 22-летняя помощница нардепа Тищенко не смогла сказать, кто был первым президентом и сколько в Раде депутатов

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Обозреватель". Приводим часть интервью полностью.
""Обозреватель": Небольшой блиц. Первый президент Украины?
Михолап: Кучма. Нет, нет, нет…. Сейчас, его Леонид звали. Я точно помню, дай секунду. Кучма был очень долго…
"Обозреватель" : Хорошо, кто был после Кучмы?
Михолап: После Кучмы сразу Ющенко и Янукович. Ющенко, а затем Янукович.
"Обозреватель": Кравчук звали первого президента. Сколько сейчас нардепов в Верховной Раде?
Михолап: Я знаю, что сейчас сократили, сейчас 300…
"Обозреватель": А по закону, официально сколько?
Михолап: Так, от "Слуги народа" зашло 242 депутата.
"Обозреватель": 254. Всего, сколько в Конституции?
Михолап: … (молчит)
"Обозреватель": И последний вопрос: какая форма правления в Украине?
Михолап: У нас парламентско-президентская республика".
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Марьяна Михолап рассказала, что закончила с красным дипломом Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана по специальности "экономическая кибернетика". Она никогда не была профессиональной моделью, но снималась в различных фотопроектах "для души".
"Помимо этого, я занималась политикой. Больше года работала в PR-агентстве, которое работало с разными политиками. Я была штатным сотрудником, уже не как журналист, а работая на разных политиков. После этого начала вникать в процесс и стало интересно, как все это работает", - рассказала девушка.
На должности помощника народного депутата Михолап занимается пиаром и взаимодействием с прессой. Ее зарплата составляет около 14 тысяч гривен.
"Ни в чем не нуждаюсь. Мне вполне достаточно, чтобы обеспечить свои женские "хотелки" и где-то с друзьями встретиться", - утверждает Михолап.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, ресторатор и телеведущий Николай Тищенко попал в Верховную Раду ІХ созыва как мажоритарщик от "Слуги народа", одержав победу на 219 избирательном округе в Киеве.
Сейчас он является заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры и имеет пятерых помощников: двое работают по трудовому договору на постоянной основе и трое - на общественных началах.
Який народ такі і депутати
а дівоча краса недовговічна - і дівки про те знають - та й нові підростають.
она ведь Помощница
ширинку расстегивать
🤣
А все женские хотелки обеспечит регулярная давалка...