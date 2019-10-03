 Ивано-Франковский облсовет выступил против реализации "формулы Штайнмайера". ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу облсовета.
"Мы выступаем против реализации так называемой "формулы Штайнмайера", по которой в соответствии с "Минскими соглашениями" вводится особый статус оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Анонсированный 1 октября 2019 Президентом Украины Владимиром Зеленским документ, подписанный участниками трехсторонней контактной группы в Минске, является скрытой сдачей национальных интересов Украины, угрожает безопасности и территориальной целостности нашего государства и является фактической капитуляцией Украины в российско-украинской войне и не гарантирует установления мира даже на условиях Путина", - отметил первый зампредседателя областного совета Василий Гладий.
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Депутаты облсовета призвали Президента, Верховную Раду и Кабинет министров и проявить весь свой патриотизм, профессионализм и государственную позицию. А именно – "не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям, проводить выборы в местные советы только после полной деоккупации указанных территорий, не разменять интересы государства на призрачный мир", - сказано в сообщении пресс-службы.
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Обращение было поддержано единогласно. "За" проголосовали 68 депутатов областного совета.
Ранее с аналогичным заявлением выступили депутаты Львовского областного совета.
Ну ось бачите, друзі, трошки лише потиснули на пана Зеленського, а він нам уже й відосік записав. Корявенький відосік і непереконливий, але ж записав. Значить ми з вами на правильному шляху - на пана Зеленського таки слід тиснути.
Але в його сьогоднішньому відосіку головний месседж - не ходіть на Майдан, бо вас іспользують. Ясненько. Значить, пан Зеленський явно не в курсі, що таке Майдан, яка його природа і хто насправді головний організатор та стимулятор Майданів.
А це завжди влада.
Аби йому і його зеленій команді було зрозуміліше, як організовуються Майдани, дід рекомендує їм почитати Інструкцію. Я її колись давно написав, але бачу, що вона й досі актуальна. Може почитають і хоч щось зрозуміють.
Як організувати Майдан. Швидко та ефективно.
Інструкція для влади.
Алгоритм дій:
1. Учудить якусь вопіющу херню.
2. Потурбуватися, аби небайдужі громадяни дізналися про вопіющу херню випадково. Або повідомити про неї у якійсь ізвращонній формі.
3. Початок протестів обов'язково ігнорувати. На цьому етапі владі рекомендується якомога сильніше тупити і гальмувати.
4. Визнати нарешті, що совершили вопіющу херню, але назвати її охренєнним здобутком.
5. Наростаючі протести назвати проплаченими. На цьому етапі владі слід уже не лише тупити, але й потроху бикувати.
6. По мірі наростання протесту підтримувати градус його кипіння хитрими технологіями: вироки судів, тітушки, провокації і т.п. Що більше буде технологічних новинок, то грандіознішим у вас вийде Майдан. І він неодмінно порадує вас у відповідь такими креативними родзинками, які вам і не снилися.
7. Запросити лідерів Майдану на переговори. Дискредитувати їх. Паралельно організувати Антимайдан.
8. Із здивуванням дізнаватися, що Майдан не розходиться, а його вимоги з кожним днем стають жорсткіші. Продовжувати тупити і бикувати.
9. Вдатися до силових акцій. Насолоджуватися миттєвою появою самооборони Майдану та його стрімкою радикалізацією.
10. ???????
11. PROFIT.
На підсумковій прес-конференції зламати авторучку.
Не дякуй. Те😂
Німеччина та Франція також віслюкu ??
Депутаты и глава облсовета не знают, что особый статус этим территориям был предоставлен законом в 2014 году. Так что они опоздали, на каких то 5 лет.
И это не сантехники и не Зебилы, это депутаты облсовета времен порошенка. Это позор.
А съешь - сразу на Майдан побежишь!
Н.Я.Азаров
А 6 жовтня ви також пердіть в диван будете та тикати букафки на клавіатурі чи піднімите сраку та підете начебто там "протестувати"?
ты настолько тупой что не понимаешь кто кому отвечает?
Только все больше похоже, что от Украины только эти области в итоге и останутся. Хотя это какраз идеально ляжет в соотношение 25/73.
Очень не хочется оказаться на оккупированной кацапами территории, на которой останутся 73%.
завидки берут..
Все пытается вытянуть из дерьма малороссов остальной Украины...
Я бы на их месте сам бы уже провел границу где то посредине с Малороссией...
А дальше какие области отделять под протекторат Роиси, шоб войны не было?
Депутаты и глава облсовета не знают, что особый статус этим территориям был предоставлен законом в 2014 году. Так что они опоздали, на каких то 5 лет.И это не сантехники и не Зебилы, это депутаты облсовета времен порошенка. Это позор.
И 73% на это будет смотреть по телевизору.
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