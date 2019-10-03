EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Бюджет-2020 Силовики Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  5105  143
Все про:ВР (23775) депутат (2742) образование (1895) помощник депутата (12) Слуга народа (336) Тищенко Николай (2)

 22-летняя помощница нардепа Тищенко не смогла сказать, кто был первым президентом и сколько в Раде депутатов

Марьяна Михолап, помощница народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко, не смогла вспомнить имя первого президента Украины и запуталась в количестве депутатов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Обозреватель". Приводим часть интервью полностью.

""Обозреватель": Небольшой блиц. Первый президент Украины?

Михолап: Кучма. Нет, нет, нет…. Сейчас, его Леонид звали. Я точно помню, дай секунду. Кучма был очень долго…

"Обозреватель" : Хорошо, кто был после Кучмы?

Михолап: После Кучмы сразу Ющенко и Янукович. Ющенко, а затем Янукович.

"Обозреватель": Кравчук звали первого президента. Сколько сейчас нардепов в Верховной Раде?

Михолап: Я знаю, что сейчас сократили, сейчас 300…

"Обозреватель": А по закону, официально сколько?

Михолап: Так, от "Слуги народа" зашло 242 депутата.

"Обозреватель": 254. Всего, сколько в Конституции?

Михолап: … (молчит)

"Обозреватель": И последний вопрос: какая форма правления в Украине?

Михолап: У нас парламентско-президентская республика".

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Берете надувну ляльку... Знаєте як з нею впоратися? Ні!" - нардеп от "Слуги народа" Тищенко объясняет "формулу Штайнмайера". ВИДЕО

Марьяна Михолап рассказала, что закончила с красным дипломом Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана по специальности "экономическая кибернетика". Она никогда не была профессиональной моделью, но снималась в различных фотопроектах "для души".

22-летняя помощница нардепа Тищенко не смогла сказать, кто был первым президентом и сколько в Раде депутатов 01

"Помимо этого, я занималась политикой. Больше года работала в PR-агентстве, которое работало с разными политиками. Я была штатным сотрудником, уже не как журналист, а работая на разных политиков. После этого начала вникать в процесс и стало интересно, как все это работает", - рассказала девушка.

На должности помощника народного депутата Михолап занимается пиаром и взаимодействием с прессой. Ее зарплата составляет около 14 тысяч гривен.

"Ни в чем не нуждаюсь. Мне вполне достаточно, чтобы обеспечить свои женские "хотелки" и где-то с друзьями встретиться", - утверждает Михолап.

22-летняя помощница нардепа Тищенко не смогла сказать, кто был первым президентом и сколько в Раде депутатов 02

Также на Цензор.НЕТ: Нардеп от СН Никитина взяла в помощники мужа-механика и визажистку: "Сейчас такой тренд". ФОТО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, ресторатор и телеведущий Николай Тищенко попал в Верховную Раду ІХ созыва как мажоритарщик от "Слуги народа", одержав победу на 219 избирательном округе в Киеве.

Сейчас он является заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры и имеет пятерых помощников: двое работают по трудовому договору на постоянной основе и трое - на общественных началах.

Источник: https://censor.net.ua/n3152006
 
   
 Топ комментарии
 
тищенко бы и сам не ответил на такие вопросы!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
А навіщо такому створінню все це знати. Хіба воно там задля виконання функцій помічниці депутата ? Головне вміти добре робити із заглотом... Боже, боже воно ще закінчило Національний універ з відзнакою...
 показать весь комментарий
 
 
сосать.... главное в работе помощницы...
 показать весь комментарий
 
 
Видел интервью с Тищенко - тоже самое !!! 22-річна помічниця нардепа Тищенка не змогла сказати, хто був першим президентом і скільки в Раді депутатів - Цензор.НЕТ 5453
 показать весь комментарий
 
 
В Украине все так хорошо знают политиков. Даже помощники депутатов знаменитости. Я например из властей знаю только президента Путина, и депутата Колю Валуева. Или он уже не депутат?
 показать весь комментарий
 
А зачем оно вам?Там бешеный принтер работает в едином порыве, индивидуальность не нужна. Я вот навскидку вспоминаю фсбшника Клишаса, который хочет ограничить им интернет. Кстати, знаете как переводится на украинский слово Клышавый? 22-річна помічниця нардепа Тищенка не змогла сказати, хто був першим президентом і скільки в Раді депутатів - Цензор.НЕТ 3169
 показать весь комментарий
 
у нее другие задачи .... обслужывать ... то есть быть слугой у слуги.
 показать весь комментарий
 
 
Что вы от бедной девочки хотите, это я постарше, помню, что такое "кравчучка", сложно забыть имя первого президента, но такие реалии власти у нас. каждый тащит за собой своих кумовьев, сватов, любовниц, а умные и образованные никому не нужны, много лишних вопросов задают
 показать весь комментарий
 
 
Які депутати такі і помічники.
Який народ такі і депутати 22-річна помічниця нардепа Тищенка не змогла сказати, хто був першим президентом і скільки в Раді депутатів - Цензор.НЕТ 3246
 показать весь комментарий
 
 
стара істина - красива жінка рідко коли навантажує голову знаннями.
 показать весь комментарий
 
 
ще кажуть "песта не бог але у житті допомагає"
 показать весь комментарий
 
ну жінка сама по собі цінність - народить гарненьких дітей - і то вже буде їй пошана.
 показать весь комментарий
 
 
як на мене то навряд- вакханки не для сім`ї...
 показать весь комментарий
 
 
ну таке...дєло молодоє...
а дівоча краса недовговічна - і дівки про те знають - та й нові підростають.
 показать весь комментарий
 
слуги та їх коханки в законі...нова дійсність...нові обличчя..дурдом...чи божевільня...А на фоні здачі держави кремлівському *****- взагалі кась безвихідь і тупа злість на цих вилупків, що обрали таких покидьків...
 показать весь комментарий
 
 
Зачем оно вам надо? Сегодня выкладывали Кивину Юлю из Одессы. Там такой ужос, шо даже модератор испугался и удалил ее фото.
 показать весь комментарий
 
Так ее не ради глубоких знаний в помошницы брали, а ради глубокого другого
 показать весь комментарий
 
 
Подумаешь...может она языком кубик Рубика собирает....
 показать весь комментарий
 
 
ЗеДебилы, вы в курсе, что вот этот Слуга урода Тищенко, был членом ОПГ Савлоховых и бригадиром рэкетиров на Оболони. За, что и получил погоняло "Коля Оболонский". Это ваши новые лица. 22-річна помічниця нардепа Тищенка не змогла сказати, хто був першим президентом і скільки в Раді депутатів - Цензор.НЕТ 7461
 показать весь комментарий
 
 
Так ось вона яка - надувна лялька Тищенко.
 показать весь комментарий
 
 
Во все времена у всех власть имущих были личные поварихи,гувернантки,уборщицы,водители,садовники,служанки,модельерши,маникюрщицы,лакеи, ну и конечно же любовницы. А вот этот новоявленный гусь лапчатый Коля Тищенко мог бы быть и поскромнее, ему еще далеко до господина Авакова.
 показать весь комментарий
 
 
Скажи мне, кто твоя помощница и я скажу тебе- кто ты...
 показать весь комментарий
 
А что такое "экономическая кибернетика"? Зачем она в нашей стране?)))
 показать весь комментарий
 
 
а зачем это ей знать
она ведь Помощница
ширинку расстегивать
 показать весь комментарий
 
 
Ну, на черта ей это знать？😀😀😀Может Леонид Макарович захочет балотироваться еще раз в президенты....😀😀😀 Для нее это будут "новые лица"😀😀Все правильно ведь нужно быть в тренде😀😀😀😀
 показать весь комментарий
 
А жена Тищенко знает, что у него помощница есть?
 показать весь комментарий
 
Как в старом анекдоте. Дорогая, ты знаешь ...у меня новая секретарша. Женя, ~Хм, ну и как она одевается？ Муж, ~ Быстро！
 показать весь комментарий
 
Тут большие проблемьі работать ртом даже у слуг полно, а вьі к служанке слуги приколупались.
 показать весь комментарий
 
***, ну вже й ляльки надувні роблять!!!!!!! Це вам не робот Федя з роскосмосу.
 показать весь комментарий
 
Це такі дрібниці порівняно з ''кваліфікацією'' зе-президента, якому українці довірили країни.
 показать весь комментарий
 
Нююю, ентому депутату "киву" гонять вручную не нада...
🤣
 показать весь комментарий
 
 
22-х річна помічниця діпутата навчилася робити шото зовсім одне , а ви її питаєте про шото зовсім інше . Совість є ? Так над ТП знущатися .
 показать весь комментарий
 
Ну, для использования по прямому назначению имя первого преза знать не обязательно.
А все женские хотелки обеспечит регулярная давалка...
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх