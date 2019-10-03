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 Политика Украины
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Все про:облсовет (383) Ивано-Франковская область (393)

 Ивано-Франковский облсовет выступил против реализации "формулы Штайнмайера". ФОТОрепортаж

Депутаты Ивано-Франковского областного совета на внеочередной сессии приняли обращение к Президенту, Верховной Раде и Кабмину с призывом не допустить предоставления оккупированным территориям особого статуса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу облсовета.

"Мы выступаем против реализации так называемой "формулы Штайнмайера", по которой в соответствии с "Минскими соглашениями" вводится особый статус оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Анонсированный 1 октября 2019 Президентом Украины Владимиром Зеленским документ, подписанный участниками трехсторонней контактной группы в Минске, является скрытой сдачей национальных интересов Украины, угрожает безопасности и территориальной целостности нашего государства и является фактической капитуляцией Украины в российско-украинской войне и не гарантирует установления мира даже на условиях Путина", - отметил первый зампредседателя областного совета Василий Гладий.

Ивано-Франковский облсовет выступил против реализации формулы Штайнмайера 01

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Зрада відміняється", - Зеленский выступил с обращением, где прояснил свою позицию по Донбассу. ВИДЕО

Депутаты облсовета призвали Президента, Верховную Раду и Кабинет министров и проявить весь свой патриотизм, профессионализм и государственную позицию. А именно – "не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям, проводить выборы в местные советы только после полной деоккупации указанных территорий, не разменять интересы государства на призрачный мир", - сказано в сообщении пресс-службы.

Ивано-Франковский облсовет выступил против реализации формулы Штайнмайера 02

Также на Цензор.НЕТ: В Раде собрали необходимые подписи для инициирования создания ВСК по "формуле Штайнмайера", - нардеп от "Голоса" Пипа. ВИДЕО

Обращение было поддержано единогласно. "За" проголосовали 68 депутатов областного совета.

Ранее с аналогичным заявлением выступили депутаты Львовского областного совета.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152008
 
   
 Топ комментарии
 
ЗУ завжди починає першою. Респект.
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Оно конечно хорошо.
Только все больше похоже, что от Украины только эти области в итоге и останутся. Хотя это какраз идеально ляжет в соотношение 25/73.

Очень не хочется оказаться на оккупированной кацапами территории, на которой останутся 73%.
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Что завжди? Майдан всегда с Киева начинается
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Київрада теж прийняла таке рішення? Отож. Ивано-Франковский облсовет выступил против реализации "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 9391
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Ага ну напиши что майдан всегда с облрады или Киеврады начинается
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(с)Свирид Опанасович
Ну ось бачите, друзі, трошки лише потиснули на пана Зеленського, а він нам уже й відосік записав. Корявенький відосік і непереконливий, але ж записав. Значить ми з вами на правильному шляху - на пана Зеленського таки слід тиснути.
Але в його сьогоднішньому відосіку головний месседж - не ходіть на Майдан, бо вас іспользують. Ясненько. Значить, пан Зеленський явно не в курсі, що таке Майдан, яка його природа і хто насправді головний організатор та стимулятор Майданів.
А це завжди влада.

Аби йому і його зеленій команді було зрозуміліше, як організовуються Майдани, дід рекомендує їм почитати Інструкцію. Я її колись давно написав, але бачу, що вона й досі актуальна. Може почитають і хоч щось зрозуміють.
Як організувати Майдан. Швидко та ефективно.
Інструкція для влади.
Алгоритм дій:
1. Учудить якусь вопіющу херню.
2. Потурбуватися, аби небайдужі громадяни дізналися про вопіющу херню випадково. Або повідомити про неї у якійсь ізвращонній формі.
3. Початок протестів обов'язково ігнорувати. На цьому етапі владі рекомендується якомога сильніше тупити і гальмувати.
4. Визнати нарешті, що совершили вопіющу херню, але назвати її охренєнним здобутком.
5. Наростаючі протести назвати проплаченими. На цьому етапі владі слід уже не лише тупити, але й потроху бикувати.
6. По мірі наростання протесту підтримувати градус його кипіння хитрими технологіями: вироки судів, тітушки, провокації і т.п. Що більше буде технологічних новинок, то грандіознішим у вас вийде Майдан. І він неодмінно порадує вас у відповідь такими креативними родзинками, які вам і не снилися.
7. Запросити лідерів Майдану на переговори. Дискредитувати їх. Паралельно організувати Антимайдан.
8. Із здивуванням дізнаватися, що Майдан не розходиться, а його вимоги з кожним днем стають жорсткіші. Продовжувати тупити і бикувати.
9. Вдатися до силових акцій. Насолоджуватися миттєвою появою самооборони Майдану та його стрімкою радикалізацією.
10. ???????
11. PROFIT.
На підсумковій прес-конференції зламати авторучку.
Не дякуй. Те😂
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Порох-молодец, динамил и бил Ху#ла гибридно. Шмаркля-дебил и ничтожество, полный ноль, причем по шкале Кельвина.
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Порох 5(Пять) років носив перед носом у осла (росії) морквину і все казав що нагодує, зебаки подивились , взяли морквину і згодували. Тепер осел реве, не тягня, не йде і брикається ПОРОХ ВИНоУВАТ !
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Порох 5 (П'ять) років носить перед носом у осла (росія) морквину ...


Німеччина та Франція також віслюкu ??





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Львів, Франківськ, Свобода, Білецький - це совість України. Якщо вони сказали, що Зєля зрадник - то так воно і є.
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бо в ЗУ кацапи погань свою не позавозили в 20-х роках (не встигли) ну й бандерівці старанно відстрілювали комуняк по всій західній Україні аж до 60-х років. Ивано-Франковский облсовет выступил против реализации "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 358
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Это позор товарищи, просто позор !!!
Депутаты и глава облсовета не знают, что особый статус этим территориям был предоставлен законом в 2014 году. Так что они опоздали, на каких то 5 лет.
И это не сантехники и не Зебилы, это депутаты облсовета времен порошенка. Это позор.
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просто команды "фас" не было. А сейчас поступила
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а ты значит порохобот если по твоей логике судить. Я и сам в 14 был за пороха но понял кто есть кто, и на майдане был и т.д. Но сейчас действия проплаченых порохом митингов не поддерживаю.
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та то ты просто давно наколотых печенек от Госдепа не ел..
А съешь - сразу на Майдан побежишь! Ивано-Франковский облсовет выступил против реализации "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 4570
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"Мне незачем врать абсолютно! Абсолютно! У меня нет никакого желания, чтобы вы изобразили меня лучше или хуже. Плевать мне на это! Поэтому [скажу]: вокруг всех событий в Украине была хорошо подготовленная акция, сопровождаемая СМИ. Так что никакого Майдана на самом деле, конечно, не было. В первые дни туда походили студенты из Киево-Могилянской академии, около 50 человек максимум. У меня из кабинета все было видно, я их сам наблюдал каждый день. До пятницы студенты ушли вообще. А остались только проплаченные из Западной Украины, в основном бомжи всякие, абсолютно мусорный сброд."
Н.Я.Азаров
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Шмаркля об'єднує - сопли, наркоту и шарму с несданой мочёй.... - это Ваш максимум.
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Увага, запитання до соєвих ідіотів сайту "Цензор"!!!
А 6 жовтня ви також пердіть в диван будете та тикати букафки на клавіатурі чи піднімите сраку та підете начебто там "протестувати"?
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на фронт тогда пусть идут, а то кукарекать не автомат держать. Проститутки пороха.
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если такой умный пробей меня где и кто я или у вас заготовки у порохоботов такие. Я в отличии от тебя ники левые не придумываю а пишу от себя
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ты кого опущенным назвал, клоун.
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тебя.

ты настолько тупой что не понимаешь кто кому отвечает?
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на выкуси, и в патриотичной редакции работаю, лишь бы ляпнуть.. https://www.facebook.com/maxdreval
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С окопа пишешь, не раненьій, не контуженьій, все нормально ??
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ты как то аккуратней в своих выражениях,будет угроза эти и пойдут!!(они свои схроны хорошо помнят от деда прадеда )в отличие от тебя пустослова. Ивано-Франковский облсовет выступил против реализации "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 1683 Ивано-Франковский облсовет выступил против реализации "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 4414
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ты за фронт не переживай. там есть кому трынду кацапам давать. нам надо внутри гнид зеленых передавить
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Оно конечно хорошо.
Только все больше похоже, что от Украины только эти области в итоге и останутся. Хотя это какраз идеально ляжет в соотношение 25/73.

Очень не хочется оказаться на оккупированной кацапами территории, на которой останутся 73%.
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посмотрите на ЛЮДЕЙ - там реально другая страна..
завидки берут..
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Там тоже рагулей хватает. Но они какие-то более правильные, чем ватное говно, что ли.
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Бедная ЗУ...
Все пытается вытянуть из дерьма малороссов остальной Украины...
Я бы на их месте сам бы уже провел границу где то посредине с Малороссией...
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Но сепар Зеленский и 73%, смотри не перепутай.
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А оно в меру врожденной тупорылости даже не поняло, что ты написал. 😂
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молодцы! нельзя допустить особого статуса!
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ну тогда скажи, какой статус нужно допустить! ) или в соевых методичках об этом пока что ничего нет? ))
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73% де ви, ану обгавкайте, вас же багато!
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они сейчас 95-й квартал своих фантазий смотрят ... не мешай пацанам....
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всі формулу не читали, але всі проти.
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как её прочесть?? если её не существует в природе?? судя по всему ты и вправду адвокатик!!(что не может не радовать!!)
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А что ее читать. ОБСЕ состоящее из кацапов и их приспешников, признают любые выборы в лугондоне демократическими....
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Крембль читає по своєму, а Україна по своєму. Почуйствуйтє разніцу. Вони ніколи не дійдуть до спільної думки. Шо не ясно?
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Тоже мне "бином Ньютона". Формула простая, нормальный человек в дыру заедет,"народная милиция" его на подвал, потому как законы свои "народные", а дырявые ублюдки будут по Украине шляться, как у себя дома, линия разграничения-то тю-тю... Плюс инвалидам боевых действий "свободных республик" пенсию будет платить работяга дядя Вася со своей зарплаты, плюс бабки на восстановление всего порушенного "киевской хунтой"- это уже из кармана бизнесюков, осчастливленных кассовыми аппаратами. Ибо нех за дебила голосовать.
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Там где большинство еще от БПП и смежных партий? Так это не удивительно. Когда Петя рассказывал что формула Штайнмайера хорошая и ее надо имплементировать - все сидели тихо.
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У лугандонии может быть только петушиный статус.
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лол) красиво звучит ))) тебе нужно в Парламент чувак ))!!!!
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Тупые вуйки не выступали против подписания Минских соглашений,а сейчас они прозрели
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это ты тупой!!досих пор не способен понять!! что минские подписывались чтоб выиграть время!!(так как не было ни армии, по сути ничего) а не для того чтоб их исполнять!! Ивано-Франковский облсовет выступил против реализации "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 5176 Ивано-Франковский облсовет выступил против реализации "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 2372
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а после выигрыша времени что планировалось? идти в атаку на москву? )) или еще 50 лет сидеть по уши в окопах?
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Бытрее и проще сдаться. Вот тогда заживем!!!

А дальше какие области отделять под протекторат Роиси, шоб войны не было?
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Я что то не помню, чтобы кто то обещал даже призрачный мир. Что ксасается формулы штангеля, то нужно понимать только одну вещь. Еще ни один, даже Великий дипломат не выиграл ни одной войны. И второе. Как то был уже пример лу, ше позорный мир, чем война. В Мюнхене 1938.Но евреи об этом забыли, а зря....
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а ты собрался у рашки войну выигрывать? )) шутник? )
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Войну всегда выигрывает то, кто хочет победить. Даже, если и проиграет. Проигрыш в войне это лучше, чем безвольная капитуляция
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Напомню про Афган. Там тоже СССР не слабая была и что?
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Это позор товарищи, просто позор !!!
Депутаты и глава облсовета не знают, что особый статус этим территориям был предоставлен законом в 2014 году. Так что они опоздали, на каких то 5 лет.И это не сантехники и не Зебилы, это депутаты облсовета времен порошенка. Это позор.
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Так о том и речь, что "депутаты облсовета времен Порошенко" - им поставлена задача любыми путями раскачивать ситуацию в стране.
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каком смысле особый статус? типа захваченные срашкой, то всё верно, особый в котором можно применять армию, всё сходиться. Но не особый статус где руководит областями бандиты - и теперь признайся, ты такой с рождению или просто прикидываешься дурачком.
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зелёный дурик при разговоре с лысим гордоном мамой клялся - спорные вопросы будет выносить на референдум. Кстати, было бы интересно узнать мнение общества в этом вопросе.
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любой закон, любой вопрос, какой ни возьми - все спорные! всегда кто-то будет против и не доволен. так что, по каждому вопросу теперь референдумы проводить из-за кучки латентных порохоботов? ))
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Эта "кучка" Монику Зеленски на мясном крюке в итоге подвесит.
И 73% на это будет смотреть по телевизору.
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Может кто-то и не задумывается почему это ЗУ голосовала за Пороха и все эти митинги.Путину ЗУ и на х не нужна,а посему чем хуже у нас будут отношения,тем быстрей ЗУ развалится на различные автономии и дрыснут кто куда,но уже конкретно под крыло НАТО.

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