официальными участниками "радикальной националистической организации". А сейчас смогут", - сказал он.

Он сообщил, что бюджет "С14" и других проектов составлял 10-20 тысяч долларов в месяц, для партии будет достаточно 50-60 тысяч. "Эти деньги реально собрать. Для того, чтобы содержать партию, которая сможет менять государственную политику даже без присутствия в Раде, достаточно несколько среднего масштаба компаний", - считает Карась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Свобода", "Правый сектор", ОУН, КУН и С14 поддержали выдвижение Кошулинского в президенты

Источник: https://censor.net.ua/n3152010
 
 
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Нет, это он про Нацкорпус, который фактически похоронил Пороха и породил Зе, который делает со страной, что хочет. "мы с вами посоветовались и Я РЕШИЛ", ВОТ ТАКАЯ ЕГО ПОЛИТИКА. Ибо ни в парламенте, нигде конкурентов для него нет, даже тот же Нацкорпус, который типа с чем то там не согласен, может теперь поцеловать его в одно место!
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Ну я так пгнимаю, нас ждет веселая осень, вернее ее конец и зима. Моника Зеленски, наверняка что то учудить в Париже. Нужно было быть полным идиотом, чтобы ехать один против троих. Формула штангеля это не начало капитуляции, это начало вырока, но уже ему.
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як ви заспіваєте, якщо він (Президент Зеленський) там нічого не підпише?
або підпише про контроль України над кордоном?
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С Грузией тоже подписали про вывод войск до сих пор ждут. Был уже меморандун один у нас, не помогло.
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питання в санкціях - путіну вони сильно дошкуляють, якщо буде зрив домовленостей - для нього це матиме ще більші негативні наслідки. Щось там у нього змінилося.
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а що ви заспіваєте, якщо таки підпише ?
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Президент (батько народу) Зеленський не зрадить своєму народу. В мене сумнівів навіть немає.
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А что Порося в Минске что то подписывал???? Покажите мне хоть один документ, подписанный в рамках норманской четверки. Или хоть один документ, подписанный в Минске от имени Украины.
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Это хорошо , но немного позновато, нужны уже совсем другие методы для борьбы с зелёной чумой
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с свинячей только бойня Националисты из движения C14 оформляются в политическую партию - Цензор.НЕТ 3091
а 9% сами рассосутся
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Скільки хороших партій, а в В,Р завжди попадає одне лайно. Бажаю7 футів під кілем.
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НИЧОСИ! ЭТА МРАЗЬ БИРЮКОВ ВООБЩЕ ЧОТА ЕЩЕ И ВЯКАЕТ Националисты из движения C14 оформляются в политическую партию - Цензор.НЕТ 1998
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ну порохня прям из себя пострадавших строит Националисты из движения C14 оформляются в политическую партию - Цензор.НЕТ 4915
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Пусть цветут сто цветов,
Пусть развиваются сто движений

Нам не хватает ещё этих
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Это те, которые ромов избивали и адвокатов в зале суда? Так по ним тюрьма плачет, какая нах партия! Обычные отморозки.
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и самогонов Националисты из движения C14 оформляются в политическую партию - Цензор.НЕТ 2569
вы уже с торнадо обломались
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в нормальных странах две три лидирующие партии, между ними борьба и конкуренция, а у сколько людей, столько и партий на каждый день
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У мене є мрія... Воєнний переворот в Україні, воєнний стан років на 5-10, повна заборона усього московитського, засудження Зеленський і Ко за державну зраду на 20 років, і... Порох - Президент, Гетьман Незалежної України!
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Это не те, которые дома ромов пробовали поджигать?
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Очередная пустышка. 0,9 % на любых выборах. Не жалко того, кто финансирует этот проект и попадёт на бабки. А если его арестуют, то партия так и кончится не начавшись.)
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