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 Политика Украины, Экономика
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Все про:металлургия (317) Попов Игорь (24)

 Законопроект 1210 уничтожает украинскую металлургию в пользу России, - эксперт

Предлагаемое законопроектом 1210 повышение ренты для металлургии уничтожает отрасль в Украине и играет в пользу России. Из-за повышения налогов украинские металлурги не смогут конкурировать с российскими конкурентами.

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Обозреватель, этом в Фейсбуке написал эксперт Украинского института будущего Игорь Попов.

Эксперт констатировал: несмотря на то, что повышение рентной платы на добычу руды Верховная Рада еще не утвердила – проблемы в металлургическом производстве уже начались.

"Сегодня появились новости об остановке производства на Днепровском металлургическом комбинате в Каменском. Перед тем о планах остановки части производства объявил Арселор Миттал и ДМЗ в Днепре. Пожалуй, математика, заложенная в изменениях налогового законодательства в законопроекте 1210, не находит подтверждения в практике украинских промышленников", - подчеркнул Попов.

Он убежден в том, что повышение ренты сделает нерентабельными поставки украинского проката на китайский рынок. А более высокая, чем в странах, конкурирующих с Украиной в металлургии, рента вытеснит украинский бизнес с мировых рынков.

"Либертарианцы предлагают установить ренту выше, чем в странах-конкурентах (Австралии, Бразилии или Казахстане). Основные рынки после закрытия украинских производителей займут российские компании. Может, в этом и заключается экономическая составляющая "Формулы Штайнмайера?", - отметил Попов.

Сознательное или бессознательное содействие экономическим интересам страны-агрессора эксперт видит и в других действиях действующей власти.

"Импорт электроэнергии из России уже начинается. Остается продать "Турбоатом" и газотранспортную систему россиянам (через международные консорциумы, конечно), амиакопровод включить в российский холдинг, и возобновить поставки ТВЭЛов на все атомные станции", - нарисовал возможный негативный сценарий дальнейшего развития событий Попов.

Напомним, скандальный законопроект 1210 вызвал серьезные дискуссии в экспертной и бизнес-среде. Больше всего нареканий – на существенное повышение рентной платы на добычу железной руды, которое ставит металлургию на грань выживания, и то, что рента на марганцевую руду при этом остается неизменной. Такую дифференциацию подходов законодателей к различным отраслям промышленности эксперты объясняют возможным лоббированием отдельными представителями власти интересов бизнесмена Игоря Коломойского и его ферросплавных заводов.

Источник: https://censor.net.ua/n3152007
 
 
 Топ комментарии
 
зеЛеная падаль работает на расею!
и заметил у этой зеленой сопли слова 'победа' вообще нету в лексиконе.
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Так в этом и смысл.

А за это Бене ликтричество из Кацапии.
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зеЛеная падаль работает на расею!
и заметил у этой зеленой сопли слова 'победа' вообще нету в лексиконе.
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У Пети была победа за победой (я про слова конечно), но с Рашкой торговля росла.
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так зачем вы выбрали зе? Что бы продолжать и усугублять?
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При Пете была подписана капитуляция перед Кремлём (хотя на словах он воевал во всю).
Зе просто более честен. Его выбрали чтобы налаживать мирную жизнь, он её налаживает.
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*****, СКОЛЬКО ЭТИХ НОВОСТЕЙ ЦЕНЗОР ПЕЧАТАЕТ ЗА ДЕНЬ?
Шлюха бутуска продается всем: парашенки, ахметке...
Готова принять с любой стороны и в любом количестве.
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У ЗЕбила просто горит, оно пабьед требует, а тут опять зрада. Шо делать ЗЕбилу как не визжать про Петю и вот ещё Бутусова приплёл. Новости не такие ЗЕбилу..главное шо к своим слугам УРода принимающим эти законы у него претензий нет..ЗЕбилоскот возмущаеца что новости не такие. Ему бы новости про Петю..про Гонтареву ото б аж усералось от радости... А тут смотри как заскулил.
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и шо самое противное, ни о чём не молчит !!!

а надо ж скрывать
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Ну столько новостей про одно и тоже, проплаченных ахметкой, который не хочет делиться с государством сверхприбылью - уже перебор.
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новость о том, что эту сверхприбыль при принятии этого закона отдадут кацапам.

я понимаю, что тебе, кацапу, это в масть,

но нам, украинцам, зачем ?
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Да, да...
Это как ущемленным фопом и бабушкой на рынке оказалася владелец розетки, выдающий себя за сотни фопов и выдающий липовые чеки, не желающий честно платить налоги.
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А как же их честно заплатить если сумма налога такая что ты ещё и должен остаёшься, не подскажешь ЗЕбил??? Есл б честно платили налоги ты б давно гавно жрал и спасибо говорил.
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вопрос простой - рентные ставки в кацапии тоже поднимаются до такого уровня ?

если нет, то на мировом рынке кацапы займут все украинские ниши.
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Ну кто платит тот и заказывает музыку. Зебилы довольны, значит все ок
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Так в этом и смысл.

А за это Бене ликтричество из Кацапии.
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Ну, оттуда убудєт, а в чийсь карман прібудєт...Закон пріроди-с....
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уничтожает украинскую металлургию в пользу России

Именно для этого СЛуги УРода его и принимают.
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Радуются кацапчеги, получили реванш через 5 лет страданий и унижений.
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по чем нынче ники или тебе по блату дали
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Он тут работает, у него работа такая -- Петя плахой, а кловун хороший, это его работа так называеца..Поэтому в абсолютно любой теме он всегда визжит про Петю...В этой кстати он про Петю уже тоже повизжал. Просто сразу спамь этого троля . Я всегда так делаю.
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сколько можно об одном и тоже?
У нас и олигархи стали какими то импотентами....
Замутити блин военный путч..., Соплю расстреляйте на стадионе, и поставьте у власти своего Пиночета, - какого нибудь героя-атошника....
Плачутся они на Цензоре целыми днями... Законопроект 1210 уничтожает украинскую металлургию в пользу России, - эксперт - Цензор.НЕТ 1027
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Коломою не нужен Пиночет. Коломоя какраз так все устраивает.

Дешевая энергия из Роиси, полная Украина рабов, моноплия на власть и грабеж. Такой-себе мини-кооператив "Озеро".
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ну так только Приват - группе Зе сосет хорошо....
Остальных по ходу разоряют...
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Ага. Роися - очень экологически ответственна и безопасна.
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В общую схему действий Моники Зеленски это ложится идеально.

Но!!!!
Сейчас спекулировать на эту тему будут все, кому ни лень.
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Ваще пох. Можно закрыть экспорт и импорт даже не понадобится так как барыги перестанут продавать со сверхприбылями там
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Да можно вобще проект "Украина" закрыть. Для полного счастья нужно еще забанить экспорт зерновых и сахара.
Просто посмотри, что составляет львиную долю ВВП Украины.
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ВВП ничего не показывает без директивной экономики и рыночных цен.
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У Украины есть еще что-то? Законопроект 1210 уничтожает украинскую металлургию в пользу России, - эксперт - Цензор.НЕТ 5517 Гривна вобще на чем-то держится, кроме растущих долгов?
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Эти фейги уничтожают всю Украину в пользу России!!!
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Раз все так плохо - возвращайте государству или продайте а себе покупайте "сверхприбыльные" в рф - в чем проблема?
Прям не цензор а рупор - бедствующего олигарха
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Задолбал Цензор со своим 1210. Когда обесценивали гривну в ТРИ раза и повышали коммуналку в ДЕСЯТЬ раз, то это было патриотично, на пользу Украине. А когда решили пощипать олигархов, а не простых людей, то это оказывается в пользу России. Проплаченная помойка, а не сайт.
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