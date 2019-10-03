 Освобожденному из российских застенков крымскотатарскому активисту Бекирову провели еще одну операцию

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" рассказала его супруга Гульнара Бекирова.



"Сделали еще одну операцию: стентирование сосудов ног", – сказала она.



Бекирова отметила, что ее мужу понадобилось еще одно хирургическое вмешательство, так как состояние его здоровья ухудшилось после пребывания в заключении.



Психологическая травма бывших политзаключенных очень глубокая, однако они обсуждали вместе шаги, которые нужно предпринимать для освобождения тех граждан Украины, которых продолжают удерживать на временно оккупированных территориях и в России, сказала жена Бекирова.



Она добавила, что на психологическое состояние бывших политзаключенных положительно повлияла возможность пребывания в больнице вместе с родственниками.



"Очень хорошо, что вместе с ребятами были их родные, я была там две недели, и это было очень хорошо, что все были вместе. Они приходили друг к другу, общались, с ними работали психологи первые 10 дней", – подытожила Бекирова.





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