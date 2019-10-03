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 Общество
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 Освобожденному из российских застенков крымскотатарскому активисту Бекирову провели еще одну операцию

Бывшему политзаключенному Эдему Бекирову, которого оккупационные власти Крыма содержали в СИЗО по делу о незаконном обращении с боеприпасами, сделали еще одну операцию.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" рассказала его супруга Гульнара Бекирова.

"Сделали еще одну операцию: стентирование сосудов ног", – сказала она.

Бекирова отметила, что ее мужу понадобилось еще одно хирургическое вмешательство, так как состояние его здоровья ухудшилось после пребывания в заключении.

Психологическая травма бывших политзаключенных очень глубокая, однако они обсуждали вместе шаги, которые нужно предпринимать для освобождения тех граждан Украины, которых продолжают удерживать на временно оккупированных территориях и в России, сказала жена Бекирова.

Она добавила, что на психологическое состояние бывших политзаключенных положительно повлияла возможность пребывания в больнице вместе с родственниками.

"Очень хорошо, что вместе с ребятами были их родные, я была там две недели, и это было очень хорошо, что все были вместе. Они приходили друг к другу, общались, с ними работали психологи первые 10 дней", – подытожила Бекирова.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152005
 
 
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Вирвали із рук кровавої Рюської орди, і слава богу. Ми як завжди, за ціною не постоїмо. Добре, що українці не мокші.
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