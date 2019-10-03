 Законопроект 1210 уничтожает украинскую металлургию в пользу России, - эксперт

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Обозреватель, этом в Фейсбуке написал эксперт Украинского института будущего Игорь Попов.
Эксперт констатировал: несмотря на то, что повышение рентной платы на добычу руды Верховная Рада еще не утвердила – проблемы в металлургическом производстве уже начались.
"Сегодня появились новости об остановке производства на Днепровском металлургическом комбинате в Каменском. Перед тем о планах остановки части производства объявил Арселор Миттал и ДМЗ в Днепре. Пожалуй, математика, заложенная в изменениях налогового законодательства в законопроекте 1210, не находит подтверждения в практике украинских промышленников", - подчеркнул Попов.
Он убежден в том, что повышение ренты сделает нерентабельными поставки украинского проката на китайский рынок. А более высокая, чем в странах, конкурирующих с Украиной в металлургии, рента вытеснит украинский бизнес с мировых рынков.
"Либертарианцы предлагают установить ренту выше, чем в странах-конкурентах (Австралии, Бразилии или Казахстане). Основные рынки после закрытия украинских производителей займут российские компании. Может, в этом и заключается экономическая составляющая "Формулы Штайнмайера?", - отметил Попов.
Сознательное или бессознательное содействие экономическим интересам страны-агрессора эксперт видит и в других действиях действующей власти.
"Импорт электроэнергии из России уже начинается. Остается продать "Турбоатом" и газотранспортную систему россиянам (через международные консорциумы, конечно), амиакопровод включить в российский холдинг, и возобновить поставки ТВЭЛов на все атомные станции", - нарисовал возможный негативный сценарий дальнейшего развития событий Попов.
Напомним, скандальный законопроект 1210 вызвал серьезные дискуссии в экспертной и бизнес-среде. Больше всего нареканий – на существенное повышение рентной платы на добычу железной руды, которое ставит металлургию на грань выживания, и то, что рента на марганцевую руду при этом остается неизменной. Такую дифференциацию подходов законодателей к различным отраслям промышленности эксперты объясняют возможным лоббированием отдельными представителями власти интересов бизнесмена Игоря Коломойского и его ферросплавных заводов.
и заметил у этой зеленой сопли слова 'победа' вообще нету в лексиконе.
Зе просто более честен. Его выбрали чтобы налаживать мирную жизнь, он её налаживает.
Шлюха бутуска продается всем: парашенки, ахметке...
Готова принять с любой стороны и в любом количестве.
а надо ж скрывать
я понимаю, что тебе, кацапу, это в масть,
но нам, украинцам, зачем ?
Это как ущемленным фопом и бабушкой на рынке оказалася владелец розетки, выдающий себя за сотни фопов и выдающий липовые чеки, не желающий честно платить налоги.
если нет, то на мировом рынке кацапы займут все украинские ниши.
А за это Бене ликтричество из Кацапии.
Именно для этого СЛуги УРода его и принимают.
У нас и олигархи стали какими то импотентами....
Замутити блин военный путч..., Соплю расстреляйте на стадионе, и поставьте у власти своего Пиночета, - какого нибудь героя-атошника....
Плачутся они на Цензоре целыми днями...
Дешевая энергия из Роиси, полная Украина рабов, моноплия на власть и грабеж. Такой-себе мини-кооператив "Озеро".
Остальных по ходу разоряют...
Но!!!!
Сейчас спекулировать на эту тему будут все, кому ни лень.
Просто посмотри, что составляет львиную долю ВВП Украины.
Прям не цензор а рупор - бедствующего олигарха